Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

Başkenti Denver şehri olan Colorado; Amerika’nın orta batı bölgesinde yer alan en yüksek eyaletidir. Kışları soğuk ve karlı, yazları ise kuru ve serin geçer. Doğal hayatı seviyor ve safari, trekking gibi aktiviteleri yapmaktan hoşlanıyorsanız Colorado tam size göre bir yer. Bunun yanında Denver Hayvanat Bahçesi ve Denver Botanik Parkı’nı da ziyaret edebilirsiniz. Seven Falls, Colorado tepeleri, Pikes bahçeleri ve Fort Collins’de yer alan bira üretim alanları ile Old Town’da bulunan restoranlar ve dükkanlar da son derece popüler.

Colorado’da kültür ve eğlence



Colorado müzik, dans, tiyatro ve görsel sanatlarda son derece popüler ve yenilikçi bir şehir olarak biliniyor. Şehrin birinci sınıf müzeleri arasında yer alan; Denver Sanat Müzesi, Colorado Springs Güzel Sanatlar Merkezi ve Çağdaş Sanat Müzesi’dir. Büyük el sanatları ve festivalleri sayesinde şehrin cazibesi her yıl milyonlarca turisti akın ettirmeye yetiyor. Colorado'nun ünlü sanat etkinlikleri denince akla Boulder Colorado Shakespeare Festivali, Aspne Müzik Festivali, Vail Uluslararası Dans Festivali, Breckenridge Müzik Festivali ve Steamboat Spring Müzik festivalleri akla geliyor. Doğal ortamın üstüne bu tür etkinlikler Colorado'yu en popüler yer yapıyor.

Colorado’da asla aç kalmayacaksınız



Colorado yemekler açısından çeşitlilik gösteriyor. En ünlü yemekleri Texas usulü barbekü ve İtalyan pizzasıdır. Ancak Meksika kültürünün de izlerini taşıdığı için meşhur Meksika Tako'ları ve Thai mutfağından da seçmeler yapabileceğiniz bir çeşitlilik söz konusu oluyor. Şehir merkezine ilerledikçe restoranlar daha da lüks hale geliyor ve fiyatlarda artış yaşanıyor.

Colorado’da alışveriş bir başka

Son moda giysiler ve nadir antika eşyalar arıyorsanız Colorado eşsiz alışveriş mekanları ile sizlere birçok alternatif sunuyor. Seçkin butikler ve marka isimleri şehir merkezindeki alışveriş merkezlerinde bulabilirsiniz. Takı, giyim, koleksiyon, sanat ve hediyelik eşyaları da Colorado’da kolayca bulabilirsiniz.

Colorado’nun başkenti: Denver

Colorado eyaletinin başkenti olan Denver 1885 yılında kurulmuştur. Şehir adını ABD’li devlet adamı James Denver’den alıyor. Denver şehri Güney Platte Nehri Vadisi’nin batısına kuruluyor ve rakım olarak ABD’nin en yüksek şehirlerinden birisi olma konumunda. Nüfusu ise 682.545’tir. Denver geçmiş yıllarda kovboy ve madencileri ile ünlüydü. ABD’nin yeni yeni kalkınmaya başladığı zamanlarda en önemli şehirlerinden olmuştur. Şehir bunların yanında günümüzde sanata ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Canlı sanat ve sahne sanatlarıyla, açık hava festivalleriyle, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda şehre sadece 20 kilometre uzaklıkta olan Rocky Dağları’nın muhteşem görüntüsü şehrin atmosferini tamamen değiştiriyor ve görsel bir şölen sunuyor.

Denver yazın güzeldir

Denver dört mevsimin de yaşandığı bir şehir. Şehirde genel olarak güneşli gün sayısı fazla olsa da şehrin ortalama sıcaklığı 15-18 derece arasında. ABD’nin en yüksek şehirlerinden birisi olduğu için Ekim ve Nisan ayları arasında kar yağışları etkili oluyor ve kış ayları soğuk geçiyor. Gerek sıcaklıklar olsun gerek de şehri ve civarı daha iyi gezebilme olanakları olsun Colorado Denver’e seyahat etmek istiyorsanız bunu Haziran – Ağustos ayları arasında yapmanızda fayda var.

Denver doğal alanları

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız topraklarındaki tek metropol Denver’dir. Rocky Dağları’nın eteklerinde, büyük Platt Nehri’nin kıyısında kurulmuş ve etkileyici bir doğal güzelliğe sahip olan bu şehirde parklar, göller ve doğal alanları gezebilirsiniz. Rocky Dağları’nın hemen hemen her mevsim karlı zirvesini ya da gökdelenler arasında şehri gezebilirsiniz.

Yerel yemekler ve Amerikan lezzetleri



Denver yerel lezzetlerin yanında Meksika mutfağının etkisi altındadır. Yeşilbiberi çok ünlü olan Denver’da tamales, chorizo, domuz eti, pueblo, hatch ve bunla beraber birçok acı sos kullanılıyor. Ayırca angus eti, manda, çıngıraklı yılan, alabalık ve istiridye gibi besinle de tüketiliyor. Özellikle istiridye oldukça tüketilir ve en sevilen yemektir.