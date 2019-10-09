OsmanlÄ±'nÄ±n ÅŸifa yÃ¶ntemlerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zeye ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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OsmanlÄ±'nÄ±n ÅŸifa yöntemlerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± müzeye ziyaretçi akÄ±nÄ±
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
09.10.2019 - 11:32, Son GÃ¼ncelleme:

OsmanlÄ±'nÄ±n ÅŸifa yöntemlerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± müzeye ziyaretçi akÄ±nÄ±

Edirne'de, OsmanlÄ± dÃ¶nemi tÄ±p yÃ¶netmelerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zeyi, her yÄ±l Ã¶zellikle aralarÄ±nda tÄ±p Ã¶ÄŸrencilerinin de olduÄŸu binlerce kiÅŸi ziyaret ediyor.

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Edirne'deki II. Bayezid KÃ¼lliyesi'nde yer alan SaÄŸlÄ±k MÃ¼zesi, her geÃ§en yÄ±l ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. GeÃ§en yÄ±l 270 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi mÃ¼zeyi bu yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda 210 bin kiÅŸi gezdi. MÃ¼ze, OsmanlÄ± Devleti'nin akÄ±l ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yerinde olmayan tebaasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi deÄŸeri ve devletin insana izzetini gÃ¶stermesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir merkez olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Tarihi kaynaklara gÃ¶re II. Bayezid tarafÄ±ndan 1488 yÄ±lÄ±nda, Tunca Nehri kenarÄ±nda, iÃ§erisinde imaret, ÅŸifahane ve medrese olan kÃ¼lliye inÅŸa ettirildi. Yoksullara yemek ikramÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tÄ±p eÄŸitiminin verildiÄŸi ve hastane olarak ÅŸifa daÄŸÄ±tÄ±lan kÃ¼lliyede, aynÄ± zamanda akÄ±l ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yerinde olmayan kiÅŸiler de tedavi edildi. AkÄ±l ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitiren hastalar koku, su ve mÃ¼zik sesinin rahatlatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±, sepet Ã¶rme iÅŸi gibi meÅŸguliyetlerle tedavi edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

OsmanlÄ±nÄ±n ÅŸifa yÃ¶ntemlerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zeye ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

MÃ¼zede devrin tedavileri anlatÄ±lÄ±yor

Trakya Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde hizmet veren SaÄŸlÄ±k MÃ¼zesi, iÃ§erisindeki canlandÄ±rmalarla ziyaret edenleri tarihi koridor iÃ§erisine alÄ±yor. MÃ¼zeyi 2017 yÄ±lÄ±nda 249 bin, geÃ§en yÄ±l ise 270 bin kiÅŸi ziyaret ederken bu yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda, ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± 210 bini buldu. Ã–zellikle dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinden tÄ±p eÄŸitimi alan Ã¶ÄŸrencilerin ziyaret ettiÄŸi mÃ¼zede, dÃ¶nemden kalma fÄ±skiyeli havuzdan gelen su sesi, sazende maketlerinden yapÄ±lan mÃ¼zik yayÄ±nÄ± ve yakÄ±lan tÃ¼tsÃ¼ ile dÃ¶nem canlandÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

OsmanlÄ±nÄ±n ÅŸifa yÃ¶ntemlerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zeye ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

"Ergoterapinin temelleri bu ÅŸifahanede"

Trakya Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Erhan TabakoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼ze olarak kullanÄ±lan geÃ§miÅŸin ÅŸifahanesinin, OsmanlÄ± medeniyetinin ne kadar yÃ¼ksek seviyede olduÄŸunun en Ã¶nemli niÅŸanesi olduÄŸunu sÃ¶yledi. TÄ±pta yeni uygulanan ergoterapinin, asÄ±rlar Ã¶nce Edirne'de uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden RektÃ¶r TabakoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Åžifahane, kurulduÄŸu andan itibaren her hastaya Ã¼cretsiz hizmet veriyor. Malumunuz 10 Ekim DÃ¼nya Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼. Bu mÃ¼zemizde de Ã¶zellikle akÄ±l hastalarÄ± tedavisi Ã§ok dikkati Ã§ekiyor. DÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde, Avrupa'da akÄ±l hastalarÄ±nÄ±n, 'iÃ§ine kÃ¶tÃ¼ ruhlar girdi' diye eziyet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yÄ±llarda, OsmanlÄ± bu ÅŸifahanede mÃ¼zik sesiyle, uÄŸraÅŸ tedavisiyle, gÃ¼zel kokularla ruh hastasÄ± olanlarÄ± tedavi ediyor. Bu da medeniyetimizin o dÃ¶nem insana ne kadar bÃ¼yÃ¼k deÄŸer verdiÄŸini, ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir incelikle tÄ±bba yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor."

Åžifahanede Ã§alÄ±nan mÃ¼ziklerle, kokularla ruh hastalarÄ±nÄ± nasÄ±l tedavi edildiÄŸine dair notlarÄ±n Evliya Ã‡elebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan TabakoÄŸlu, "GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n ergoterapi dediÄŸimiz kÃ¼Ã§Ã¼k uÄŸraÅŸ tedavilerinin kÃ¶klerinin burada atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tarihi kaynaklarda gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi. Ãœniversite olarak yÃ¼ksek medeniyet sahibi OsmanlÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, insana verdiÄŸi deÄŸeri geleceÄŸe aktarmaktan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± aktaran TabakoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti: "UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'ndeki kÃ¼lliyede yer alan ve Avrupa En Ä°yi MÃ¼ze Ã–dÃ¼lÃ¼, En Ä°yi Sunum Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi mÃ¼zeye, dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinden ziyaretÃ§i geliyor. GeÃ§en yÄ±l 270 binin Ã¼zerinde kiÅŸi burayÄ± ziyaret etti. Ã–zellikle yabancÄ± ziyaretÃ§ilerin gÃ¶zlerindeki hayranlÄ±ÄŸÄ± burada gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. Bu kÃ¼lliye 1488 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±yor, gelenler buradaki medeniyetin ne kadar ileride olduÄŸuna ÅŸahitlik ederek ayrÄ±lÄ±yor. Bizim insana verdiÄŸimiz deÄŸeri, tÄ±p ilminde ne kadar ileri olduÄŸumuzu, tÄ±bbi aromatik bitkilerde ne tÃ¼r bir geliÅŸme saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± burada gÃ¶rÃ¼yoruz."

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OsmanlÄ±nÄ±n ÅŸifa yÃ¶ntemlerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zeye ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

AkÄ±l hastalarÄ± hayallerini duvara kazÄ±mÄ±ÅŸlar

Sultan II. Bayezid KÃ¼lliyesi SaÄŸlÄ±k MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hakan AkÄ±ncÄ± da 15. yÃ¼zyÄ±lda tedavi gÃ¶ren hastalar tarafÄ±ndan geÃ§miÅŸte duvarlara kazÄ±nan ÅŸekillerin de mÃ¼zede gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸini ifade etti. AkÄ±ncÄ±, o dÃ¶nemde hava almak iÃ§in bahÃ§eye Ã§Ä±kan akÄ±l hastalarÄ±nÄ±n, yerde bulduklarÄ± sert cisimlerle duvarlara tavus kuÅŸlarÄ±, geyikler, irili ufaklÄ± deniz taÅŸÄ±tlarÄ±, kale duvarlarÄ± ve Ã§eÅŸitli canlÄ±larÄ±n resimlerini Ã§izdiklerini, resimlerdeki tavus kuÅŸlarÄ±nÄ± temsil etmesi adÄ±na mÃ¼zede bu kuÅŸlardan beslediklerini belirtti. MÃ¼zeyi ziyaret edenlerden, Ã¼niversitenin eczacÄ±lÄ±k fakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi Mustafa DaÅŸman da mÃ¼zenin, OsmanlÄ±'nÄ±n, dÃ¶neminde rakiplerinin dahi Ã§ok Ã¶tesinde bir yerde olduÄŸunu en somut gÃ¶steren yerlerden olduÄŸunu anlattÄ±.

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