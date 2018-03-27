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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Otostopla üç günde askere gitti
Seyahat
İHA
27.03.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Otostopla üç günde askere gitti

Bir yıldır Türkiye’yi gezen genç seyyah Mehmet Sendinç, askerlik görevini yerine getirmek için İstanbul'dan Muğla'ya otostop çekerek gitti. İşte detaylar…

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İstanbul’da yaşayan 29 yaşındaki Mehmet Sendinç, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bir şirkette işe başladı. Çalıştığı şirketten istifa eden Mehmet Sendinç, bir yıldır otostopla Türkiye’yi geziyor.

Otostopla üç günde askere gitti

Otostop çektiği yerlerde kamp yapan genç seyyah, 23 günde Edirne’den Kars’a günde 5 TL harcayarak gitti.

Otostopla üç günde askere gitti

Askere gitmesi 3 gün sürdü

Mehmet Sendinç, evine celp kâğıdı gelince, vatani görevine de otostopla gitmeye karar verdi.

Otostopla üç günde askere gitti

İstanbul’da yakınlarıyla vedalaşan genç, kısa dönem olarak Muğla’da yapacağı vatani görevi için pazartesi günü otostop çekmeye başladı. İlk durak olarak İstanbul’dan Bursa’ya gelen gezgin, burada Dağyenice Göleti'nde kamp attı.

Otostopla üç günde askere gitti

Bir gün Bursa’da dinlenen gezgin, daha sonra İzmir istikametine devam etti. Öğle saatlerinde ise Muğla’daki İl Jandarma Komutanlığı’na teslim oldu.

Günde 3 lirayla 70 şehir gezdi

Mehmet Sendinç, “Üniversiteyi bitirdikten sonra bir işe girdim. Çalışırken gezmeye uğraştım, fakat ikisini aynı anda yürütemedim. Ben de geçen yaz istifa ederek gezmeye karar verdim.

Otostopla üç günde askere gitti

Bunun için yeterli bütçem yoktu, biraz araştırma yapınca, otostop çekerek gideceğim noktalarda kamp kurarak çok daha ucuza gezebileceğimi fark ettim. Memleketimin 70 vilayetini karış karış otostopla gezdim. Bunu çok düşük maliyetlerle günde 3 liraya yaptım. Askerlik görevim geldi ve kısa dönem olarak Muğla çıktı.

Eski Muğla, Saburhane Mahallesi’nde yaşıyor
Eski Muğla, Saburhane Mahallesi’nde yaşıyor

Oraya nasıl gideceğimi düşünürken en sevdiğim şekilde gitmeye, otostop çekmeye karar verdim. Şu an teslim olmama 5 gün var, ama ben yollardayım. Kısmet olursa askeriyeye otostopla teslim olacağım. Sevdiğim şekilde sevdiğim yere gideceğim, kısmetse vatani görevi tamamladıktan sonra göğsümde Türk bayrağı ile dünyayı otostopla gezeceğim." açıklamasında bulundu.

Fotoğraflar: İHA, degisikyollarda

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