Orta Doğu'nun modern şehri: Dubai

Dubai uzun zamandır seyahat planlarımda olup, doğru mevsimi beklediğim bir yerdi. Nitekim ben de 21 - 24 Aralık tarihlerini seçtim. Uçak saatleri genelde saat olarak geç, gece yarısı biniyorsun ve indiğinde öğlen oluyor, otellerde de odayı hemen veremedikleri için, size bu yüzden tavsiyem THY‘nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 10.40 tarifeli uçuşunu seçmeniz.

Uçağa bindikten sonra hemen önümüzde oturan bir anne kız vardı ve çok tatlılardı. Ee benim de canım tatlı çekti ama o an yapacak bir şey yok diye düşündüm. Tam ne yapsam diye düşünürken, hostesin elinde bir çikolatalı pasta belirdi. ”THY’nin uluslararası yolculuklarında en sevdiğim şeylerinden birisi sürprizleridir”. Balayı ya da doğum gününüz olduğunu önceden söylerseniz, ki bence utanmayın söyleyin. Önümüzdeki tatlı kızın doğum günüymüş, tabii ben de boş durmayıp, ona doğum günü şarkısı söylüyor ve tebrik ediyorum. Sevgili annesi Elif (sonra arkadaş olduk tabii ) bana da büyük bir dilim ikram etti, asla hayır demeden aldım... Oh yeni yıl öncesi her şey böyle isteyince gelsin dedim... Minik ama sihirli bir andı bence. Dubai‘ye inerken, yukarıdan adaları görüyorsunuz ve sanki dünyaya benzeyen bir haritaya kuş bakışı bakıyorsunuz ve sonrasında güzelce iniyoruz...

Dubai 7 Arap emirliğinden oluşuyor. Başkenti Abu Dhabi. 7 Emirliğin her birinde şeyhler var, başkentin şeyhi ayrıca ülke şeyhi. Yönetim şekli; Parlamenter monarşi. Para birimi AED (Arap Emirlik Dirhem) Para birimi deyince, ben giderken Kapalı Çarşı'dan kuzenimin döviz bürosundan değiştirdim. Komisyonlar ekleniyor orada ama yine Türk dövizciler de Dubai'de konunun hakimi. En azından az da olsa yanınıza dirhem alıp gidin. İnişte her Türk kadını gibi bende Duty Free’ye uğradım ve dönüş yolunda alırım diye onca seçtiğim şeyi bırakıp çıktım. Havalimanı geçişi çok hızlı oldu, tüm görevliler beyaz uzun elbiseli ve turizm bölgesi olduğu içinde Amerika’daki gibi göz kaydınızı alarak geçiriyorlar. Çıkışta 2 türlü taksi var. Birisi üzerinde taksi yazmayan siyah markalı lüks araçlar ve diğeri yine güzel araçlarda taksi... Biz tercihimizi siyah olandan yaptık.

Hemen hemen bindiğimiz taksicilerin hepsi Pakistanlı ya da Hintliydi. İngilizce radyo kanalları açıktı ve eğer biz istersek radyoyu açıyorlardı. Ben de orijinallik olsun diye yerel radyo açmaları ricasında bulundum ama hayli zor bulduk. Radyo kanalları genelde İngilizce müziklerle doluydu. JBR (Jumeriah Beach Recidence) bölgesi plajı ve meydanlarıyla hoş bir lüks sahil merkezi olmuş. Booking’den yaptığımız otel rezervasyonu ile Ritz Carton‘a yerleştik. Yeni yıl öncesi olduğundan, her yer süslenmişti, soğuk olmayan, kar olmayan yeni bir yıl diye geçirdim aklımdan...

Sevgili Ebru - Bertan Enhoş çifti sevgili kuzenlerimizin orada yaşamalarından dolayı bir sürü tüyolar aldım. Akşam bir Uzak Doğu yemeği yedik ve ardından Palmiye şeklinde yapay bir ada olan Palm Jumeriah'da bir gece kulübünde çılgınca eğlendik. İslam kuralları ya da şeriat gibi bir ön yargıyla gidenleri ya da gidecekleri uyarıyorum. O kadar çok milletten oluşan bir ülke, gayet özgür ve kimseye karışılmayan bir düzen içinde. Kurallar var ve insanlar buna uyarak yaşıyor, örneğin asla hırsızlık yok! Herkes bu anlamda rahat. Beyaz ve mavi yakalılar genelde Türkler ve Hintliler. Hizmet sektörü; Hintliler, Pakistanlılar, Filipinliler ve Sri Lankalılar. Kendi halkı zaten 300 bin kişi ve aylık 30 bin dolar gelirleri var. Şeyh kendi kadar vatandaşlarını da düşünüyor. Deniz olarak Basra Körfez’ine giriyorlar, onlara göre Arap Körfez’i.

Tabii dünyada “En“ unvanlarına sahip bir yer, önce inci çıkarılan bölge, petrol ile birlikte bu kaynağı çölde bir ülke yaparak, turizm ve inşaat sektörünü de güçlü tutmuş.

En yüksek bina; Burj Khalifa

İlk 7 yıldızlı otel; Burj Al Arab

En büyük alışveriş merkezi; Dubai Mall

Kayak merkezi; `Ski Dubai` ancak bir de çok meşhur `Skydive Dubai’ var. Uçakla havalanıp JBR`ın oralarda paraşütle atlıyorlar.

Geçmiş bir tarihi olmadığı için, mimarisi garip tasarımlardan oluşuyor. Tasarımlar ülkeyi biraz gösteriş ülkesi haline getirmiş. Şu anda Dubai’nin en büyük geliri turizm… Birçok zincir oteli burada görmek mümkün. Türk Mutfağında da Nusret, Tike, Sultan Baba (harika Bursa İskenderi var) ve Turkish Village. Tabii bir de buranın en eski ve zamanının tek Türk lokantası `Istanbul Flower’ da buranın gediklisi Türklerce iyi biliniyor. Aslında bir de Abu Dhabi’de `Selamlique’ var. Burada Türk kahvesini çok iyi tanıtıyorlar. Otelde kaldığım süre içerisinde bir Lübnan düğününe denk geldim, gayet görkemli bir düğündü. Bizim Çırağan Oteli'nde yapılan düğünler gibi şık ve gösterişli dekor edilmişti.

Dubai Mall‘da bir güne yakın zaman geçirebilirsiniz. Lüks markaların (Gucci, Chanel, Prada, Luis Vitton) tasarımcılarının Orta Doğu koleksiyonlarını gördüm. Fiyatlar Türkiye ile kıyasla çok büyük fark çıkarmıyor. Çikolatalara yapılan mücevherat muamelesine hayran kaldım.

Amerikan markalar Orta Doğu’da sadece Dubai’deler sanırım. Otel seçimlerinizi JBR'de yaparsanız keyifle yürüyerek, güzel vakit geçirirsiniz. Ladure‘da yaptığınız kahvaltı, plajın önünde geçen patenli çocuklar, oraya kurulmuş pop-up pazarlar gününüzü keyifli bir hale getirebilir. Akşam da Cheescake Factory'nin eşsiz menüsü ile günü harika bir şekilde uğurlayabilirsiniz. 1 günü mutlaka Safari turu ve Abu Dhabi‘deki Büyük Cami ve Louvre Müzesi'ne ayırmalısınız. Biliyorsunuz New York‘daki bir müzayedede Leonardo Da Vinci‘nin Salvator Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) tablosu 430 milyon dolara Abu Dhabi'de alıcı bulmuştu. Kraliyet son 2 yılda 250 milyon doları hazinesine koymuş.

Ayrıca sanat yönlerini de güçlü tutmaya çalışıyorlar. Müzedeki eserler için dediğim gibi özellikle vakit ayırmalısınız. Mirage Garden görülmeye değer ancak hafta sonuna denk gelirse biraz kalabalık oluyor. Evet, "Bir çölü bambaşka bir yere çevirmişler" cümlesini giden herkesten duyabilirsiniz ama ben çiçeklerin böyle bir derecede her daim canlı tutulmasına hayran kaldım. Bizler var olanı koparıyor, kesiyorken, onlar olmayanın kıymetini bilerek nasıl güzel bakıyorlar. Orada yaşayan arkadaşlarımız Özlem, Emin Erol çiftinin yemek davetine kayıtsız kalamazdım. Bir Brezilya Steak Restaurant'ta gittik. Siz doyana kadar sürekli et geliyor. Yemek sorunu hiç yok. Dubai’de çok çeşitli dünya yemeklerini bulmak mümkün.

Son gün 26 derecede denize girmek üzere plaja indim, sadece ayaklarımı sokabildim ama keyifle güneşlendim ve Dubai’ye veda ettim

Ülkede oturma izni var ama vatandaşlık diye bir şey yok, Emlak konusunda son 10 senede epey gelişme olmuş. Önceden sadece Şeyh 99 seneliğine mülk kiraya verirken, artık 99 seneliğine sahip olunan `leasehold’ seçeneğinin yanı sıra tamamen emlağa (toprak dahil) sahip olunan `freehold’ modeli de mevcut. Ancak Dubai’nin kayak yerleşim yerleri olan Deira, Bur Dubai, Jumeirah, Mirdiff gibi bölgelerinde toprak satmıyorlar. Yeni geliştirilen bölgelerde yani Marina, Emirates Living, Jebel Ali, JBR, JLT gibi bölgelerde ev ve toprak sahibi olunabiliyor. Ben Gaziantep’te yaşadığım için zorlanmazdım Dubai’de, gösteriş ve görkemi seven pahalı bir şehir. Yapılacak çok iş var ve birçok Türk şirketi orada ofis açmış durumda.

Son olarak nerelere gidilir? Neler yapılır? Bunu ekliyor ve size şimdiden yerinizi ayırmanızı öneriyorum, çünkü biletler oldukça pahalı. Şimdi sevgili Bertan'ın Dubai’de yaşadığı sırada arkadaşlarına hazırladığı gezi notlarına da göz atın derim...

Dubai Big Bus Tour (Tam Gün):Dubai'ye yeni gelenler için seyahatin başında ilk olarak yapılması gereken bir tur. Duraklarda inilip alışveriş merkezlerinde zaman harcanırsa bir gün yetmeyebilir. Özellikle ılıman (Ekim - Nisan) mevsimde hava harika olacaktır üstü açık otobüsle Dubai'yi gezmek için. Aşağıda bazı yerlerden bahsettim ancak bu turlar sürekli yenileniyor, bu nedenle Festival City, Jumeirah Walk, La Mer gibi yerlere de uğruyor olabilir, boşuna taksiye para vermemek için iyi bir alternatif olabilir, turun internet sitesinden bakmak lazım.

Hatlar ve Tavsiye edilecek duraklar:

Kırmızı hat: Bastakiya, Old Souk, Spice souk ya da Abra Station`lar özellikle buranın kültürünü anlamak için gezilecek Sultanahmet, Karaköy tarzı yerlere meraklılar için iyi. (Aşağıda Dubai Müzesi ve Eski Çarşı kısmından biraz bahsettim...)

Yeşil Hat: Souk Madinat, Dubai Mall (bu bölgede çok zaman geçirilebilir, aşağıda detaylı bahsettim...),

Mavi Hat: The Walk JBR (kesinlikle görülmeli, plaj manzaralı kafeler ve restoranlar var – hafta sonu ve akşamüstü saatlerinde burası çok kalabalık olabilir), Marina Promenade (buradan Water Bus alıp uygun fiyata denizden Dubai manzarası seyredilebilir).

Big Bus Tour Yeşil Hat duraklarından Dubai Mall & Burj Khalifa Fountains: Dubai'de alışveriş merkezi gezmek gerekecekse bu alışveriş merkezine gidilmeli. Pek çok mağazanın yanı sıra büyük bir akvaryumu var, aynı zamanda bir su altı hayvanat bahçesi de var.

Yine burada ayrıca Burj Khalifa (Dünyanın en yüksek binası) görülebilir, hemen Dubai Mall'ın yanındadır. İnternetten önceden bilet almak gerekiyor. Ayrıca meşhur su fıskiyesi gösterisi (bedava) öğlen 1 gibi ve bir de akşamları saat 6 dan sonra saat başı oluyor.

Eğer buraya Big Bus Tour veya şoförlü araçla değil de kendiniz taksiyle gidecekseniz çok geç kalmadan dönün çünkü öğleden sonra özellikle saat 17.00'den sonra geri dönüş için uzun taksi kuyrukları oluşuyor.

Big Bus Tour Yeşil Hat duraklarından Madinat Jumeirah da güzel bir yer. Eski tarzda mimariyle yapılmış modern bir çarsısı var, su kenarında pek çok restoran var ve içki de içilebiliyor. Ayrıca kanallarda gondolla da gezebilirsiniz.

Çöl Safarisi (Yaklaşık Yarım gün, gece bitiyor):Öğleden sonra 3-4 gibi otelden alıyorlar ve çöle gün batımını izlemeye gidiliyor ve jeeplerle kum tepelerinden zıplama hoplama da dahil bir bedevi çadırında açık büfe yemek ve dansöz gösterisi oluyor. Akşam 10 gibi otele geri dönüyorsunuz. Pek çok firma var ancak kötü sürprizleri önlemek açısından Arabian Adventures en köklü ve iyisi diye biliyorum.

Miracle Gardens: Rengarenk uçsuz bucaksız çiçeklerden oluşan çok büyük bir bahçe, enteresan şekiller ve tasarımlar var, bir saatte çocuklarla beraber gezilebilir. (şehir merkezinden ortalama yarım saatlik mesafede)

La Mer, Jumeirah1 (YENİ): Yeni açılan bir plaj bölgesi. Denize girilebilir ve yemek yenebilecek pek çok yeri var. Halk plajları ve JBR dışında denize girmek için yeni bir alternatif.

City Walk, Jumeirah (YENİ): Yeni binaların bulunduğu henüz bir kaç ay önce açılan bir bölge, pek çok restoran, gösteri ve alışveriş yeri var. Akşamları meydanındaki ufak havuzda güzel bir animasyon yapılıyor. Güzel binalar, restoranlar, modern ve Avrupai bir şeyler görmek isteyenler için iyi bir alternatif.

Global Village: İçinde dünyanın pek çok değişik ülkesinden ülke pavyonlarının bulunduğu çok büyük bir açık hava fuarı. Yerel kıyafetler, süs eşyaları vs. almak ve egzotik bir şeyler görmek için akşamüstü ya da hava karardıktan sonra gidilip rahat 2 - 3 saat geçirilebilecek bir yer.

Festival City: Deira kanalının sonunda deniz kenarında güzel manzaralı, akşamları saat 7'den itibaren saat başı ışık & su gösterilerinin olduğu bir yer. Güzel Restoranlar ve büyük bir alışveriş merkezi de bulunuyor. Orada iken özellikle gece güzel manzaralı birer içki için Vista Bar Terrace (Intercontinental Hotel Festival City) tavsiye edilir

Dubai Müzesi ve Eski Çarşı: Cuma sabahtan öğleye dek çoğu yer gibi müze de kapalıdır. Deira tarafında, küçük bir müze, Dubai'nin kısa geçmişi hakkında bir fikir verebilir.

Müzenin arkasındaki park yerinden Ali Bin Talib Road izlenerek tekstil çarşısına yürünebilir. Deniz kenarından küçük ahşap kayıklarla (Abra) çok ucuza gezilebilir, Gold Souk, Spice Souk ya da karşı kıyıya (Bur Dubai) geçilebilir.

Atlantis Otel: Turistik bir yer, bir kere görmek için gidilebilir. Palmiye adasındadır. İçinde bir akvaryum ve su parkı var. Güzel (ve nispeten pahalı) restoranları var. Rondo Locatelli aralarında en uygun olanı.

Alışveriş Merkezleri: Dubai Mall dışında Mall of Emirates de en büyük ikinci alışveriş merkezi (içinde meşhur kapalı kayak pisti olan), görülebilir. Ancak mağazalar açısından çok büyük bir farkı olmadığından Dubai Mall görülmüş ise es geçilebilir. Marina Mall`u tavsiye ederim, deniz kenarında olması Pier7 ve Marina Promenade gibi yerlere yakın olması nedeniyle. Orta boy bir alışveriş merkezi. Bunun dışında yatay bir alışveriş merkezi ve daha uygun fiyatlı bir yer olarak Ibn Battuta Mall`u önerebilirim, Marina bölgesine nispeten yakın bir yerde bulunuyor..

Abu Dhabi – Yas Island (tam gün). Marina`dan 45 dakika araba mesafesinde. Burada da bir aquapark var (Yas Water World) Atlantis Water Park`a gidilmiş ise benzer tipte olduğundan sadece bu amaçla gidilmesi gereksiz. Gidiş için bir şoförlü araba veya Uber ayarlanabilir. Ayrıca normal taksiler 4 kişi alır ve sokaktan bulmak mümkün değildir, otelden telefonla çağırtmak gerekir. Bu nedenle Uber uygulaması çok kullanışlı ve Dubai`de iyi işliyor. Gerekirse bir özel şoför ayarlanabilir.

Yas Island Abu Dhabi`de başka yapılacaklar:

Yas Marina F1 Circuit: Bu aktivite yapılırsa o kadar mesafe yapıp Yas Island`a gitmişken hemen aynı yerde bulunan Formula1 pistinin kenarında Johnny Rockets Burger yenilebilir, eğer yarış varsa bedava seyredebilirsiniz Ayrıca giriş katında yarış arabalarını görebilirsiniz. Oraya kadar gitmişken Ferrari World`e de gidebilirsiniz. Birkaç saatinizi ayırmanız gerekir. Bunun dışında Abu Dhabi şehir merkezine gitmek için bir 45 dakika daha yolculuk etmek gerekir. (Dubai`ye dönüş 1.5 saat). Eğer bu mesafe yapılacaksa Grand Mosque görmeye değer.

Yeme içme tavsiyeleri:

Jumeirah Beach Hotel, Beachcombers restaurant: Çok güzel Burj Al Arab manzarası olan harika bir açık büfe restoran (plaj kenarında) Hemen aynı oteldeki 360 Club, güzel manzaralı, yüksek sesli, gözde bir mekandır.

Boardwalk - Creek Golf Clu:, güzel şehir ve kıyı manzarası eşliğinde çocuklarla gidilebilecek bir restoran (içki var)

Novikov (Pahalı) – Sheraton Grand Hotel: Yemekleri harika, özellikle King crab leg, scallop, red prawn ve tatlıları harika. Fiyatı biraz fazla yüksek ancak kalitesine göre değebilir, çok şık bir mekan. Ancak hafta sonu biraz kalabalık oluyor ve servis aksayabiliyor.

Aprons & Hammers (Seafood): JBR Walk'taki yerinde içki yok, yakınında Mina Siyahi`deki şubesinde bir tekne içinde aynı restoranın içkilisi var. Ellerle kova kova midye ve yengeç gibi bilumum kabuklu deniz mahsulü yenebilir. Fiyatı yenilen miktara göre makul. (Dubai'de bu arada her türlü hesap Türkiye'nin 2 ile 3 katı yüksek gelecektir bu nedenle fiyat makul darken buradaki standartlara göredir)

Spice Emporium (Thai) – Westin Hote: Bu otel de görmeye değer, plaj kenarında, içinde pek çok farklı restoran ve kulüp bulunan hafta sonları çok hareketli bir yer. (Marina bölgesinde.)

Ramusake (Hilton Jumeriah Beach): Yine Marina bölgesine yakın güzel bir Japon restoranı ve belli bir saatten sonar kulüp havasında.

Pier Chic: Fiyatlı ancak çok güzel, romantik bir yer, deniz üzerinde büyük bir iskelenin sonunda Burj Al Arab manzaralı bir restoran. Marinaya nispeten yakın bir bölgede.

Fotoğraflar: Hacer ÖZİL, visitabudhabi.ae