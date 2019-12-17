DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde kÄ±ÅŸ mevsiminin Ã§etin geÃ§tiÄŸi yerleÅŸim yerlerinden OvacÄ±k'ta, aralÄ±klarla etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla tamamen beyaza bÃ¼rÃ¼nen ilÃ§ede, Ã§ocuklar cadde ve sokaklarda kardan adam yapÄ±p gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸleniyor, doÄŸaseverler de beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplÄ± alanlarda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve piknik yaparak vakit geÃ§iriyor.

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Ä°lÃ§ede yÃ¶resel mimariyle inÅŸa edilen toprak evlerde yaÅŸayan aileler ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu gÃ¼nlerde zor zamanlar geÃ§iriyor. Toprak damÄ±n Ã§Ã¶kmesini Ã¶nlemek amacÄ±yla sÃ¼rekli kar temizliÄŸi yapanlar, evlerine su sÄ±zmamasÄ± iÃ§in yÃ¶rede "loÄŸ" olarak bilinen ve topraÄŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya yarayan taÅŸ silindirleri kullanÄ±yor. AÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 kilogramÄ± bulan taÅŸ silindirleri toprak dam Ã¼zerinde hareket ettiren ev sahipleri, bÃ¶ylece topraÄŸÄ±n sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor ve suyun evin iÃ§ine girmesini Ã¶nlÃ¼yor.

HayvanlarÄ±na daha iyi bakabilmek iÃ§in tÃ¼m zorluklara gÃ¶ÄŸÃ¼s geren besiciler de keÃ§i sÃ¼rÃ¼lerini karla kaplÄ± meÅŸe ormanlarÄ±nda otlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. KeÃ§ilerin beyaz Ã¶rtÃ¼ Ã¼zerinde sahiplerinin peÅŸinden ormana gidiÅŸ ve eve dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolculuklarÄ± renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturuyor.

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