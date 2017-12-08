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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ortaçağ’da hiking: Sintra

Pek çok yazar ve şair tarafından bir ‘peri masala kasabası’ olarak tanımlanan Sintra, Lizbon’a 30 kilometre mesafede. Ancak bir tam günü hak ediyor ve tam anlamıyla ortaçağda hiking yapıyormuşsunuz gibi bir duygu veriyor.

Hürriyet Haber
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Nasıl gidilir?

Sintra’ya ulaşmak son derece kolay. Lizbon’un merkez istasyonu Rossio’dan 15 dakikada bir tren kalkıyor. Yolculuk laklaşık 40 dakika sürüyor. İstasyondan Sintra merkezine de 1 kilometrelik bir küçük yürüyüş veya otobüs var.  

Ortaçağ’da hiking: Sintra

Ne yapılır?

Palacio Nacional  tarihi 10. yüzyıla kadar giden eski bir saray. İlk olarak şehir müslümanların elindeyken yapılmış, ardından gelen Portekiz kralları tarafından yenileme çalışmaları yapılmış. Regaleira Sarayı’nın kökeni 1697’ye dayanıyor. 1892 yılında ise Carvalho Monteiro isimli bir Portekizli entomolojist (böcek bilimci) tarafından satın alınarak baştan yaptırılmış. 1998 yılında restore edilerek halka açılmış. Yapı Portekiz’de en çok fotoğrafı çekilen turistik mekanlardan biri. Moor Kalesi de ilk görülmesi gerekenler. Kaleye yolculuk aynı zamanda güzel de bir yürüyüş rotası. Yapının tarihi 8’inci yüzyıla uzanıyor.


Ortaçağ’da hiking: Sintra

Eski kraliyet rezidansı olan Pena Sarayı da tepede yer alıyor. Eski Germen ve Roma mimarisinden esinlenen yapının bir Disney kalesini andırdığı konusunda herkes hemfikir. Burası aynı zamanda Portekiz Krallığı’nın son prensesi, 1910 yılındaki Portekiz devriminden sonra sürgüne gönderilen Prense Amelie’nin sürgünden önceki son gecesini geçirdiği yer.

Ortaçağ’da hiking: Sintra

Buraya kadar gelmişken oldukça yakın mesafede bulunan Cabo da Roca (Roca Burnu’nu) yani Avrupa Kıtası’nın en uç noktasını da ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet Haber

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