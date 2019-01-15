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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Pakistan'ın en zengin kenti: Lahor
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
15.01.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Pakistan'ın en zengin kenti: Lahor

Pakistan'ın nüfus olarak en kalabalık eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor, ülkenin spor, moda ve teknoloji alanında önde gelen kenti olması nedeniyle en zengin şehri.

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Ülkenin doğusundaki en büyük kenti olan Lahor, bölgenin ekonomik başkenti olması dolayısıyla hem yerli halkın hem de turistlerin en çok ziyaret ettiği kentler arasında yer alıyor.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

Pakistan`ın en çok ziyaret edilen tarihi mekânlarından Badşahi Camisi (Padişah Camisi), Pakistan minaresi ve Şalamar bahçeleri ile ülkenin en turistik kenti olan Lahor, sokak yemekleriyle de ön plana çıkıyor.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

Lahor sokaklarının en çok satılan ürünleri arasında ‘papır’ adı verilen cipsler yer alıyor. Makarna şeklinde ya da kağıt helva büyüklüğünde olan papırı en çok turistler tercih ediyor.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

Kentte yaşayan insanlar da sık sık sokaklarda satılan yiyeceklerden yiyor.

En çok tüketilen yemekler arasında tavuktan yapılanlar bulunuyor. ‘Tikka’ adı verilen tavuk şiş ya da kanat ızgara gibi yemeklerin dışında en çok tercih edilen yemek ‘karahi’ denilen sulu yemek. Pakistanlılar karahiyi ‘paratha’ denilen yufkalarla yiyor

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

Paratha, Lahor`daki yemeklerin neredeyse hepsiyle tüketiliyor. Sac üzerinde yapılan bu yağlı yufkayı aynı sacda kırılan yumurtayla tüketmek ise en meşhur yöntem.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

Yumurtayı yemeklerde de kullanan Lahor`un sokak satıcıları ‘anda timatır’ adını verdikleri omlet benzeri yemeği de paratha`ya sararak servis ediyor.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

Lahor sokaklarında atıştırma denince akla gelen yemekler ise ‘çannah’ adını verdikleri nohut yemeği, ‘samosa’ denilen muska böreği ile ‘dut patti’ ismi verilen sütlü çay. Çay burada tencerede sütle kaynatılıyor ve şekerli servis ediliyor.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

Pakistanlılar Lahor sokaklarında sadece yemek yemiyor ayrıca oyunlar da oynuyor. Neredeyse her bölgede yol kenarlarında bulunan masalarda bilardo oynayanlar görülebilir.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

Turistlerin Pakistan`da en çok ziyaret ettiği şehir olan Lahor`un tarihi eserleri Türk ve İngiliz etkisini taşıyor.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

Türk ve İngiliz mimarisinin etkisi her yerde

Babür İmparatorluğu`nun kente bıraktığı eserlerden Lahor Kalesi, Badşahi Cami ve Begüm Şah Camisi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da koruma altına alınmış yapılar.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

İngiliz sömürgesindeki Britanya Hindistanı`nın da önemli kentleri arasında bulunan Lahor`a bu dönemde yapılan yapılar arasında ise Lahor Müzesi, Government College Üniversitesi ve Pencap Üniversitesi bulunuyor. İngilizler tarafından Babür mimarisi tarzında yapılan Lahor Tren Garı da kentin önde gelen yapılarından biri.

Kentin en önemli ulaşım noktalarından olan gar, turistlerin de Hindistan yolculuğu için tercih ettiği noktalardan.

Pakistanın en zengin kenti: Lahor

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