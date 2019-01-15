Pakistan'ın en zengin kenti: Lahor

Ülkenin doğusundaki en büyük kenti olan Lahor, bölgenin ekonomik başkenti olması dolayısıyla hem yerli halkın hem de turistlerin en çok ziyaret ettiği kentler arasında yer alıyor.

Pakistan`ın en çok ziyaret edilen tarihi mekânlarından Badşahi Camisi (Padişah Camisi), Pakistan minaresi ve Şalamar bahçeleri ile ülkenin en turistik kenti olan Lahor, sokak yemekleriyle de ön plana çıkıyor.

Lahor sokaklarının en çok satılan ürünleri arasında ‘papır’ adı verilen cipsler yer alıyor. Makarna şeklinde ya da kağıt helva büyüklüğünde olan papırı en çok turistler tercih ediyor.

Kentte yaşayan insanlar da sık sık sokaklarda satılan yiyeceklerden yiyor.

En çok tüketilen yemekler arasında tavuktan yapılanlar bulunuyor. ‘Tikka’ adı verilen tavuk şiş ya da kanat ızgara gibi yemeklerin dışında en çok tercih edilen yemek ‘karahi’ denilen sulu yemek. Pakistanlılar karahiyi ‘paratha’ denilen yufkalarla yiyor

Paratha, Lahor`daki yemeklerin neredeyse hepsiyle tüketiliyor. Sac üzerinde yapılan bu yağlı yufkayı aynı sacda kırılan yumurtayla tüketmek ise en meşhur yöntem.

Yumurtayı yemeklerde de kullanan Lahor`un sokak satıcıları ‘anda timatır’ adını verdikleri omlet benzeri yemeği de paratha`ya sararak servis ediyor.

Lahor sokaklarında atıştırma denince akla gelen yemekler ise ‘çannah’ adını verdikleri nohut yemeği, ‘samosa’ denilen muska böreği ile ‘dut patti’ ismi verilen sütlü çay. Çay burada tencerede sütle kaynatılıyor ve şekerli servis ediliyor.

Pakistanlılar Lahor sokaklarında sadece yemek yemiyor ayrıca oyunlar da oynuyor. Neredeyse her bölgede yol kenarlarında bulunan masalarda bilardo oynayanlar görülebilir.

Turistlerin Pakistan`da en çok ziyaret ettiği şehir olan Lahor`un tarihi eserleri Türk ve İngiliz etkisini taşıyor.

Türk ve İngiliz mimarisinin etkisi her yerde

Babür İmparatorluğu`nun kente bıraktığı eserlerden Lahor Kalesi, Badşahi Cami ve Begüm Şah Camisi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da koruma altına alınmış yapılar.

İngiliz sömürgesindeki Britanya Hindistanı`nın da önemli kentleri arasında bulunan Lahor`a bu dönemde yapılan yapılar arasında ise Lahor Müzesi, Government College Üniversitesi ve Pencap Üniversitesi bulunuyor. İngilizler tarafından Babür mimarisi tarzında yapılan Lahor Tren Garı da kentin önde gelen yapılarından biri.

Kentin en önemli ulaşım noktalarından olan gar, turistlerin de Hindistan yolculuğu için tercih ettiği noktalardan.