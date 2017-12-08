Ortaçağ’da hiking: Sintra

Nasıl gidilir?
Sintra’ya ulaşmak son derece kolay. Lizbon’un merkez istasyonu Rossio’dan 15 dakikada bir tren kalkıyor. Yolculuk laklaşık 40 dakika sürüyor. İstasyondan Sintra merkezine de 1 kilometrelik bir küçük yürüyüş veya otobüs var.
Ne yapılır?
Palacio Nacional tarihi 10. yüzyıla kadar giden eski bir saray. İlk olarak şehir müslümanların elindeyken yapılmış, ardından gelen Portekiz kralları tarafından yenileme çalışmaları yapılmış. Regaleira Sarayı’nın kökeni 1697’ye dayanıyor. 1892 yılında ise Carvalho Monteiro isimli bir Portekizli entomolojist (böcek bilimci) tarafından satın alınarak baştan yaptırılmış. 1998 yılında restore edilerek halka açılmış. Yapı Portekiz’de en çok fotoğrafı çekilen turistik mekanlardan biri. Moor Kalesi de ilk görülmesi gerekenler. Kaleye yolculuk aynı zamanda güzel de bir yürüyüş rotası. Yapının tarihi 8’inci yüzyıla uzanıyor.
Eski kraliyet rezidansı olan Pena Sarayı da tepede yer alıyor. Eski Germen ve Roma mimarisinden esinlenen yapının bir Disney kalesini andırdığı konusunda herkes hemfikir. Burası aynı zamanda Portekiz Krallığı’nın son prensesi, 1910 yılındaki Portekiz devriminden sonra sürgüne gönderilen Prense Amelie’nin sürgünden önceki son gecesini geçirdiği yer.
Buraya kadar gelmişken oldukça yakın mesafede bulunan Cabo da Roca (Roca Burnu’nu) yani Avrupa Kıtası’nın en uç noktasını da ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Hürriyet Haber