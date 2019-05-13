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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oylat Mağarası 30 bin ziyaretçi bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.05.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Oylat Mağarası 30 bin ziyaretçi bekliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası'na bu yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçi geleceği öngörülüyor.

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Oylat Mağarası İşletme Müdürü Sıtkı Milli, Oylat Deresi'nin batı kenarında, kanyon yamacında bulunan mağaranın uzunluğunun 700 metre olduğunu belirterek, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Oylat Mağarası 30 bin ziyaretçi bekliyor

Mağaranın ziyarete açık Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olarak bilindiğini aktaran Milli, "Damla taş havuzlarıyla binlerce yılda oluşmuş sarkıt ve dikitler gerçekten etkileyici. İnegöl'ün 17 kilometre güneydoğusundaki Hilmiye Mahallesi'nde yer alan Oylat Mağarası, birbirine bağlı iki kattan oluşuyor." diye konuştu.

Oylat Mağarası 30 bin ziyaretçi bekliyor

Milli, mağaranın içinde sıcaklığın düştüğünü belirterek, "Mağaranın ön kısmına geldiğinizde soğuk bir rüzgârla karşı karşıya geliyorsunuz. Sürekli esiyor. Mağaranın içi yaz aylarında harika oluyor. Yaz aylarının sıcak olması nedeniyle bazı vatandaşlar sadece mağaranın önünde oturuyor. Mağaranın içinden dışına doğru hava sirkülasyonu var. Sürekli estiği için yaz aylarında uğrak yer oluyor." şeklinde konuştu.

Oylat Mağarası 30 bin ziyaretçi bekliyor

Mağaranın yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu, sezon açılmamasına rağmen ziyaretlerin yoğunlaştığını ifade eden Milli, "Normalde temmuz ayından itibaren yoğunluk başlardı. Geçen yıl 25 bin kişiyi konuk ettik. Bu yıl 30 bin ve üzerinde turist bekliyoruz." diye konuştu.

Oylat Mağarası 30 bin ziyaretçi bekliyor

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