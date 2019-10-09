OsmanlÄ±'nÄ±n ÅŸifa yÃ¶ntemlerinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zeye ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±

Edirne'deki II. Bayezid KÃ¼lliyesi'nde yer alan SaÄŸlÄ±k MÃ¼zesi, her geÃ§en yÄ±l ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. GeÃ§en yÄ±l 270 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi mÃ¼zeyi bu yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda 210 bin kiÅŸi gezdi. MÃ¼ze, OsmanlÄ± Devleti'nin akÄ±l ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yerinde olmayan tebaasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi deÄŸeri ve devletin insana izzetini gÃ¶stermesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir merkez olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Tarihi kaynaklara gÃ¶re II. Bayezid tarafÄ±ndan 1488 yÄ±lÄ±nda, Tunca Nehri kenarÄ±nda, iÃ§erisinde imaret, ÅŸifahane ve medrese olan kÃ¼lliye inÅŸa ettirildi. Yoksullara yemek ikramÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, tÄ±p eÄŸitiminin verildiÄŸi ve hastane olarak ÅŸifa daÄŸÄ±tÄ±lan kÃ¼lliyede, aynÄ± zamanda akÄ±l ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± yerinde olmayan kiÅŸiler de tedavi edildi. AkÄ±l ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitiren hastalar koku, su ve mÃ¼zik sesinin rahatlatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±, sepet Ã¶rme iÅŸi gibi meÅŸguliyetlerle tedavi edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

MÃ¼zede devrin tedavileri anlatÄ±lÄ±yor

Trakya Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde hizmet veren SaÄŸlÄ±k MÃ¼zesi, iÃ§erisindeki canlandÄ±rmalarla ziyaret edenleri tarihi koridor iÃ§erisine alÄ±yor. MÃ¼zeyi 2017 yÄ±lÄ±nda 249 bin, geÃ§en yÄ±l ise 270 bin kiÅŸi ziyaret ederken bu yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda, ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± 210 bini buldu. Ã–zellikle dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinden tÄ±p eÄŸitimi alan Ã¶ÄŸrencilerin ziyaret ettiÄŸi mÃ¼zede, dÃ¶nemden kalma fÄ±skiyeli havuzdan gelen su sesi, sazende maketlerinden yapÄ±lan mÃ¼zik yayÄ±nÄ± ve yakÄ±lan tÃ¼tsÃ¼ ile dÃ¶nem canlandÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

"Ergoterapinin temelleri bu ÅŸifahanede"

Trakya Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Erhan TabakoÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼ze olarak kullanÄ±lan geÃ§miÅŸin ÅŸifahanesinin, OsmanlÄ± medeniyetinin ne kadar yÃ¼ksek seviyede olduÄŸunun en Ã¶nemli niÅŸanesi olduÄŸunu sÃ¶yledi. TÄ±pta yeni uygulanan ergoterapinin, asÄ±rlar Ã¶nce Edirne'de uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden RektÃ¶r TabakoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Åžifahane, kurulduÄŸu andan itibaren her hastaya Ã¼cretsiz hizmet veriyor. Malumunuz 10 Ekim DÃ¼nya Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼. Bu mÃ¼zemizde de Ã¶zellikle akÄ±l hastalarÄ± tedavisi Ã§ok dikkati Ã§ekiyor. DÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde, Avrupa'da akÄ±l hastalarÄ±nÄ±n, 'iÃ§ine kÃ¶tÃ¼ ruhlar girdi' diye eziyet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yÄ±llarda, OsmanlÄ± bu ÅŸifahanede mÃ¼zik sesiyle, uÄŸraÅŸ tedavisiyle, gÃ¼zel kokularla ruh hastasÄ± olanlarÄ± tedavi ediyor. Bu da medeniyetimizin o dÃ¶nem insana ne kadar bÃ¼yÃ¼k deÄŸer verdiÄŸini, ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir incelikle tÄ±bba yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor."

Åžifahanede Ã§alÄ±nan mÃ¼ziklerle, kokularla ruh hastalarÄ±nÄ± nasÄ±l tedavi edildiÄŸine dair notlarÄ±n Evliya Ã‡elebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan TabakoÄŸlu, "GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n ergoterapi dediÄŸimiz kÃ¼Ã§Ã¼k uÄŸraÅŸ tedavilerinin kÃ¶klerinin burada atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tarihi kaynaklarda gÃ¶rÃ¼yoruz" dedi. Ãœniversite olarak yÃ¼ksek medeniyet sahibi OsmanlÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, insana verdiÄŸi deÄŸeri geleceÄŸe aktarmaktan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± aktaran TabakoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti: "UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'ndeki kÃ¼lliyede yer alan ve Avrupa En Ä°yi MÃ¼ze Ã–dÃ¼lÃ¼, En Ä°yi Sunum Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi mÃ¼zeye, dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinden ziyaretÃ§i geliyor. GeÃ§en yÄ±l 270 binin Ã¼zerinde kiÅŸi burayÄ± ziyaret etti. Ã–zellikle yabancÄ± ziyaretÃ§ilerin gÃ¶zlerindeki hayranlÄ±ÄŸÄ± burada gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. Bu kÃ¼lliye 1488 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±yor, gelenler buradaki medeniyetin ne kadar ileride olduÄŸuna ÅŸahitlik ederek ayrÄ±lÄ±yor. Bizim insana verdiÄŸimiz deÄŸeri, tÄ±p ilminde ne kadar ileri olduÄŸumuzu, tÄ±bbi aromatik bitkilerde ne tÃ¼r bir geliÅŸme saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± burada gÃ¶rÃ¼yoruz."

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AkÄ±l hastalarÄ± hayallerini duvara kazÄ±mÄ±ÅŸlar

Sultan II. Bayezid KÃ¼lliyesi SaÄŸlÄ±k MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hakan AkÄ±ncÄ± da 15. yÃ¼zyÄ±lda tedavi gÃ¶ren hastalar tarafÄ±ndan geÃ§miÅŸte duvarlara kazÄ±nan ÅŸekillerin de mÃ¼zede gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸini ifade etti. AkÄ±ncÄ±, o dÃ¶nemde hava almak iÃ§in bahÃ§eye Ã§Ä±kan akÄ±l hastalarÄ±nÄ±n, yerde bulduklarÄ± sert cisimlerle duvarlara tavus kuÅŸlarÄ±, geyikler, irili ufaklÄ± deniz taÅŸÄ±tlarÄ±, kale duvarlarÄ± ve Ã§eÅŸitli canlÄ±larÄ±n resimlerini Ã§izdiklerini, resimlerdeki tavus kuÅŸlarÄ±nÄ± temsil etmesi adÄ±na mÃ¼zede bu kuÅŸlardan beslediklerini belirtti. MÃ¼zeyi ziyaret edenlerden, Ã¼niversitenin eczacÄ±lÄ±k fakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisi Mustafa DaÅŸman da mÃ¼zenin, OsmanlÄ±'nÄ±n, dÃ¶neminde rakiplerinin dahi Ã§ok Ã¶tesinde bir yerde olduÄŸunu en somut gÃ¶steren yerlerden olduÄŸunu anlattÄ±.

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