Orta Avrupa'nın gotik kraliçesi: Prag

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıOrta Avrupa'nın gotik kraliçesi: Prag
GeriYüksel GÖK Orta Avrupa'nın gotik kraliçesi: Prag
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seyahat
Yüksel GÖK / yuksel@seyahatengelimyok.com
16.06.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Orta Avrupa'nın gotik kraliçesi: Prag

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
Orta Avrupa'nın gotik kraliçesi: Prag

Nefes kesici, büyüleyici olmasını; mesafeli ve soğuk duruşundan alan, zihninizi meşgul ederken aynı zamanda hayata bağlanmanızı sağlayan bir Prag hayaliniz oldu mu? Garip ama bilirsiniz ki bu hayalleriniz olmadan yaşamının pek bir anlamı olmaz. Narin, orta yaşlarında özgürlüğün tadına varmış bir kadın var içimde. O kadının Ota Avrupa’daki adı Prag. Burası Orta Avrupa'nın gotik kraliçesi... Peki Prag’da nereler gezilmeli ve neler yapılmalı? İşte size Prag gezi rehberi…

Her bir sokağını ayrı bir güzellikle süsleyen heykelleri, tarih sayfasından çıkmış gibi sokakları ve ışıklar altında Vltava Nehri, tam bir masal şehir. Bir yandan tarihe yolculuk yapıyorum öbür tarafta romantizmi yaşıyorum. Ama Prag, bende daha ziyade hasta yatağımda yattığım dönemlerde gördüğüm masalımsı rüyalarımı hatırlattı.

Orta Avrupanın gotik kraliçesi: Prag


Hiç kımıldayamadan yattığım dönemlerde rüyamda gördüğüm devasa ağaçlar, kediler, köpekler Prag’da yerini heykellere, kocaman kapı kolları olan binalara ve yapboz oyunlarındaki hayal köprülerde varlık bulmuş. Öyle ki, Prag sokaklarında gezerken sanki rüyanın gerçek sahibi olan Prag halkı, ben bu şehri daha rahat dolaşayım diye bir kenara çekilip, şehrin anahtarını bana teslim etmiş gibi.

Orta Avrupanın gotik kraliçesi: Prag


Herkes benim gibi aynı rüyayı görmüş olamaz öyle değil mi? Ya da görüyorlar mı? Vltava Nehrini süsleyen bu Charles Köprüsü. Köprünün üstündeki bu otuz heykel benim; gelinlik ya da damatlıkları içindeki bu insanların rüyalarını mı süslüyor? Belki de Aziz Nepomuk, daha buralara gelmeden önce bizim hayallerimizi gerçekleştirdi. Sonuçta o bir Aziz ve benim buraları ne kadar çok görmek istediğimi biliyor.

41
Yazın tadını çıkaracağınız Avrupanın en temiz 10 denizi
Yazın tadını çıkaracağınız Avrupa'nın en temiz 10 denizi

Yaşadığım şehrin kalabalığından, ruhumdaki tekdüzelikten kurtulmak istediğimi Aziz Nepomuk heykeline dokunarak dile getirmeye çalışıyorum. Aziz kendisinden istenilen dilekler konusunda o kadar yoğun olmasına rağmen bana iltimas geçiyor. Daha dün gibi hatırladığım hatta bazen hiç hatırlamak istemediğim, bana sadece birkaç merdiven uzağımdaki oyun arkadaşlarıma özlemim dağ gibiyken, bugün onlardan birine, Charles Köprüsü’nde karşılaşmam, aynı evin içinde bir yerden bir yere hareket etmek hayal iken Prag’dan Karlovy Vary’e su gibi akıp gitmem, bana geçilen iltimas değil de ne?


Orta Avrupanın gotik kraliçesi: Prag


Bu öyle doğal bir akış içinde kendiliğinden gerçekleşen bir rastlantı mı yoksa onca zoru başarmanın bir ödülü müydü bilinmez ama bildiğim bir şey var ki, artık arkadaşlarımla bir araya gelmek için ya da bir yerden bir yere hareket etmek için kimsenin desteğine ihtiyaç duymadığımdır.

38
Türklerin en çok tercih ettiği Avrupa şehirleri
Türklerin en çok tercih ettiği Avrupa şehirleri


Prag, tam olarak gizemini çözemediğim ruh halimi özetliyor bana. Uzun yıllar yatalak geçirdiğim dönemlerde tavanı izleyerek geçirdiğim zamanlardaki ruh halimi. Yürümek isteyip yürüyemediğim ruh halimi Prag’ın Arnavut kaldırımlı yolları; söylemek isteyip söyleyemediklerimi dar sokakları; hayallerimi ise efsunlu, yağmurlu havası dile getiriyor.  İçimdeki yürüme özgürlüğü gibi mistik, masalımsı ve efsane bir şehir. Öyle masalımsı ki Hitler bile bombalamaya kıyamamış.

Orta Avrupanın gotik kraliçesi: Prag


Bu şehrin üstüne çöken gecenin ışıkları Prag’ı hayal dünyasına büründürüyor. Old Town Square’de Tyn Kilise’nin önünde kendi kalabalığında kaybolan insan topluluğu ve o topluluk içinde kendi masal dünyasında kaybolan ben. Tıpkı saat başı oldukça atraksiyon bir durumda kendini gösteren Astronomik Saat’in dört farklı figürü gibiyim. Yeni yerleri görme hayaliyle adeta bir aç gözlü misali. Kâh hayallerini, kısmen de olsa, gerçekleştiren eline aynasını almış kibir abidesi. Hızımı anlamıyorum, kâh arada şımarıp mandolin çalıyor, kendi kendimi eğlendiriyor ve sonra kalabalığın uğultusuyla kendime geliyorum. Zaman hızlı geçiyor. İnsan ölümlü, bedenim iskelet olmadan daha alınacak çok yol var diyor…

Avrupa’nın en romantik kentlerinde hesaplı konaklama
Avrupa’nın en romantik kentlerinde hesaplı konaklama


Gezgin ruhumun en tepesine ahh pardon Prag’ın en tepesine hayallerime tırmanır gibi yokuş yukarı tırmanıyorum. Yokuşun sonuna, kaleye çıkıp, arkama baktığımda o zorlu, yokuşlu yürüyebilsem de yorucu olsun dediğim yıllar gibi, dimdik bir yolu geride bıraktığımı görüyorum. Daha sonra onlarca merdiven bu yokuşu inmeme kolaylık sağlayacak biliyorum.

Orta Avrupanın gotik kraliçesi: Prag


Prag sokaklarında, saçlarına ürkekçe dokunduğum içimdeki küçük kızın hayalleri eşliğinde “dans eden ev’i” ararken, evden önce silüetinin suya yansıması bu şehri daha da masallaştırıyor. İçimdeki o yürüyemeyen küçük kız, hayallerine bu kadar yakınlaşmışken evin kollarına girip dans etmek istemesinden daha doğal ne olabilir ki.

Kendini hâlâ keşfetmeye çalışan, kırılmış yanlarımı tamir eden bir ustanın olgunluğu ile içimdeki çocuğun başını okşuyorum. Daha fazla kırılmasın, daha çok hayal kursun, daha çok yerler keşfetsin diye.

 

 

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
Avrupa'nın en güzel Noel pazarları
Turizmin başkentinde yılbaşı heyecanı başladı