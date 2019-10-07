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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ovacık'ta güz renkleri göz kamaştırıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
07.10.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Ovacık'ta güz renkleri göz kamaştırıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesi, sonbaharda doğaya yansıyan sarı tonlarla göz alıcı güzelliğe büründü.

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Dağların arasında kurulu Ovacık'ta, ekimin gelmesiyle kendini iyice hissettiren sonbahar, doğada seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Her mevsim farklı güzelliklerin yaşandığı, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede, sarının tonlarına bürünen kavak, söğüt ve meşeler güzel görüntü oluşturuyor.

Ovacıkta güz renkleri göz kamaştırıyor

İlçede sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarının ağırlık kazandığı Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Dağları, Munzur Gözeleri ve Mercan Vadisi hem hafta içi hem de hafta sonlarında çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor. Gün boyu tabiatın sunduğu görsel güzellikler arasında vakit geçiren ziyaretçiler, gönüllerince piknik yapıp gezerek sonbaharın tadını çıkarıyor.

Ovacıkta güz renkleri göz kamaştırıyor

Yörede kışın habercisi olarak bilinen ve 500 ile 3 bin rakım arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ile yamaçlarda yetişen beyaz ya da mor vargit çiçekleri de görenleri cezbediyor. Doğaseverlerden Hıdır Eren, Ovacık'ın doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi. İlçenin her mevsim güzel olduğunu belirten Eren, "Munzur Vadisi Milli Parkı müthiş. Çok değişik bitki ve hayvan türleri var, el değmemiş doğasıyla gerçekten insanı cezbediyor. Sonbaharda da o vadiden geçmek büyük keyif. Ovacık'ta doğa rengarenk" dedi.

Ovacıkta güz renkleri göz kamaştırıyor

 

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