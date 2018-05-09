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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Otel odaları hakkında bilinmesi gerekenler
Seyahat
Hürriyet Haber
09.05.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Otel odaları hakkında bilinmesi gerekenler

Seyahatiniz sırasında otel odanız geçici eviniz olarak işlev görür; ama en lüks oteller bile kendi eviniz kadar temiz, özel ve güvenli olamaz. Otellerde temiz olan nedir, pis olan ne?

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Otelde yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir? Soruyu Quoraadlı anket sitesine taşıdık. Aşağıda, otel işletmecileri ve konaklama sektörü uzmanlarından gelen cevaplardan bir derleme sunuyoruz.

Gözetleme delikleri

ABD’deki bir otel zinciri yöneticisi şunu tavsiye ediyor: “Kapınızdaki gözetleme deliğini kontrol edin. Arızalı ya da kurcalanmış ise oda değiştirmek istediğinizi söyleyin.” Gözetleme deliğinin temiz ve net bir görüntü sağlaması gerekir.

Otel odaları hakkında bilinmesi gerekenler

Netlik yoksa, puslu görünüyorsa güvenli değildir. Kurcalanmış bir haldeyse kamera yerleştirilmiş olabilir. Yani delikteki lens ters çevrilerek dışarıdan içerisi gözetlenir hale getirilmiştir. Beechmont Otelleri yöneticisi, güvenlik açısından bu deliğin kapalı tutulmasını, sadece ihtiyaç olduğunda açılmasını öneriyor. Ayrıca biri kapınızı çalıyor da gözetleme deliğinden kimseyi göremiyorsanız, kapıyı açmamanız, resepsiyona haber vermeniz tavsiye ediliyor.

Dünyanın en farklı otellerinden biri: Fantasyland
Dünyanın en farklı otellerinden biri: Fantasyland

Kahve makinesindan uzak durun

Güne kahvesiz başlayamıyor musunuz? O halde otel odanızdaki kahve makinasını değil, yakındaki bir kafeteryayı tercih edin. Sektör uzmanları, bu aletler temiz görünse bile odada daha önce kalanların onu nasıl kullandığını bilmediğiniz için onlardan uzak durmanız gerektiğini belirtiyor. Banyodaki su bardakları için de aynı şey geçerli. Göründüğü kadar temiz olmayabilirler. Otelin temizlik personeli büyük ihtimalle onu sade suyla yıkamış sonra bir havluyla kurulamıştır. Çoğu kişi odasındaki bardağı kullanmadan önce sabunla iyice yıkayarak dezenfekte etmeye çalışır.

Bavulunuzu nerede açmalısınız?

Odanıza vardığınızda, bavulunuzu açmak için ahşap bir raf konmuşsa onu kullanmayın. Tahtakuruları ahşabı sever. Banyoda yerleri kontrol edin; temiz görünüyorsa bavulu orada açmak çok daha güvenli olacaktır. Tahtakuruları metali sevmez; o nedenle metal raflar da bu amaç için çekinmeden kullanılabilir.

Otel odaları hakkında bilinmesi gerekenler

Otel odasındaki en kirli şey

Otellerde konukların odalarına geçtiğinde en çok kullandığı eşya arasında televizyon kumandaları gelir. Bu yüzden de kumandalar odadaki en kirli, aynı zamanda temizlikçilerin de hiç temizlemediği nesnelerdir aslında. 2012’de Houston Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada, kumandaların genel olarak tuvalet kadar kirli olduğu tespit edilmiştir. Aynı derecede kirli olan bir başka şey de lamba düğmeleridir. Bu nedenle odanıza girdiğinizde bunları dezenfektan bir bezle silmeniz tavsiye edilir.

İyi dinlenmeler

Gözetleme delikleri, tahtakuruları, mikroplu kumandalar… Otelde kalan konukların temkinli olması boşuna değil. Ne var ki otellerde temizliğe dikkat edilmesi yönünde yürütülen çabalar sonucu birçok otelde hijyen ve güvenlik standartları artmış bulunuyor.

Dünyanın en tuhaf otelleri
Dünyanın en tuhaf otelleri

Örneğin ABD’deki Best Western otel zincirinde artık morötesi ışık yayan çubuklar kullanılıyor. Bunlar, nesnelerin üzerinde gezdirilerek bakteri ve mikroplardan arındırılması sağlanıyor. Bu otellerde ayrıca, temizlenmesini kolaylaştırmak için su geçirmez kumandalar kullanılıyor. Otel odanızın iyi temizlenmediğinden şüpheleniyorsanız en iyisi dezenfektan bez ve spreylerle dolaşmanız. Hatta ekstra güvence istiyorsanız, battaniye ve telefonların ne kadar temiz olduğunu hijyen monitörleriyle bile kontrol edebilirsiniz.

Otel odaları hakkında bilinmesi gerekenler

Kaynak: Husna Haq / BBC Travel Fotoğraflar: Alamy

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