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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Pakistan-Hindistan sÄ±nÄ±rÄ±nda 71 yÄ±llÄ±k gelenek
Seyahat
YazÄ± ve fotoÄŸraflar: Anadolu AjansÄ±
16.01.2019 - 11:02, Son GÃ¼ncelleme:

Pakistan-Hindistan sÄ±nÄ±rÄ±nda 71 yÄ±llÄ±k gelenek

Pakistan ile Hindistan arasÄ±ndaki Wagah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± 1947 yÄ±lÄ±ndan bu yana her gÃ¼n tÃ¶renle kapanÄ±yor. Pakistan'Ä±n Wagah kenti ile Hindistan'Ä±n Amritsar kenti arasÄ±nda bulunan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda sÃ¼regelen rekabetin gÃ¶steriye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir yer olarak her yÄ±l binlerce turisti aÄŸÄ±rlÄ±yor.

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Hindistan ve Pakistan'Ä±n 1947'de ayrÄ±lmasÄ±yla aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda bu tarihte baÅŸlayan tÃ¶ren, iki Ã¼lke askerlerinin gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. YaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren tÃ¶ren tribÃ¼nlerdeki izleyicilere yapÄ±lan dans gÃ¶sterileri ve askeri gÃ¶sterilerle baÅŸlÄ±yor. Bir ayaÄŸÄ± olmayan gazilerin gÃ¶sterileriyle devam eden tÃ¶ren, kÄ±lÄ±Ã§lÄ± bir komutanÄ±n kapÄ±ya yÃ¼rÃ¼mesiyle devam ediyor. KomutanÄ±n ardÄ±ndan kadÄ±n askerlerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸiyor. TribÃ¼nlerdeki asÄ±l coÅŸku ise postallarÄ±nÄ±n altÄ±na demir Ã§akÄ±lmÄ±ÅŸ askerlerin kapÄ±ya yÃ¼rÃ¼mesiyle yaÅŸanÄ±yor.

Pakistan-Hindistan sÄ±nÄ±rÄ±nda 71 yÄ±llÄ±k gelenek

AynÄ± seremoninin Hindistan tarafÄ±nda da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende askerler birbirlerine pazÄ±larÄ±nÄ± ve yumruklarÄ±nÄ± gÃ¶stererek iki Ã¼lke arasÄ±ndaki rekabeti temsil eden hareketler yapÄ±yor. Ä°ki tarafÄ±n askerlerinin aynÄ± anda askeri disiplin iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± kapÄ± kapatma tÃ¶reninde ise sert bakÄ±ÅŸlÄ± askerler ayaklarÄ±nÄ± yukarÄ± kaldÄ±rarak birbirlerinin tersi istikamette yÃ¼rÃ¼yor. SÄ±nÄ±rÄ±n tam sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen iki Ã¼lke askerlerinin tokalaÅŸmasÄ±yla devam eden tÃ¶ren, yine senkronize olarak bayraklarÄ± indirme ile sona eriyor. Her gÃ¼n gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan tÃ¶renin ardÄ±ndan Wagah kapÄ±sÄ± ertesi sabah 09.00'da tÃ¶rensiz olarak bayraklarÄ±n yeniden Ã§ekilmesiyle aÃ§Ä±lÄ±yor.

Pakistan-Hindistan sÄ±nÄ±rÄ±nda 71 yÄ±llÄ±k gelenek

BÃ¶lgenin en Ã¶nemli turistik aktivitesiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°ki Ã¼lke sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lan etkinliÄŸi izlemek iÃ§in sÄ±nÄ±rÄ±n iki tarafÄ±nda da tribÃ¼nler kurulmuÅŸ durumda. Burada alkÄ±ÅŸ ve tezahÃ¼ratlarla kendi Ã¼lkesinin askerine destek veren vatandaÅŸlar yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgeye turistler de akÄ±n ediyor. Ä°ki tarafta yaklaÅŸÄ±k gÃ¼nlÃ¼k 15 bin kiÅŸinin izlediÄŸi etkinlikte tribÃ¼nlerde yer bulmak isteyenler tÃ¶ren saatinden yaklaÅŸÄ±k iki saat Ã¶nce yerlerini alÄ±yor. Yaz gÃ¼nleri sÄ±nÄ±rdaki tÃ¶reni izlemek isteyenlerin sayÄ±sÄ± 40 bini buluyor. Ã‡ocuklara vatanseverlik aÅŸÄ±lamak isteyen okullar da bu bÃ¶lgeye okul gezileri dÃ¼zenliyor. SÄ±nÄ±rdaki tÃ¶ren iki tarafta bir ekonomi de oluÅŸturmuÅŸ durumda. Ä°zleyicilere yiyecek, iÃ§ecek, bayrak ve marÅŸ CD'leri satanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra fotoÄŸrafÃ§Ä±lar da bulunuyor.

Pakistan-Hindistan sÄ±nÄ±rÄ±nda 71 yÄ±llÄ±k gelenek

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