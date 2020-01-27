Otostopla 3 yılda 73 il gezdi

Doğa tutkunu Kadir Gezmiş, Türkiye'nin güzelliklerini görme hayaliyle 3 yıl önce çıktığı tur kapsamında otostopla 73 şehri dolaştı. Munzur Üniversitesi Hozat Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nden mezun olan 23 yaşındaki Gezmiş, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini otostopla geziyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra gezgin olma hayaliyle yollara düşen Gezmiş, otostopla başlayan ilk yolculuğunu, üniversite okumak için geldiği Hozat ilçesinden Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri'ne yaptı.









O günden sonra bir sırt çantası ve çadırla şehir şehir dolaşmaya karar veren Gezmiş, Erzurum, Diyarbakır, Çanakkale, Mardin, Artvin, İzmir, Muğla, Bingöl ve Eskişehir başta olmak üzere toplamda 73 kenti ziyaret etti.









Dört mevsim gezi tutkusunun peşinde



Otostopla yolculuğu yaşam tarzı haline getiren Gezmiş, yolculukları sırasında çektiği doğa ve tabiat fotoğrafları ile yazdığı gezi yazılarını da sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Dört mevsim gezi tutkusunun peşinden giden Gezmiş, gelecek yıllarda otostopla dünya turu yapmayı hedefliyor. Kadir Gezmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otostopla Türkiye'yi gezmeye 3 yıl önce başladığını söyledi. Otostopla yaptığı yolculuklardan büyük keyif aldığını belirten Gezmiş, "İstanbul'da 15 yıllık bir yaşamımdan sonra oradaki hava kirliliğinden ve betonlaşmadan sıkıldım. Bu nedenle doğayla iç içe bir yaşam geçirebileceğim bir şehirde okumak istedim. 2015 yılında üniversiteyi kazanarak Tunceli'ye geldim ve Hozat ilçesinde okudum." dedi. Tunceli'nin tüm doğal güzelliklerini gezerek keşfettiğini anlatan Gezmiş, üniversiteyi bitirdikten sonra sırtındaki çanta ve çadırıyla Anadolu'nun pek çok yerini tek başına gezdiğini dile getirdi.









Otostop sayesinde düşük maliyetle birçok şehir gezdiğine dikkati çeken Gezmiş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 73 şehri gezdim. Gidip gördüğüm yerlerde farklı insanlar ve kültürlerle tanışıp kamp kurdum. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran yerleri keşfettim. Gezi turlarımı da öz güven ve pes etmeme duygusuyla gerçekleştirdim. Marmara'dan Karadeniz'e, Akdeniz'den Ege'ye, Güneydoğu'dan Doğu Anadolu Bölgesi'ne otostopla birçok yolculuk yaptım ve tanıştığım insanların sıcak çayını, çorbasını içtim." Gezmiş, gelecek yıllarda pasaport çıkarıp otostopla dünya turu yapmak istediğini sözlerine ekledi.







