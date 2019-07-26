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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pamukkale 17 bin ziyaretçi ağırladı
Seyahat
Anadolu Ajansı
26.07.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Pamukkale 17 bin ziyaretçi ağırladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, pazar günü yaklaşık 17 bin ziyaretçi ağırladı

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Eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentleriyle her mevsim ziyaretçileri kendine doğru çeken Pamukkale’de hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Pamukkale 17 bin ziyaretçi ağırladı

Hafta içi ve hafta sonunda uğrak tatil rotaları arasında yer alan Pamukkale’ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenlerde yürümenin ve şifalı sularına girmenin tadını çıkartıyor

Pamukkale 17 bin ziyaretçi ağırladı

"Gişe sayısının arttırılması gerekiyor"

Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale’deki hareketliliğin hafta sonunda gözle görülür şekilde arttığını söyledi.

Pamukkale 17 bin ziyaretçi ağırladı

Bu yıl giriş kapılarından alınan rakamların mutluluk verici olduğunu ifade eden Şen,"Pamukkale’ye bu yıl gelen ziyaretçi sayısı müthiş bir şekilde arttı. Hafta içi günlük ziyaretçi ortalamamız 11 bini buluyor. Hafta sonu ise bu rakam 17 bine kadar çıkabiliyor. Bugün Pamukkale’yi 17 bin kişi ziyaret etti diyebiliriz. Giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşuyor. Misafirlerimizin beklememesi için gişe sayısının arttırılması gerekiyor." dedi. Şen, Pamukkale Ören Yeri’nde tatil süresince gözlenen hareketliliğin çok sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Pamukkale 17 bin ziyaretçi ağırladı

"Harika bir yer"

Moldova’dan gelen Stanislav Lon da ailesiyle birlikte Pamukkale’ye gezdiklerini ifade ederek,"Geçen yıl buraya tek başıma gelmiştim. Bu yıl ise ailemi getirdim. Ailem burayı çok beğendi. Harika bir yer, gelecek yıl da gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Pamukkale 17 bin ziyaretçi ağırladı


 Pamukkale’ye ilk kez ziyaret eden matematik öğretmeni Sema Çağdaş ise İstabul’dan geldiğini belirterek, "Burası harika bir yermiş. İnanılmaz bir turist akını var. Kendimi cennette gibi hissediyorum. Bütün arkadaşlarıma buraya gelmeleri konusunda tavsiyelerde bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Pamukkale 17 bin ziyaretçi ağırladı

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