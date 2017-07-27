Ortadoğulu turistler Marmaris'e akın ediyor!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Ali Kırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Dalaman havaalanına ilk kez haftada 6 uçak seferi yaptığını, Ortadoğulu turistlerin ilçeye ciddi ekonomik katkı sağladığını söyledi. Kırlı, bu yıl ilk defa bölgeye gelen Ortadoğulu turistlerin tur satışlarına canlılık, ticaret yaşamına katkı sağladığını dile getirdi.









"Ortadoğu'nun yanına Hindistan ve Çin pazarını da eklemeliyiz"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Bülent Bülbüloğlu ise Avrupa ile turizmde sıkıntı yaşayınca alternatif pazar arayışına girdiklerini hatırlatarak, kendilerine en yakın ve iyi bildikleri Ortadoğulu turistlerine yönelik yaptıkları çalışmanın karşılığını turist sayısındaki artışla aldıklarını anlattı.









Ortadoğu'da ciddi bir pazar payı yarattıklarını belirten Bülbüloğlu, "İran ve İsrail pazarı da eklenince gözle görülür bir seviyeye ulaştı. Ortadoğu pazarına, zengin turistiyle, para harcayan bütün şehre katkı sağlayan, sadece otelcilere değil, bütün esnaflara kazandıran müşteri profili olarak bakıyoruz. Zaten konaklama sektörünün 'O gelsin bu gelmesin' deme anlayışı yok. Dünya şehri iddiamız var. Ortadoğu'nun yanında Hindistan ve Çin pazarına girmeye çalışıyoruz. Ortadoğu'nun yanına Hindistan ve Çin pazarını da eklemeliyiz" diye konuştu.

"Ortadoğu ile çalışan acentelerin yüzleri gülüyor"

SKAL International Marmaris Başkanı ve Ortadoğu'dan turist getiren Doradu Tur'un sahibi İsmail Özbozdağ da Avrupa'lı turist sayısı azalınca Ortadoğu'dan gelen turistlere tesislerde daha fazla yer ayrılmasına neden olduğuna dikkati çekti.









Otellerin Ortadoğulu turistlere yer ayırmasının artışa katkı sağladığına değinen Özbozdağ, "Ortadoğulu turistler için Marmaris çok iyi bir alternatif. Onlar için gidebilecekleri en güzel yer Marmaris. İran'dan gelenlerin vize derdi yok. Son dakikada tur alıp gelebiliyor. Ortadoğu ile çalışan acentelerin yüzleri gülüyor."









Özbozdağ, İsrail'den gelen turist sayısında yüzde bin beş yüz artış olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:"İsrail'den Dalaman Havaalanına geçen yıl ilk 6 ayda 835 yolcu gelmiş. Bu yıl 9 bin 300 yolcu gelmiş. Bu çok önemli bir fark var. Ürdün'de geçen yıl aynı dönemde bin 380 yolcu iken bu yıl 2 bin 965 yolcu gelmiş. Lübnan'da 800 iken bu yıl bin 902 yolcu gelmiş.





İran'da da direk uçaklar gelemese de yüzde yüzlük artış var. Ortadoğu'da artışlar büyük yüzdelerle gerçekleşiyor. Rusya ve Ortadoğu'daki artışlar Marmaris turizme katkı sunuyor."