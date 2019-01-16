Pakistan-Hindistan sÄ±nÄ±rÄ±nda 71 yÄ±llÄ±k gelenek

Hindistan ve Pakistan'Ä±n 1947'de ayrÄ±lmasÄ±yla aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda bu tarihte baÅŸlayan tÃ¶ren, iki Ã¼lke askerlerinin gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren tÃ¶ren tribÃ¼nlerdeki izleyicilere yapÄ±lan dans gÃ¶sterileri ve askeri gÃ¶sterilerle baÅŸlÄ±yor. Bir ayaÄŸÄ± olmayan gazilerin gÃ¶sterileriyle devam eden tÃ¶ren, kÄ±lÄ±Ã§lÄ± bir komutanÄ±n kapÄ±ya yÃ¼rÃ¼mesiyle devam ediyor. KomutanÄ±n ardÄ±ndan kadÄ±n askerlerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸiyor. TribÃ¼nlerdeki asÄ±l coÅŸku ise postallarÄ±nÄ±n altÄ±na demir Ã§akÄ±lmÄ±ÅŸ askerlerin kapÄ±ya yÃ¼rÃ¼mesiyle yaÅŸanÄ±yor.

AynÄ± seremoninin Hindistan tarafÄ±nda da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende askerler birbirlerine pazÄ±larÄ±nÄ± ve yumruklarÄ±nÄ± gÃ¶stererek iki Ã¼lke arasÄ±ndaki rekabeti temsil eden hareketler yapÄ±yor. Ä°ki tarafÄ±n askerlerinin aynÄ± anda askeri disiplin iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± kapÄ± kapatma tÃ¶reninde ise sert bakÄ±ÅŸlÄ± askerler ayaklarÄ±nÄ± yukarÄ± kaldÄ±rarak birbirlerinin tersi istikamette yÃ¼rÃ¼yor. SÄ±nÄ±rÄ±n tam sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen iki Ã¼lke askerlerinin tokalaÅŸmasÄ±yla devam eden tÃ¶ren, yine senkronize olarak bayraklarÄ± indirme ile sona eriyor. Her gÃ¼n gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan tÃ¶renin ardÄ±ndan Wagah kapÄ±sÄ± ertesi sabah 09.00'da tÃ¶rensiz olarak bayraklarÄ±n yeniden Ã§ekilmesiyle aÃ§Ä±lÄ±yor.

BÃ¶lgenin en Ã¶nemli turistik aktivitesiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°ki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lan etkinliÄŸi izlemek iÃ§in sÄ±nÄ±rÄ±n iki tarafÄ±nda da tribÃ¼nler kurulmuÅŸ durumda. Burada alkÄ±ÅŸ ve tezahÃ¼ratlarla kendi Ã¼lkesinin askerine destek veren vatandaÅŸlar yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgeye turistler de akÄ±n ediyor. Ä°ki tarafta yaklaÅŸÄ±k gÃ¼nlÃ¼k 15 bin kiÅŸinin izlediÄŸi etkinlikte tribÃ¼nlerde yer bulmak isteyenler tÃ¶ren saatinden yaklaÅŸÄ±k iki saat Ã¶nce yerlerini alÄ±yor. Yaz gÃ¼nleri sÄ±nÄ±rdaki tÃ¶reni izlemek isteyenlerin sayÄ±sÄ± 40 bini buluyor. Ã‡ocuklara vatanseverlik aÅŸÄ±lamak isteyen okullar da bu bÃ¶lgeye okul gezileri dÃ¼zenliyor. SÄ±nÄ±rdaki tÃ¶ren iki tarafta bir ekonomi de oluÅŸturmuÅŸ durumda. Ä°zleyicilere yiyecek, iÃ§ecek, bayrak ve marÅŸ CD'leri satanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra fotoÄŸrafÃ§Ä±lar da bulunuyor.