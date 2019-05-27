Özbekistan'da 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriÖzbekistan'da 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı
GeriSeyahat Özbekistan'da 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Özbekistan'da 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı
Seyahat
Anadolu Ajansı
27.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Özbekistan'da 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

Özbekistan'ın çiçekler şehri Namangan'da 59. Geleneksel Çiçek Festivali başladı. İlki 1961 yılında düzenlenen festivalde Namangan'da faaliyet gösteren 250'den fazla çiçek üreticisiyle Hollanda, İran ve Kırgızistan'dan çiçekçiler yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Festival, çiçeklerle süslenen 100'den fazla otomobil, traktör, iş makinesi ve diğer araçların şehir turu atmasıyla başladı. Cadde kenarlarında toplanan vatandaşlar araçlara büyük ilgi gösterirken, bazıları da süslü araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Özbekistanda 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

Şehrin merkezindeki Babür Parkı'nda başlayan festivalde, ender türlerin de yer aldığı bine yakın çiçek çeşidi sergilenirken, festival kapsamında hazırlanan stantlar, dekorasyon ürünleri ve minyatürlerde toplamda 5 milyon çiçek kullanıldı.

Özbekistanda 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

Özbekistanda 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

Festivalin açılışında konuşan Namangan Valisi Hayrulla Bazarov, kentin çiçek yetiştiriciliği konusunda bir marka haline geldiğini belirterek, Namangan'ın çiçek yetiştiriciliği konusunda dünyada bilinir hale gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Özbekistanda 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

Bazarov, bu yıl 59'uncusu düzenlenen festivalin artık uluslararası çapta da bilinir hale geldiğini ve katılımcıların sayısı ve coğrafyasının giderek genişlediğini ifade etti.

Özbekistanda 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

Vali Bazarov, bazı ülkelerin askeri gücünü sergilemek için askeri araçların yer aldığı tören geçidi düzenlediklerini anımsatarak, "Bizler, barışsever ülke olduğumuzu sergilemek için çiçeklerle süslenmiş araçların geçidini düzenliyoruz." dedi.

Özbekistanda 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

10 gün devam edecek festivalde en iyi çiçek yetiştiricileri belirlenerek, başta iki otomobil olmak üzere çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

Özbekistanda 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

Festivalin 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Özbekistanda 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Özbekistan'da 59. Namangan Geleneksel Çiçek Festivali başladı
Ege'nin yeşil ve mavi cenneti! Geri dönmek istemeyeceksiniz...
Dağların süsü ters laleler görenleri büyülüyor
Kızkalesi bayram tatiline hazır