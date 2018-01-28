Ovacık sizi bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatOvacık sizi bekliyor
Seyahat Ovacık sizi bekliyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: İstanbul'da geçmişe yolculuk: Feriköy Antika Pazarı

Seyahat
Cömert ARSLAN / carslan@hurriyet.com.tr
28.01.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

Ovacık sizi bekliyor

“Anadolu’ya dönüş” rüzgârı birkaç yıldır kuvvetle esmekte... Bir zamanların çileli yolculuğu, şimdilerde “Doğu Ekspresi ile Kars’a büyülü seyahat” sloganıyla bir turizm hareketi yaratmış durumda... Karadeniz’in derelerinde, ormanlarında nefeslenmeye gidiyoruz. Doğu’nun Güneydoğu’nun sadece yemek kültürü bile büyük kentlerden insanları yöreye çekiyor, binlerce yıldır ilgilenmediğimiz antik kentleri, sular altında kalmasına yakın da olsa keşfe çıkıyoruz. Kış tatili için artık Erzurum, Kayseri, Sivas, Erzincan gibi kentler, revaçta kayak merkezleri haline geliyor... Ben size daha farklı bir seçenek önermek istiyorum... Tunceli, Ovacık...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bir karede bendeniz, birinde büyük oğlum Cem ve kayak hocası, diğerinde ufaklık Alaz. Görüldüğü gibi tesis var, pist var, doğal yaşam var...Peki,‘Bilindik birçok yer dururken niye Dersim dağlarına vuralım’ mı diyorsunuz?Okudukça hak vereceksiniz bence...Öyle ya, yol uzun, bir de ‘asayiş’ korkusu var, değil mi?Yolun güzelliklerini söyledim. Gelelim ‘efsane’ mevzuya... Korkmayın, yol güvenli. Gelmesi en sıkıntılı görülen devlet memurları ben oradayken vızır vızır gidip geliyordu Tunceli-Ovacık arası. Hâlâ da öyle. Memleketin güzel bir parçasını görecek, farklı bir güzellik keşfedeceksiniz, desem, yetmez, biliyorum.

Ovacık sizi bekliyor

Öyleyse devam...Elazığ daha kısa yol, siz orayı tercih edersiniz diye oradan gelelim...Havalimanından bir saat sonra, Tunceli il sınırlarına girdikten 15 dakika sonra bizim ata topraklarına varırsınız. Kızılcık köyüne... Dede, baba ocağımızda sizi ağırlayıp çay, kahve, ayran vb. ikram edeceklerdir. Sonra 3 kilometre ilerideki Göktepe köyünde denize nazır balık restoranları var desem “Yok canım” dersiniz. E tamam, bildiğimiz anlamda deniz yok ama sular çekildiğinde Munzur ırmağı, yükseldiğinde Keban Barajı gölü var orada deniz gibi...

Ovacık sizi bekliyor

Aynalı sazan ya da meşhur Munzur alabalığı yiyince bana teşekkür edersiniz.Balık değil de et mi yiyeceksiniz? Devam edin, birkaç kilometre ileride Mazgirt köprüsü restoranları var. (Sanki Fransız Rivierası’nı anlatıyorum değil mi? Ama öyle, ne yapayım? Köprüde mutlaka Tunceli’nin ‘milli yemeği’ saç kavurma yiyin. Daha uzatmayalım, yolcu yolunda gerek... Tunceli’nin merkezinde çok kalmayıp Ovacık’a kıvrılalım. Ovacık’ın kuru fasulyesi, tulum peyniri, gözeleri meşhur, bir de komünist belediye başkanı.Konu yemek olduğuna göre bence kahvaltıda peynir ve yöreden yağ ile bal, akşam da kuzu çevirme veya tandır yiyin.Bol bol Munzur suyu için. Yıllardır büyük kentlere dağıtımı yapılıyor ama her markette bulunma sorunu çözülemedi bir türlü. Siparişle getiriyorlar ancak. Orada içtiğinizde farkını anlayacaksınız.

Ovacık sizi bekliyor

NERELER GÖRÜLÜR?

Ovacık deyince Munzur akla gelir. Dağı, ırmağı ve ırmak kaynağı gözeleriyle. Üçünü de görün, yaşayın. Gözeler kutsal sayılan bir yer olmanın yanında (bkz. Munzur baba efsanesi) buz suyuyla bir doğa harikası. Şunu diyeyim anlayın. Önceki eylülde ayağımı suya sokup, “Ne kadar dayanırım” diye denedim, 15 saniyeyi zor buldum.

Ovacık sizi bekliyor

NE YAPILIR?

E kayak yapacaksınız. Ben pek yapamadım düşmekten, sizi görelim. Bir ara ilçedeki Che Guevara kafesine gidin, devrim şarklılarıyla yiyip için. Çay içmeye, memleketin ilk ve tek komünist belediye başkanına gidin, kapısı açık herkese... Anlatsın inadına yaptığı işleri.

Ovacık sizi bekliyor

NEREDE KALINIR?

Acemi “seyahat yazarlığıma” verin, bu kısmı sona bırakmışım...Ovacık’ta küçük birkaç otel var.Devletin, yani Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kayak tesisi, son derece güzel, temiz, sıcak. 75 yatak kapasitesi, 1200 metre kayak pistine sahip. Geçtiğimiz hafta sonu tamamen doluydu. Önceden telefonla rezervasyon yaptırmakta yarar var.Üç öğün tesiste yiyebilirsiniz (ana yemek fiyatı 15 TL) ya da 2 kilometre ilerideki Ovacık ilçe merkezindeki restoranları tercih edersiniz. Size özellikle et ile ilgili farklı lezzetler sunacaklardır. Her ikisi de çok hesaplı.Tesiste geceleme 35 TL. Başka yerlerle karşılaştırdığınızda bedava yani!

Ovacık sizi bekliyor

Birçok kayak merkezinde bu kış kardan eser yokken, Ovacık’ta 50-60 santimetre kar olması da cabası...Ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama bir kez giden, eminim Tunceli Ovacık’ı tatil için eşine, dostuna önerecektir.Bu arada unutmadan, yanınıza varsa fotoğraf makinenizi alın. Cep telefonuyla fotoğraf çekmek, o güzelliklere haksızlık olur!

Ovacık sizi bekliyor

‘Bahar ve yazda da bekleriz’

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, Ovacık Tesisi’nin bölgenin yüz akı olduğunu belirtiyor.Kara, sömestr tatili nedeniyle tesisin yüzde 100’e yakın dolulukla çalıştığını söylerken, pisti büyüterek daha profesyonel kayakçılara hizmet sunmak istediklerini de anlatıyor.Kara, Ovacık’ın sadece kış değil, bahar ve yaz aylarında da doğa sporu ve yürüyüşlerine ev sahipliği yapan bir yer olduğunu, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Munzur Dağı’nın ciddi bir turizm merkezi haline geldiğinin altını çiziyor.

Ovacık sizi bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
En iyi 10 tren rotası
Ovacık sizi bekliyor
Sömestr bahane, seyahat etmek şahane
14 Şubat’a 10 öneri