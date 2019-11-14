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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pamukkale'de ziyaretçi rekoru
Seyahat
Anadolu Ajansı
14.11.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Pamukkale'de ziyaretçi rekoru

Travertenleri, antik kalıntıları ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale, yılın 10 aylık döneminde ziyaretçi sayısını 2 milyon 357 bine ulaştırarak bu sene kırdığı rekorlara yenisini ekledi.

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Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın tamamında 2 milyon 128 bin 880 turist ağırlayan Pamukkale, bu yıl 10 ayda bu rakamı aşarak 2 milyon 357 bin 152'ye ulaştı. Türkiye'de geçen yıl en fazla gezilen 4'üncü ören yeri konumunda bulunan Pamukkale, ekimde ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 284 bin 498 ziyaretçiyi ağırladı.

Pamukkalede ziyaretçi rekoru


"Pamukkale için 2019 altın yıl"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı bakımından en iyi yılını yaşadığını söyledi."Yıl sonu için 3 milyonu yakalama hedefimiz var" diyen Şen, senenin kalan döneminde okullara verilen ara tatilinin etkisiyle bu hedefi yakalayacaklarını, orta vadede ise 5 milyon kişiyi ağırlamak istediklerini anlattı. "Pamukkale için 2019 altın yıl oldu. Türkiye ortalamasının üzerinde kalarak ülkemizi en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Hatta hedefimiz Ayasofya ve Topkapı müzelerinin de önüne geçmek. Travertenlerin manzarasını herkesin görmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Vanın Pamukkalesi: Başkale Travertenleri
Van'ın Pamukkalesi: Başkale Travertenleri



Şen, bu yıl özellikle Uzak Doğu ülkeleri, Rusya, Almanya ve Güney Amerika'dan gelen turistlerin yoğunluk oluşturduğunu, yabancı ziyaretçilerin önemli bölümünün uzun dönemli Türkiye turlarına katıldığını, bunun turist başına elde edilen geliri de artırdığını vurguladı.

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