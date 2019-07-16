Pamukkale'ye giriş ücretlerine zam

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriPamukkale'ye giriş ücretlerine zam
GeriSeyahat Pamukkale'ye giriş ücretlerine zam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Pamukkale'ye giriş ücretlerine zam
Seyahat
İHA
16.07.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Pamukkale'ye giriş ücretlerine zam

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale giriş ücretleri yüzde 20 artırılacak. "Beyaz cennet"i görmek için 60 TL ödemek durumunda kalacak vatandaşlardan tepki geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Pamukkale Ören Yeri'ne giriş ücretine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan karar ile yüzde 20 zam yapılacak. Alınan karar doğrultusunda sadece Pamukkale’ye değil, Türkiye’nin bir çok noktasındaki ören yerlerine giriş ücretlerine 15 Temmuz itibari ile zam yapılacak.

Pamukkaleye giriş ücretlerine zam


60 LİRAYA ÇIKTI

Zam kararı alınmasına en çok tepkiyi ise Denizlili vatandaşlar gösterdi. Eski güncel fiyatının zaten 50 lira olduğunu belirten ve bunun kendileri için çok yüksek bir rakam olduğunu dile getiren Hüseyin Çankaya, “60 lira oldu daha özel oldu. 15-20 yıldır buraya gitmeyen insanlar var. Acilen fiyatta rotasyona gidilmesi lazım" dedi.  Hasan Bora Özkan’da, Eskişehir’den misafirlerinin geldiğini ve 4 kişi için 200 lira ödediklerini belirterek, “Bu paraya daha güzel aktivite yaparız” ifadesini kullandı.

Pamukkaleye giriş ücretlerine zam


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Pamukkale'ye giriş ücretlerine zam
Karadeniz sahilinin en güzel 10 plajı
'Komşu'ya giden 16 rota
Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...  