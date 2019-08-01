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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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‘Osmanlı'nın parmak izini’ 1,2 milyon kişi gördü
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy
01.08.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

‘Osmanlı'nın parmak izini’ 1,2 milyon kişi gördü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve ‘En iyi korunan 20 kent’ arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesini, 10 aylık dönemde günübirlik ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla ‘Osmanlı'nın parmak izi’ olarak adlandırılan Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı oldu.

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Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tek yer olma özelliği taşıyan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da, yılın 10 aylık döneminde 81 bin 83 yabancı, 185 bin 354 de yerli turist konakladı. Tarihi ilçe özellikle dini ve resmi bayram tatillerinde yoğun dönemlerini yaşadı.

‘Osmanlının parmak izini’ 1,2 milyon kişi gördü


En çok turist Çin'den geldi

74 ülkeden ziyaretçinin ağırlandığı Safranbolu, özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelenlerin ziyaret ettiği ilk yerler arasında yer aldı. Safranbolu'ya en çok turist 41 bin ile Çin'den geldi. Çin'i, 22 bin ziyaretçiyle Tayvan izledi. İlçeye en çok turistin geldiği diğer ülkeler ise Amerika, Suudi Arabistan, Almanya, Endonezya, Japonya, Tayland, Singapur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sıralandı.

‘Osmanlının parmak izini’ 1,2 milyon kişi gördü


"Herkesin mutlaka Safranbolu'yu görmesini istiyoruz"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın aynı dönemini 800 bin yerli ve yabancı turistle kapattıklarını söyledi. Türkiye'de ‘kültür turu’ denilince akla Safranbolu'nun geldiğini ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olması dolayısıyla yabancı turistlerin de cazibe noktası.

‘Osmanlının parmak izini’ 1,2 milyon kişi gördü


Uzak Doğulu turistler Safranbolu'yu çok tercih ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerimiz yoğunlukta. Ondan sonra Tayvanlı turistler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelenler de üçüncü sırada. Ürdün'den, Kore'den, Tayland'dan, İngiltere'den, Danimarka'dan her yerden Safranbolu'ya turist geliyor, bunlar konaklamalı turistler." diye konuştu.

‘Osmanlının parmak izini’ 1,2 milyon kişi gördü


Safranbolu'nun sadece konaklarıyla değil; doğasıyla, kanyonlarıyla, Kristal Terası'yla bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Ürkmezer, "Yerli ve yabancı turistlerin burada en iyi hizmeti alması için kaymakamlık, belediye ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Esnafımızı eğitimlere tabi tutuyoruz, Halk Eğitim Müdürlüğü ve belediyemiz yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayıcı eğitimler veriyor. Vatandaşlarımızın kendi el ürünlerini satması için de teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

‘Osmanlının parmak izini’ 1,2 milyon kişi gördü


İlçenin tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını anlatan Ürkmezer, "Safranbolu'nun yazılı, görsel ve sosyal medyada daha da fazla tanıtımıyla 1 milyon 200 bin turist sayısının, önümüzdeki yıllarda 1,5 milyonu geçeceğine inanıyoruz. İster günübirlik ister yatılı yerli ve yabancı, özellikle yerli turistlerin mutlaka Safranbolu'yu görmelerini istiyoruz." dedi.

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