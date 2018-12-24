Otellerin alternatifi 'Orman Köşkleri'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriOtellerin alternatifi 'Orman Köşkleri'
GeriSeyahat Otellerin alternatifi 'Orman Köşkleri'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Otellerin alternatifi 'Orman Köşkleri'
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: DHA
24.12.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Otellerin alternatifi 'Orman Köşkleri'

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, bir otelin orman köşkleri, konforu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Uludağ’da oteller bölgesinin hemen yanında bulunan Karinna Otel'e bağlı orman köşkleri, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor. Yüksek ve karlı ağaçların arasında kalan, tamamen ahşaptan imal edilen, dört, altı ve sekiz kişilik kapasitelerdeki iki katlı evler yatak odası, salon, mutfak ve teras olmak üzere dört kısımdan oluşuyor. Köşkler, çamaşır makinesi, mutfak gereçleri, barbekü gibi çeşitli ihtiyaç ve konfor ürünlerini barındırıyor.

Otellerin alternatifi Orman Köşkleri

Yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerin orman köşklerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten otel yetkilisi Harbi Türk, “Orman köşkleri Uludağ’da beş ile sekiz yıldır faal olan işletmeler. Tamamı ahşaptan yapılan iki katlı dubleks evler. Evlerimizin en büyük özelliği, içerisindeki mutfağının yanısıra içindeki diğer ev ekipmanlarıyla beraber müşterilerimize farklı hizmet sunması. Evlerimiz yılbaşında dolu. Uludağ’da saklı cennet olarak tabir ettiğimiz evler, ailelerin rahatlıkla gelebildiği ve konuk ettiğimiz yerler” dedi.

Otellerin alternatifi Orman Köşkleri

İş stresini hafta sonu orman köşklerinde atıyorlar

Her sene orman köşklerine geldiğini belirten Meltem Say, “Buraya bu yıl iki kız arkadaş olarak geldik. Burası çok güzel. Ahşap dekorlar, orman köşkleri ve ayak basılmamış karlarla bu hafta Uludağ planımızı açtık. Hemen hemen her hafta sonu gelmeye devam ediyoruz. Benim bir köpeğim var. Orman köşklerinin içerisinde köpeğim de rahat ediyor. Oldukça keyifli bir yer.

Otellerin alternatifi Orman Köşkleri

Burada bol bol fotoğraf çekiliyoruz, barbekü alanında mangal yapıyoruz ve tabi ki kayak yapıyoruz. Genelde günlerimiz bu şekilde geçiyor. Yoğun bir iş hayatından çıkıp buraya geliyoruz. Bu nedenle bol bol dinleniyoruz. Burada karın büyüsü bizi çok etkiliyor. Elime kahve alıp karın yağışını izlemek oldukça keyifli. Buraya kıyafetlerimiz hariç yanımıza hiçbir şey almadan geliyoruz. Çünkü burada her şey mevcut. Çok güzel bir tesis hazırlamışlar” dedi.

Otellerin alternatifi Orman Köşkleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Otellerin alternatifi 'Orman Köşkleri'

Dara Antik Kenti'nin eşi benzeri yok

Tunceli'nin yeni kayak merkezi: Ovacık Kayak Merkezi

'Troya Antik Kenti' turist akınına uğradı