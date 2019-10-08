Otostopla Türkiye'yi gezen müzisyen çocukların yüzünü güldürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriOtostopla Türkiye'yi gezen müzisyen çocukların yüzünü güldürüyor
GeriSeyahat Otostopla Türkiye'yi gezen müzisyen çocukların yüzünü güldürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Otostopla Türkiye'yi gezen müzisyen çocukların yüzünü güldürüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
08.10.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Otostopla Türkiye'yi gezen müzisyen çocukların yüzünü güldürüyor

Hüseyin Polat, 5 yıl önce Antalya'da otostop yaparak Türkiye turuna çıktı. Gönüllülerle köy okullarını boyayan, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımında bulunan müzisyen Polat, lakabı 'Gölge' ile iyiliğin simgesi oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adı Hüseyin Polat. Ancak müzisyenlik hayatına başladıktan sonra "Gölge Kaya" ismini kullanmaya başladı. 27 yaşındaki Polat, babasının hastalığı nedeniyle küçük yaşlardan itibaren çalışma hayatına girdi. İlköğretimden sonra maddi imkansızlık nedeniyle okuluna devam edemeyen Polat, genç yaşta yüklendiği iş stresinden kurtulmak için beş yıl önce Türkiye turuna çıkmaya karar verdi.

Polat, otostop yaparak çıktığı turda 81 ili gezdi. Sırtında taşıdığı çadırda konaklayan, geçimini de sokak müzisyenliği yaparak sağlayan Polat, köy okullarındaki öğrencilerin maddi imkansızlıklarını görünce sosyal medya üzerinden yardım projeleri başlattı. Etkinliklere katılan gönüllülerle köy okullarını boyayan, kütüphane oluşturan, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımında bulunan Polat, yüzlerce çocuğun gönlüne dokundu. Polat, Suriye sınırındaki kamplara da giderek göçmenlerle buluştu, onlara mini konserler düzenledi.

Otostopla Türkiyeyi gezen müzisyen çocukların yüzünü güldürüyor



"Yüzlerinde bir gülümseme oluşturabilmenin mutluluğunu yaşadım"

Polat, yaptığı iyiliklerin, yardımda bulunduklarından çok kendisini mutlu ettiğini söyledi. "Sevgi Ekspresi" adını verdiği proje kapsamında, gelecek ay 180 gönüllüyle trenle gideceği Kars'ta köy okullarındaki öğrencilere yardım götüreceklerini anlatan Polat, yarım bıraktığı hayallerini beraberindekilerle gerçekleştirmenin huzurunu yaşadığını vurguladı. Polat, küçüklüğünden bu yana balık hali gibi yerlerde çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk insanı çok misafirperver. Bana evlerini açanlar oldu. Gittiğim kentlerde sokak müzisyenliği yaparak yeni insanlar tanıdım. Otostop turunun ilk döneminde telefon kullanmadım. Sonra aldığım telefonla sosyal medyada paylaşım yapmaya başladım. Binlerce takipçim oldu. Gittiğim köylerdeki imkansızlıkları paylaşınca takipçilerim yardım etmek istedi. Etkinlikler düzenleyerek köy okullarına projeler geliştirdim. İmkanların yetersiz olduğu okulları boyadık, kütüphaneler yaptık, çocuklarla şarkılar söyledik. Onların yüzlerinde bir gülümseme oluşturabilmenin mutluluğunu yaşadım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğe yaptığımız her yatırım bize mutluluk olarak geri dönüyor. Çocukların eğitim seviyesi arttıkça ülkemizin de refah seviyesi artacak."

Otostopla Türkiyeyi gezen müzisyen çocukların yüzünü güldürüyor


 Sıradan bir balıkçıyken çocuklara umut olan bir gezgine dönüştüğünü belirten Polat, "Yardım etkinliği düzenleyeceğim okuldaki öğrenciler, sosyal medyadan bana fotoğraf ve videolarla teşekkürlerini iletiyor. Ben de bunu paylaşıyorum. Etkinliğe katılımcı sayısı da bu sayede artıyor. Çok mutlu oluyorum" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Otostopla Türkiye'yi gezen müzisyen çocukların yüzünü güldürüyor
Köy köy dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öğretiyor
'Çiftlik Turizmi' ile köy yaşantısı gelecek kuşaklara aktarılacak
Türkiye'de sonbahar burada bir başka güzel