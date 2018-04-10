Orta Avrupa'nın küçük ama güzeller güzeli ülkesi: Slovenya

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Orta Avrupa'nın küçük ama güzeller güzeli ülkesi: Slovenya
Seyahat
Gamze BEYAZ / Instagram: @seyyahaile
10.04.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Orta Avrupa'nın küçük ama güzeller güzeli ülkesi: Slovenya

Yeşil Avrupa Başkenti unvanına sahip Ljubljana'sı ve her daim kusursuz bir yağlı boya zarafetiyle süzülen Bled Gölü ile keşfedilmeyi bekliyor... Henüz popülaritenin getirisi olan hengâmeden uzak iken şimdi tam zamanı diyor ve Ljubljana bizi çağırıyor… İşte sizlere Ljubljana gezi rehberi…

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İçimizi titreten buz gibi bir sabahta, güneşin ilk ışıklarıyla gözlerimizi Ljubljana'da açıyoruz. Buraya ilk vardığımızda, gecenin bir yarısı otobüse binip yollara düşmenin etkisiyle gözüme bir dakika uyku girmemiş olmasından mütevellit, uzun bir süre rüya gördüğümü sanıyorum... Ah, Ljubljana! Bir rüya kadar güzel, rüya olamayacak kadar gerçek… Bu şehirdeki her adımımı, gördüğüm her şeyi çok net hatırlıyorum. Burası insanın ömrü boyunca en azından bir kere görmesi gereken, her anlamda büyüleyici bir şehir…

Orta Avrupanın küçük ama güzeller güzeli ülkesi: Slovenya

Bu şehir, hiç de eğreti durmayan kusursuz bir düzene sahip. Tamamen zorlamalardan uzak bir biçimde, her şey olması gerektiği yeri bulmuş sanki. Birçok Avrupa şehrinde olduğu gibi, buranın da ‘Old Town’ denen bölgesi asıl turistik bölge fakat diğerlerinden farklı olarak turizmin getirisi olan hengâmenin esamesi okunmuyor. Bu yüzden, insana huzur veren bir yapısı var. Nehir kenarına, kurulan tezgâhlarda, nefis kitapların yanı sıra birbirinden güzel hediyelik eşyalar bulmanız mümkün. Yine nehir boyunca, karşılıklı şirin kafeler var ve şehrin sükûnetini özümsemek adına buralar kesinlikle bir kahve molasını hak ediyorlar.

Adı zor kendisi güzel şehir: Ljubljana
Adı zor kendisi güzel şehir: Ljubljana

Orta Avrupanın küçük ama güzeller güzeli ülkesi: Slovenya

Old Town denen bölgeye arabayla girmek doğal olarak yasak. Ancak şehri gezmek için bisiklet keyifli bir opsiyon. Günübirlik bisiklet kiralayarak nehir kenarında gezintiler yapabilir, Ljubljana'nın simgesi olan Ejderha köprüsünü (Zmajski Most) ziyaret edebilir, Üçlü Köprü'yü (Tromostovje) geçerek ünlü Preseren Meydanı'na çıkabilirsiniz. Ayrıca şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Ljubljana Kalesi'ne çıkmak için bir teleferik bulunuyor. Ljubljana Kalesi'ne çıkarak bu güzel şehre bir de tepeden bakmak isteyebilirsiniz.

Orta Avrupanın küçük ama güzeller güzeli ülkesi: Slovenya

Ljubljana'ya gelip de Slovenya Alpleri’nin incisi ve aynı zamanda bir krater gölü olan Bled'i es geçmek olmaz. Berrak ve dingin suyu, etrafında sisli dağları, tertemiz havası ve ortasında masalsı bir ada ile Bled Gölü bizlere Orta Çağ masallarından fırlamış hissi uyandırıyor. Buraya gelmek isterseniz Ljubljana'dan turlarla ya da direkt otobüsle 1,5 saatte ulaşılabiliyor. Adacığa gitmek ve kaleye çıkmak için ise ayrıca bilet satın almanız gerekiyor.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled
Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Orta Avrupanın küçük ama güzeller güzeli ülkesi: Slovenya

Adanın etrafındaki yürüyüş parkurunda doğa ve eşsiz Bled Gölü manzarası ile iç içe bir yürüyüş yapabilirsiniz. Mevsimlerden yaz ise çok daha şanslınız; Bled Gölü’nde yüzmek belki de hayatınız boyunca yapacağınız en keyifli yüzme deneyimi ve asla unutamayacağınız bir keyif olarak anılarınızda yerini alacaktır. Minik bir çay molası vermek isterseniz de buranın ünlü vanilya ve kremalı tatlısı ‘kremna rezina’yı yemeden dönmeyin derim.

Ljubljana’da Slovenya lezzetleri
Ljubljana’da Slovenya lezzetleri

Orta Avrupanın küçük ama güzeller güzeli ülkesi: Slovenya

Telaffuzu bile tek seferde öğrenilemeyen, birçok kişinin haritada bile yerini tam olarak bilemediği bu şehri henüz kimsecikler keşfetmemişken gezin görün tavsiyemiz. Size fotoğraf arka planlarınızda belki bir Eiffel Kulesi ya da Kolezyum sunamaz ama birçok Avrupa şehrinde olan o kargaşanın aksine, bolca huzur, sükûnet ve tebessüm katacaktır burası... Şu sıralarda en çok ihtiyacımız olan bunlar iken; daha ne olsun!

Orta Avrupanın küçük ama güzeller güzeli ülkesi: Slovenya

www.seyyahailem.com

Fotoğraflar: Gamze BEYAZ, Alamy

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