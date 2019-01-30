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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özel günlerin tadımlık lezzeti: Mırra
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
30.01.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Özel günlerin tadımlık lezzeti: Mırra

Mangal ateşinde üç saati aşkın sürede pişen mırra kahvesinin tadına herkes hayran kalıyor. Daha çok Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi mutfağı zengin olan illerde tüketiliyor. ‘Sıra dışı lezzet’ olarak bilinen mırra kahvesinin hazırlanışı zor olsa da tadı damak çatlatıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken mırra kahvesinin yapılışı oldukça ilginç…

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Acı tadı nedeniyle ‘sıra dışı lezzet’ olarak nitelendirilen kahve çeşitlerinden mırra, Güneydoğu Anadolu illerine gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Mırranın yapımı, yeşil kahve çekirdeklerinin iyice kavrulup, havanda öğütülmesiyle başlıyor. Daha sonra ‘gümgüm’ adı verilen büyük cezve içinde mangaldaki közde yaklaşık iki saat kaynatılan kahve, belli aşamalarda telvesinden ayrıştırılıyor. Kaynadığı sırada birkaç kez süzme, kahve ve su ekleme işlemi gören karışım, tortusundan ayrıldıktan sonra kaküle ile bir süre daha kaynatıldıktan sonra servis için bakır işlemeli, ibriğe benzeyen cezveye aktarılıyor. Bu işlemler dolayısıyla mırranın hazır hale gelmesi üç saati aşıyor.

Özel günlerin tadımlık lezzeti: Mırra

Birlik duygusu pekiştiriliyor

Geleneksel olarak kulpsuz, küçük tek bir fincan ile ikram edilen mırranın servisinde saygıya önem veriliyor. Mırra, yaşlıdan gence doğru sunuluyor, böylece birlik duygusunun pekiştiğine inanılıyor.

Zahmetli yapımı nedeniyle her zaman bulunamayan, geçmişte düğün, taziye gibi özel günlerde ikram edilen mırra, talep üzerine artık kafe ve benzeri işletmelerde yer almaya başladı. Merkez Artuklu ilçesinde Mehmet Öncel, tarihi Sokul Bakar Çarşısında otantik çay ocağında geleneksel şekilde mangal ateşinde yaptığı mırrayı müşterilerine sunuyor. Özellikle kış aylarında mangal ateşinde bir yandan mırra pişirilirken, diğer yandan da dost sohbeti yapılıyor, türküler seslendiriliyor.

Özel günlerin tadımlık lezzeti: Mırra

"Zahmetli kısmı pişirme aşaması"

Mırra ustası Öncel, kahve yapmayı babasından öğrendiği söyledi. Mırra yapımının diğer kahve çeşitlerine göre çok zahmetli olduğuna işaret eden Öncel, "Kahve, suyu ve kakuleyi eklediğimiz cezveyi odun ateşinde pişiriyoruz. Asıl zahmetli kısmı pişirme aşaması. Telvesini alıp süzüyoruz sonra tekrar pişirip telvesini alıyoruz. Daha sonrada kaynatıp kıvamına gelinceye kadar bekleyip ateşten çekiyoruz." dedi.

Özel günlerin tadımlık lezzeti: Mırra

Hazır halde satışı da yapılmaya başlandı

Usta Rıdvan Garguli de mırranın daha önce düğün ve taziye gibi sadece özel günlerde ikram edildiğini ifade ederek, şehre gelen ziyaretçilerin talebi üzerine artık kafe ve benzeri işletmelerde de yapıldığını aktardı. Kaynatılmış mırra satışına da başladıklarını vurgulayan Garguli, "Şişeyle satıyoruz, alan kişi sadece evine götürüp ısıtıyor ve içiyor." diye konuştu. Mırra içmeyi çok sevdiğini belirten Halit Kuş ise "Bu çay ocağında mırra yapılan günleri iple çekiyorum. Mırra içmeyi tavsiye ediyorum, herkes bu tadı damağında hissetmeli." ifadelerini kullandı.

"Tadına bakan hayran kalıyor"

Turizm seyahat acentesi işletmecisi İsmail Sincar, kente gelen misafirlerin yöresel ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi. İl dışından gelenlerin mırranın yapımının ve tadının çok merak ettiğini belirten Sincar, şöyle konuştu: "Bu kahvemizin tadı çok güzel. Tek bir kötü yanı var o da bağımlılık yapıyor. Gelen bütün misafirlerimize ikram ediyoruz. İl dışından gelenler tadına bakıyor. Her tadına bakan da mutlaka hayran kalıyor." dedi.

Özel günlerin tadımlık lezzeti: Mırra

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