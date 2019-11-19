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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pamukkale'de balonlar 153 bin kişiyi uçurdu
Seyahat
Anadolu Ajansı
19.11.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Pamukkale'de balonlar 153 bin kişiyi uçurdu

Kapadokya'dan sonra en fazla sıcak hava balon turunun gerçekleştirildiği Pamukkale'de, bu yılın 10 aylık döneminde 153 bin turist güneşin doğuşunu gökyüzünden izledi.

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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de ocak-ekim döneminde 153 bin 511 turist sıcak hava balon turuna katıldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 2015 yılında başlayan sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl ocak-ekim döneminde 153 bin 511 turist, sıcak hava balonuyla bölgeyi gökyüzünden izleme imkanı buldu. Pamukkale çevresindeki çeşitli alanlardan gün doğumundan önce gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları aynı zamanda görsel şölen de sunuyor. Bölgede halen 30 firma tarafından gerçekleştirilen balon turu ücreti kişi başına 180-230 dolar arasında değişiyor.

Pamukkalede balonlar 153 bin kişiyi uçurdu


Balon turlarının yüzde 70'ine Çinli turistler katılıyor

Beyaz cennet üzerinde hava şartlarına göre günde 3-5 sefer gerçekleştirilen balon turuna dünyanın dört bir tarafından gelen yabancı turistler daha fazla ilgi gösteriyor. Turlara katılan misafirlerin yüzde 70'ini ise Çinli turistler oluşturuyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, özellikle Çinli turistlerin balon turlarına oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.

Pamukkalede balonlar 153 bin kişiyi uçurdu



Balonla seyir keyfini çıkarmak isteyen turistlerin Pamukkale'ye akın ettiğini vurgulayan Şen, "Misafirler güneşin doğuşunu ve Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini havadan izleme şansı yakalıyor. Travertenlerin büyüleyici güzelliğini havadan görmek gerçekten ayrıcalık" dedi. 

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