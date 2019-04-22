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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Orta Toroslar'ın saklı cenneti: Uçansu Şelalesi
Seyahat
Anadolu Ajansı
22.04.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Orta Toroslar'ın saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Konya'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerinden Akdağ ve Geyik dağlarındaki kar kütlelerinin erimesiyle beslenen Uçansu Şelalesi, muhteşem güzelliği ile görsel şölen sunuyor.

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Konya'nın Seydişehir ve Antalya'nın Gündoğmuş ilçeleri arasında yer alan, 50 metre yükseklikten akan Uçansu Şelalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı. Konya Ovası'nın güneyinde yer alan Orta Toroslar'ın zirvelerinden Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle beslenen şelale, bahar aylarında en coşkulu dönemini yaşıyor.

Orta Torosların saklı cenneti: Uçansu Şelalesi


Toroslar'ın eriyen kar suları Uçansu Şelalesi'nden sonra, yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Manavgat'ta Akdeniz'le buluşuyor. Şelale, yeşilin ve mavinin ahenkle buluştuğu büyüleyici doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor. Uçansu Şelalesi, yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollardan kuş cıvıltıları eşliğinde yürünerek ulaşılabilen "saklı bir cennet" edasıyla ziyaretçilerine bir başka dünyanın kapısını aralıyor.

Orta Torosların saklı cenneti: Uçansu Şelalesi


ZORLU BİR YOLCULUĞUN ARDINDAN ULAŞILIYOR
Konya ile Antalya arasında kalan şelaleye ulaşmak için, uzun ve zahmetli bir yolun izlenmesi gerekiyor. Zorlu dağ patikalarından, çam ağaçları ve Toros Dağları'nın sarp kayalıklarının eşliğinde, araçla yaklaşık 3 saat süren yolun sonunda büyüleyici güzellikteki şelaleye ulaşılıyor. Günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasındaki Uçansu Şelalesi'nde ziyaretçiler, güzelliğiyle görsel şölen sunan alanda yürüyüş yapıyor, fotoğraf çekiyor.

Orta Torosların saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Şelale, günübirlik bölgeye gelen ziyaretçilerin yanı sıra kamp kuran doğaseverleri de misafir ediyor. Bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerden Selahattin Özer, yaptığı açıklamada, Uçansu'nun adı çok duyulmasına rağmen bölgeye ulaşımın zor olduğunu belirterek, "Dağlardaki karlar eriyince şelale coşkun bir şekilde akıyor. En az üç ay daha bu şekilde akmaya devam eder. Yaz aylarının sonunda, ağustos ayında su yeniden azalır" dedi.

Orta Torosların saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Doğa tutkunu ve fotoğrafçı Mehmet Işıldak ise şelalenin mutlaka görülmesi gereken doğa harikalarından biri olduğunu ifade ederek, herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.

 

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