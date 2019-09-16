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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Osmanlı'nın yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi
Seyahat
İHA
16.09.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Osmanlı'nın yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı'nın yaşama biçimini yansıtan Kaymakamlar Evi’nin restorasyonu için hazırlanan proje onaylandı.

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18 ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimi ile teknolojisini yansıtan Safranbolu evleri arasında önemli bir örnek olan Kaymakamlar Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Safranbolu’nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında 1979’da kamulaştırılarak restore edilip, 1981’de Eğitim Merkezi olarak hizmete girdi.

Osmanlının yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

19. yüzyılda yapılan ve son yıllarda "müze ev" olarak kullanılan Kaymakamlar Evi, özgün bir "Türk evi" niteliğine sahip. İki oda selamlık ve harem kısmı olan, selamlıkla harem arasında yemek servisinin yapılmasını sağlayan dönme dolabın yer aldığı Kaymakamlar Evi'nde her iki kattaki odalar aynı çatı altında yaşayan kalabalık aile tipine göre bireylerin tüm gereksinimlerini sağlayabilme özelliği taşıyor.

Osmanlının yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

Kaymakamlar Evi’nde her odada sedirli oturma düzeni, yer sofrasında yemek yeme, yer yatağında yatma, yatakların konulduğu yüklük içerisinde gusülhanede yıkanma olanağı bulunuyor. Evde pencereler evin bol ışık almasını sağlarken, ceviz ve çam kerestesinden yapılmış tavan süslemeleri ise estetik bir görüntü oluşturuyor.

Osmanlının yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

"KAYMAKAMLAR EVİ'NİN RESTORASYONUNA BAŞLAYACAĞIZ"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, Kaymakamlar Evi’nin Safranbolu’nun en önemli yapılarından birisi olduğunu söyledi. Kaymakamlar Evi’nin uzun yıllar önce restore edildiğini ve ziyaretçiler tarafından sık kullanılması nedeniyle yıprandığını ifade eden Ürkmezer, yapılacak restorasyonla yapının daha dinamik olacağını belirtti.

Osmanlının yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

Sezonun bitmesinin ardından restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Ürkmezer, "Kaymakamlar Evi restorasyon projesi çalışmasına İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliğinin sağladığı destekle başladık. Vilayetler Birliği, Özel İdare ve Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından çalışma yapıyoruz. Proje hazırlandı, geçtiğimiz hafta Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden geçti. Şimdi teknik projeler hazırlanıyor. Projelerle birlikte inşallah en kısa zamanda ekim-kasım gibi ihalesini yapıp, Kaymakamlar Evi’nin restorasyonuna başlayacağız" dedi.

Osmanlının yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

Kaymakamlar Evi’nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından müzecilik tekniğiyle hazırlanacağını anlatan Ürkmezer, şunları kaydetti: "Kaymakamlar Evi Safranbolu için en önemli cazibe merkezlerinden biri. İlçeye gelen hem yerli hem yabancı turistler, burayı müze ve gezi evi olarak ziyaret ediyor. Burası iyi bir restorasyon görmedi, amacımız orayı iyi bir restorasyonla ‘korumacılığın başkenti’nde korumasını sağlamak. Restorasyon tamamlandıktan sonra müzecilik tekniğine uygun bir şekilde tekrardan elden geçirilecek ve inşallah önümüzdeki yaza orayı tekrardan yenilenmiş şekilde hizmete açmayı düşünüyoruz"

Osmanlının yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

Kaymakam Ürkmezer, ilçede "kale" diye adlandırılan tepeye 1904-1906 yıllarında Hükümet Konağı olarak yaptırılan ve 2007’de açılan Kent Tarihi Müzesi ile tarihi cezaevinin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini belirtti.

Osmanlının yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

Bakanlık tarafından burada restorasyon çalışması başlatılarak etnografya ve arkeoloji müzeleri açılacağını vurgulayan Ürkmezer, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptırılan binada da bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldığını, restorasyonun ardından bu binanın da müze olarak faaliyete geçeceğini kaydetti.

Osmanlının yaşama biçimini yansıtan konak: Kaymakamlar Evi

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