Özgürlüğün tadına varacağınız yer: Sarıgerme

Kilometrelerce uzunlukta ve eni neredeyse 100 metreyi bulan geniş bir kumsalda olduğunuzu hayal edin. Ayaklarınızı, doğal masaj yapıyormuşcasına kâh iri kum taneleri üzerine basarak kâh denizin serin sularına bırakarak adeta dans eder gibi yürüyorsunuz… Hele bir de sabahın erken saatlerinde sahile indiyseniz kimseleri rahatsız etme duygusu taşımaksızın yüksek sesle şarkılar söyleyerek ya da gün batımının kızıllığını arkanıza alıp sevgilinizle el ele aşkın tadını çıkararak, sahilin incisi kum zambaklarının çiçeğini koklayıp, saçlarınıza süs yaparak, belki de -farkına varmaksızın- bir fotoğrafçının fotoğraf karelerinde görüntülere konu olmak üzere...









Sakin, sessiz ve bakir bir kumsalda, bir şarkının nağmelerini dinler gibi tatlı bir rüzgârın sesiyle birleşen denizin dalgalarını dinleyerek, hayaller kurarak… İşte böylesine özgürlüğün doyumsuz tadına varacağınız, Türkiye’nin ender sahillerinden ve bana göre saklı cennetlerinden biri, Sarıgerme sahili…

Derler ki Dalaman Çayı’nın üzerinde taşınan tomruklar denize kaçmasın diye çayın deniz bağlantısı kapatılırmış. Bu işleme ‘Germe’ denirmiş. Dalaman Çayı’nın kollarından ‘Sarısu’ da bu bölgenin deresi. İşte ‘Sarı’ ile ‘Germe’ birleşerek bu beldenin ismini oluşturmuş; Altın kumlu belde: Sarıgerme…. Kadir İnanır’ın başrolünü oynadığı Türk sinemasının klasikleri arasında yerini almış Tomruk filmine konu olmuş Dalaman Çayı’nın yanı başında saklı bir cennet Sarıgerme. 1982 yılında çekimi yapılan ve bölgenin muhteşem manzarasını gözler önüne seren film, 1983 Uluslararası Antalya Filim Festivali En İyi Görüntü Yönetmeni (Orhan Oğuz) ödülünü almış.









Muğla’nın Ortaca ilçesine 18, Dalaman ilçesine 12 kilometre, Dalaman havaalanına ise yaklaşık 16 kilometre mesafede olan Sarıgerme’ye girişte “Sarıgerme’ye hoşgeldiniz” yazısının yer aldığı etkileyici antik görünümlü bir kemerle karşılaşıyorsunuz. Antik bir kente girer gibi. Haksız da sayılmaz hani… Zira bu bölgenin en önemli antik kentlerinden biri olan Pisilis’in kalıntıları Sarıgerme sahilinin bir adım arkasında adeta… Bulunduğu alan, 49 yıllığına kiralanmış çok yıldızlı bir otelin arazisi içinde yer alıyor. Antik kent kalıntılarına otelin bahçesinde de rastlayabiliyorsunuz.





Ülkemizin en önemli sahillerinden biri olmasına rağmen Sarıgerme’nin, deniz tatili denilince akla ilk gelen yerlerden biri olmayışı, bugüne kadar betonlaşmaması ve doğasının bozulmaması bölgenin bir anlamda şansı mı olmuştur acaba diye de aklımdan geçmiyor değil. Yedi kilometrelik sahil bandı olan Sarıgerme’nin en ünlü plajı Sarçed plajı… 2007 yılından beri aralıksız her yıl mavi bayrak ödülüne layık görülen bir plaj. Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği tarafından işletmesi yapılan plaj, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki kumsalı ve içinde kümes hayvanlarının bulunduğu küçük alanı ile görülmeye değer.







Denizi, çoğunlukla dalgalı olsa da metrelerce gidilmesine rağmen sığ olması nedeniyle çocuklar için kocaman bir oyun havuzu niteliğinde. Dalgalarla yüzebilen çocukların eğlencesi adeta Sarçed plajı… Yeşilliklerin arasında ahşap piknik masalarında; günün yorgunluğunu atmak, demleme çay eşliğinde denizi, sörf ya da parasailing yapanları seyretmek, ağaçlar arasındaki kümes hayvanlarını çocuklarla buluşturmak plajın doyumsuz eğlencelerinden…

Turistlerin en büyük eğlencelerinden biri, hoşça vakit geçirebilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri en yakın yer (eski adıyla Osmaniye köyü) içinde bulunan ve akşamları daha hareketli olan caddesi. Işıl ışıl caddede kuyumcu, bar, restoran, hediyelik eşya satan mağazalar, bu hareketliliğin oluşmasında önemli bir yer tutuyor. Akşamları sadece yaya trafiğine açık olan bu caddede telaşsız, sakin dolaşmak, büyük şehirlerin yoğunluğundan kaçanlar ya da kalabalık alışveriş merkezlerinden bıkmış olanlar için bir başka tercih edilebilir özellik.





Sarıgerme, tatil ve turizm beldelerine yakınlığı nedeniyle de iyi bir lokasyon merkezi. Hemen yanı başındaki Pisilis antik kentinin yanı sıra Telmessos ve Kaunos antik kentlerine de oldukça yakın bir mesafede. Caretta carettaların yumurtlama bölgesi dünyaca ünlü İztuzu plajı başta olmak üzere, onlarca koy ve plaja kolayca ulaşabileceğiniz yakınlığının yanı sıra, ülkemizin en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından Fethiye’ye 65 km., Marmaris’e 90 km., Göcek’e 35 km., Dalyan’a 25 km. uzaklıkta oluşu ise diğer bir avantajı…







Sarıgerme’de yapılabilecek turizm aktiviteleri bir hayli fazla. Özellikle su sporlarının birçoğuna uygun oluşu dikkati çeken bir diğer zenginliği diyebiliriz. Sarçed plajı karşısında bulunan Baba Adası, ilk dalış deneyimini yaşamak isteyenler için mükemmel bir alan. Dalaman Çayı Akköprü mevkiinde raftingin yanı sıra masmavi deniz sularının üzerinde paraşüt, su kayağı, banana, sörf, yelken, jet ski, kano yapabileceğiniz su sporlarından bazıları…

Doğayla baş başa kalmak, bakir bir kumsalda kilometrelerce yürümenin keyfini yaşamak, çocuklarınızla sığ denizde dalgalarla boğuşmak ve yüzmek isteyenler, hele siz sevgililer, gün batımında sevgilinizle güneşin kızıllığını arkanıza alıp el ele kumsalda yürüyüş yapmak istemez misiniz? O zaman Türkiye’nin bambaşka bir saklı cennetini keşfetmeye ne dersiniz?