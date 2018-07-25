Osmaniyeli gezgin günlük 10 dolarla 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat HaberleriOsmaniyeli gezgin günlük 10 dolarla 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi
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Osmaniyeli gezgin günlük 10 dolarla 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi
Seyahat
DHA
25.07.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Osmaniyeli gezgin günlük 10 dolarla 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi

Osmaniyeli gezgin Orhan Gazi Çalık (45), günde 10 dolar harcayarak, 1,5 yılda 13 ülke, 108 şehir gezip, 89 bin 776 kilometre yol kat etti.

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‘Osmaniye´nin Evliya Çelebisi’ olarak anılmaya başlanan, küçük bir bütçeyle diyar diyar gezen müzisyen Orhan Gazi Çalık, gezi hikâyelerini kitaplaştırmaya hazırlanıyor. Gezisinde Everest’e de çıktığını kaydeden Çalık, dünyanın farklı ülkelerini gezmeye devam edeceğini söyledi. Çıkaracağı kitapla Osmaniye´nin tanıtımına da katkı sağlayacağını belirten Çalık, evimyollar.com adlı bloğunda gezi hikayelerini takipçileriyle paylaştığını aktardı.

Osmaniyeli gezgin günlük 10 dolarla 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi


Siyasi tartışmalar ve günlük çekişmelerden yorulduğunda gezmeye ve farklı insanları tanımaya karar verdiğini ve ‘Sahip olduğunuz hayat, sahip olduğunuz tek yaşam olmak zorunda değildir’ parolasıyla gezmeye başladığını belirten Çalık, gezdiği ülkelerde yaşadığı hikayelerden oluşan gezi kitabı çıkaracağını söyledi.

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Dünyayı gezen beş gezgin köpek

‘Evim yollar’ adlı 450 sayfa olarak çıkacağını belirttiği kitabının çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çalık, “Bir buçuk yıl boyunca Kamboçya, Japonya, Tayland, Malezya, Singapur, Endonazya, İran, Hindistan, Ermenistan, Gürcistan, Güney Kore, Filpinler ve Nepal´i gezdim. Burada farklı insanları tanıdım” dedi.

Osmaniyeli gezgin günlük 10 dolarla 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi


GÜNLÜK 10 DOLAR BÜTÇEYLE

İlk yurt dışına çıktığında 300 kelime İngilizce konuştuğunu, ancak aradan geçen zamanda artık felsefi düzeyde İngilizce konuşup yazabildiğini belirten Orhan Gazi Çalık, günlük 10 dolar gibi bir bütçeyle bu gezileri yaptığını anlattı.

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Gezilerde maddi olarak çok sıkıntılar çektiğini, yerine göre aç kaldığını ve bir öğünle gün geçirdiğini belirten Çalık, “Otostop çekerek ve yürüyerek gezilerime devam ediyorum. Farklı insanlar, farklı yerler tanıdım. Gezilerimde aç kaldım, ölüm tehlikeleri atlattım, ancak yürüyüşüme devam ettim. Bundan sonra da  devam edeceğim” diye konuştu.

Osmaniyeli gezgin günlük 10 dolarla 1,5 yılda 13 ülke 108 şehir gezdi


Endenozya ziyareti sırasında yaşadıklarını ise ömrü boyunca unutamayacağını dile getiren Orhan Gazi Çalık, “Burada hastalandım. Bir öğrenci bütün parasını harcayarak bana 10 gün boyunca baktı.

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Bu anları hiç unutamam. Burada insanlık gördüm. Bana yardım eden öğrenci arkadaşla hala görüşüyorum. Burada şunu öğrendim, önemli olan, insan olmak öncelikle” diye konuştu. Gezisi sırasında 8 bin 888 rakımlı Everest´in 5 Bin 650 rakımına kadar çıkan Çalık, çıkaracağı kitaba destek beklediğini sözlerine ekledi.

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