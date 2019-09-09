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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pamukkale'deki antik havuzda turist bereketi
Seyahat
Anadolu Ajansı
09.09.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Pamukkale'deki antik havuzda turist bereketi

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan termal havuz, ziyaretçilerine 2 bin 800 yıl öncesine götüren bir macerayı sunuyor.

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Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale, beyaz travertenlerini oluşturan kalsiyumca zengin beyaz ve demir yoğunluğu fazla kırmızı su kaynaklarıyla farklı mineralleri sağlık turizmine de katkı sağlıyor. Milattan sonra 692'de meydana gelen depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, yaz kış değişmeyen 36 derecelik suyuyla yerli ve yabancı misafirlerine farklı deneyim yaşatıyor. Hazreti Meryem'in rahatsız olan gözünü iyileştirdiği de rivayet edilen termal su için Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın Hierapolis'e geldiği rivayet ediliyor. Beyaz travertenlerin hemen arkasında yer alan antik havuz, her mevsim yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Pamukkaledeki antik havuzda turist bereketi

Geçmişi 2 bin 800 yıl öncesine kadar gittiği tahmin edilen Hierapolis Antik Kenti'nin içindeki havuz, sütun ve mermer parçaları nedeniyle içerisine girenleri adeta geçmişe doğru yolculuğa götürüyor. Binlerce yıllık sütun ve mermerler arasında yüzme imkanı bulan ziyaretçiler, hem şifalı suya girmenin hem de doğal güzelliklerin tadını çıkartıyor. Uzmanlar, antik havuz suyunun kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıklarına iyi geldiğini belirtiyor.

Pamukkaledeki antik havuzda turist bereketi

600 BİN TURİSTİN GİRMESİ BEKLENİYOR

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin son yıllarda şifa arayanların adresi haline geldiğini söyledi. Bölgedeki otellerin yaz sezonunda neredeyse boş oda olmadan hizmet verdiğini belirten Şen, "Tesislerimizin birçoğu yazın yoğun talepten dolayı rezervasyonlarını kapattı. Ziyaretçilerimizin büyük bir bölümü bu havuza girmek istiyor. Böyle suya girdiklerinde yaklaşık 2 bin yıl öncesine gidiyorlar. Çok büyük keyif alıyorlar. Gelen ziyaretçilerin dörtte biri antik havuza giriyor. Yaz aylarında antik havuza iğne atsan yere düşmüyor. Geçen yıl yaklaşık 400 bin kişi giriş yapmıştı. Bu yıl 600 bin civarında turistin antik havuza girmesini bekliyoruz." dedi.

Pamukkaledeki antik havuzda turist bereketi

GÜNDE 2 BİN 500 KİŞİ GİRDİ

Pamukkale İşletme Müdürü Kazim Tali ise özellikle yaz mevsiminde yabancı turistlerin antik havuza ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Yaz aylarında günlük 2 bin 500 ziyaretçiyi havuzumuzda ağırlıyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Misafirlerimiz sıcak havaya aldırış etmeden şifalı sulara giriyor. Haziran-ağustos döneminde 200 bini aşkın turisti havuzumuzda ağırladık. İlk 8 ayda ise 300 bini aşkın ziyaretçi giriş yaptı. Bu yıl Rus misafirlerimiz havuza adeta akın etti." değerlendirmesinde bulundu.

Tatilini Pamukkale'de geçiren Rus Natalia Katyai ise sıcak havada sıcak suya girmenin oldukça keyif verdiğini anlatarak, "Çok fazla duymuştum buranın ismini. Burada kendimi gençleşmiş hissediyorum. Çok hoşuma gitti. Sıcak havaya rağmen termal sıcak suda yüzmek inanılmaz mükemmeldi." diye konuştu. Ankara'dan gelen Ahmet Taş ise her yıl havuza gelmeye çalıştığını ve bacaklarındaki ağrısının suyun içerisinde geçtiğine inandığını belirtti. Konya'dan ilk kez antik havuza gelen İsmail Arısoy da ailesiyle birlikte tatil için Pamukkale'yi gezdiklerini belirterek, antik havuzda zamana yolculuk yapmanın güzel bir his olduğunu söyledi.

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