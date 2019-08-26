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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pangal Şelalesi'ne yoğun ilgi
Seyahat
İHA
26.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Pangal Şelalesi'ne yoğun ilgi

Giresun'un Espiye ilçesindeki Pangal Şelalesi, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

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Giresun’un Espiye ilçesindeki Pangal Şelalesi, sıcaktan bunalan vatandaşların tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Pangal Şelalesine yoğun ilgi

Yedi Değirmenler Tabiat Parkı güzergahında bulunan şelaleye uğramadan geçilmiyor. Bir süre öncesine kadar sadece yöre halkı tarafından bilinen şelale Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın turizme kazandırılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde merkezlerden biri haleni geldi. Sıcak havaların baş göstermesi ile birlikte gün içerisinde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği sahip olan şelalenin çevre düzenlemesiyle daha da turistlik bir yer haline geleceği ifade ediliyor.

Pangal Şelalesine yoğun ilgi

Pangal Şelalesi’ni sınırları içerisinde bulunduran Taflancık Köyü'nün Muhtarı Turgut Çelik, yaptığı açıklamada “Fındık bahçesinde sıcaktan bunalanlar Pangal Şelalesi’nin soğuk sularında serinliyorlar. Pangal Şelalesi’nin etrafındaki köylüler için özellikle yaz aylarında bir buluşma noktasıdır. Yazın herkes burada serinler burada eğlenir. Son yıllarda ise yöre insanının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Karadeniz Sahil Yolu'na 19 kilometre mesafede Gelivera Deresi üzerinde bulunan Pangal Şelalesi’nin etrafını çevre düzenlemesiyle daha da dikkat çeken bir yer haline getirilebiliriz. Şuanda sadece Yedi Değirmenler Tabiat Parkı’na gidip-gelenlerin uğrak yeri haline geldi. Buraya uğranmadan geçilmiyor. Ancak buraya özgü bir düzenleme yapılsa daha da cazip gele gelebilir” dedi.

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