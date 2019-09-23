Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriOtostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi
GeriSeyahat Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi
Seyahat
DHA
23.09.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi

İzmirli Furkan Erdem (23), üniversiteye giderken yapmaya başladığı otostopla 9 ayda 27 ülkeyi gezdi. Dünya turu boyunca yalnızca 2 bin dolar harcayan Erdem, şimdi otostopla Güney Amerika'ya gitmeyi planlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İzmirli Furkan Erdem, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okurken, Bayraklı'daki evinden okuluna gitmek için otostop çekmeye başladı. Babası astsubay, annesi ise ev kadını olan Erdem, okulu bitirdikten sonra otostopla dünya turuna çıkmaya karar verdi.

Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi

Geçen yıl Kasım ayında Manisa'dan Asya'ya gitmek üzere yola çıkan Erdem, otostopla çıktığı turda 9 ayda toplam 27 ülkeyi yalnızca 2 bin dolarla gezdi. Furkan Erdem, otostopla dünya turuna çıkma hikayesini anlattı. Üniversiteye giderken tasarruf yapmak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Erdem, "İzmir'de yaşayıp Manisa'da okuyan birçok öğrenci de otostopla okula gidiyordu. Ben de bunu yapmaya başladım. Daha sonra 'Neden bu yöntemle dünya turuna çıkmayayım' dedim. Böylece yola koyuldum" dedi.

Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi



'Ülkelerin kültürleri beni çok cezbetti'

Kasım ayında Manisa'dan başladığı turunu Bulgaristan, Moldova, Romanya, Ukrayna, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Amerika, Makedonya, Macaristan, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Malezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Vietnam, Endonezya, Slovakya, Avusturya, Almanya, Slovenya ve Karadağ'ın ardından Hollanda ile sonlandırarak İzmir'e dönen Furkan Erdem, "Gezilerimde olayın maddi kısmı değil, ülkelerin kültürleri beni daha çok cezbetti. 

Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi



Farklı kültürlerle tanışmak çok güzel. Olayın maddi kısmı ise Avrupa'da çok işime yaradı. Kısa sürelerde gidebileceğiniz yerlerin biletlerinin maliyetleri bile 10- 15 euro idi. Oralara otostop çekerek devam ettim. Özellikle Avrupa'da bu durum işime çok yaradı" dedi.

Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi



'Onların gözünde bir turist değildim'

Otostop çekerek gittiği ülkelerde özellikle Asya'da kendisine yardım edenlerle İngilizce bilmediği için iletişim kurmakta zorlandığını ancak her şeye rağmen çok güzel vakit geçirdiğini anlatan Erdem, "Asya'ya gittiğimde turist olduğum anlaşılıyordu. Otostop çekerken insanlar bana yardımcı olmaya çalışıyordu. İngilizce bilmiyorlardı ama işaretlerle anlaşabiliyorduk. Çok zevkli oldu.

Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi


Onların gözünde ben turist değildim. Onlar bütün sıcaklığı ile bana kendi kültürlerini tanıtmaya çalıştı. Çoğu ülkede özellikle Vietnam'da 'Türkiye' diye bir ülke olduğunu veya nerede olduğunu bilmiyorlardı. Ben bu konuda çok yardımcı oldum. İnternetten ülkemizi tanıttım, Türkiye'nin komşularının hangileri olduğunu anlattım" dedi. Erdem, şimdi Güney Amerika'ya gitmek için plan yapıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Otostopla 9 ayda 2 bin dolarla dünyayı gezdi
Bursa'nın şelalelerinde güz bereketi
Kervan yollarından modern yollara geçişin tanığı: Komesli Hanı
Oğuz Boyu geleneğini Trabzon'da sürdürmeye çalışıyor