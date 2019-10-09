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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü
Seyahat
İHA
09.10.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan, Avrupa ve Kafkaslar'ın en yüksek ve en geniş çaplı köknar ve ladin ağaçlarının bulunduğu ve Türkiye'nin önemli ‘karışık' ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanları, sonbaharın son günlerinde eşsiz bir görüntüye büründü.

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Zirvelerindeki onlarca yaylasıyla özellikle yaz aylarında on binlerce kişinin içinden geçtiği Örümcek Ormanlarında sonbahar mevsiminin son günlerinde eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor.

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıdaki farklı ağaç türleri nedeniyle özellikle sonbahar mevsiminde sarı, kırmızı, kızıl, mor gibi renklere bürünen Örümcek Ormanları, Kürtün ilçe merkezinde 11 kilometre mesafede toplam 2 bin 630 dekarlık Tabiatı Koruma alanından oluşuyor.

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

Uzmanlar tarafından “Canlı ağaç müzesi” olarak nitelendirilen ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye'nin önemli “karışık” ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanlarında ki anıt ladinlerin en büyüğü 61,5 metre boyunda 1,54 metre çapında, anıt köknarların en büyüğü ise 58,5 metre boyunca, 1,80 metre çapında.

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

Derin bir vadide yer alan ve denizden yüksekliği bin 150 metreden bin 600 metreye kadar olan bölgede kendi türünün ulaşabileceği maksimum çap ve boy sınırının üzerinde ortalama 420 yaş civarında ender rastlanır boyu 70 metreye ulaşan göknar ve ladin ağaçları yer alıyor.

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

1998 yılında tescillenen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı bitişiğinde yer alan Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı ise ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

Yeşilköy köyü Gücükdene mevkiinde yer alan ve 2014 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Çağlayandibi Şelalesi'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla yürüyüş yolu, köprü ve diğer tesisler yapılmıştı.

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

Suyun doğal olarak 15 metre yükseklikten düştüğü ve düşü sırasında su damlacıklarının etrafa yağmur etkisi yapması sonucu enfes bir ambiyans oluşturan şelaleye 150 metrelik yürüyüş yoluyla ulaşılıyor.

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

İzmir Ödemiş'ten Gümüşhane'de çalışan oğlunu ziyarete gelen Ali Erkut, gezmeye geldiklerini belirterek, “Çok memnun kaldık buralardan. Şelalesi ve ormanlarıyla burası bir doğa harikası. Doğa harikası, Allah'ın bize verdiği bir nimet buralar. Otantik yapısı bozulmamız buraların, o çok önemli. Herkesin buraları görmesi gerekiyor” dedi.

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü

Eşi Müzeyyen Erkut ise “Oğlumun yanına geldim Gümüşhane'ye. Çağlayandibi Şelalesini gezdik. Doğanın harikası buralar. Bozulmamış bir coğrafya. Yeşilin, sonbaharın her rengi burada. Hayran kaldık. Ülkemizin her bir tarafı ayrı güzel” diye konuştu.

Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü


Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü







 

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