Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Hürriyet Haber
08.02.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız topraklarında Colorado ve başkenti Denver parıldıyor. Bu kimsenin olmadığı yerde Colorado doğal yaşam alanları ve ünlü Rocky Dağları ile doğa ve yaşamı birleştiriyor. Bir de safari düşkünüyseniz Colorado gideceğiniz en iyi yer olabilir. 

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Başkenti Denver şehri olan Colorado; Amerika’nın orta batı bölgesinde yer alan en yüksek eyaletidir. Kışları soğuk ve karlı, yazları ise kuru ve serin geçer. Doğal hayatı seviyor ve safari, trekking gibi aktiviteleri yapmaktan hoşlanıyorsanız Colorado tam size göre bir yer. Bunun yanında Denver Hayvanat Bahçesi ve Denver Botanik Parkı’nı da ziyaret edebilirsiniz. Seven Falls, Colorado tepeleri, Pikes bahçeleri ve Fort Collins’de yer alan bira üretim alanları ile Old Town’da bulunan restoranlar ve dükkanlar da son derece popüler.

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

Colorado’da kültür ve eğlence

Colorado müzik, dans, tiyatro ve görsel sanatlarda son derece popüler ve yenilikçi bir şehir olarak biliniyor. Şehrin birinci sınıf müzeleri arasında yer alan; Denver Sanat Müzesi, Colorado Springs Güzel Sanatlar Merkezi ve Çağdaş Sanat Müzesi’dir. Büyük el sanatları ve festivalleri sayesinde şehrin cazibesi her yıl milyonlarca turisti akın ettirmeye yetiyor. Colorado'nun ünlü sanat etkinlikleri denince akla Boulder Colorado Shakespeare Festivali, Aspne Müzik Festivali, Vail Uluslararası Dans Festivali, Breckenridge Müzik Festivali ve Steamboat Spring Müzik festivalleri akla geliyor. Doğal ortamın üstüne bu tür etkinlikler Colorado'yu en popüler yer yapıyor.

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

Colorado’da asla aç kalmayacaksınız

Colorado yemekler açısından çeşitlilik gösteriyor. En ünlü yemekleri Texas usulü barbekü ve İtalyan pizzasıdır. Ancak Meksika kültürünün de izlerini taşıdığı için meşhur Meksika Tako'ları ve Thai mutfağından da seçmeler yapabileceğiniz bir çeşitlilik söz konusu oluyor. Şehir merkezine ilerledikçe restoranlar daha da lüks hale geliyor ve fiyatlarda artış yaşanıyor.

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

Colorado’da alışveriş bir başka

Son moda giysiler ve nadir antika eşyalar arıyorsanız Colorado eşsiz alışveriş mekanları ile sizlere birçok alternatif sunuyor. Seçkin butikler ve marka isimleri şehir merkezindeki alışveriş merkezlerinde bulabilirsiniz. Takı, giyim, koleksiyon, sanat ve hediyelik eşyaları da Colorado’da kolayca bulabilirsiniz.

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

Colorado’nun başkenti: Denver

Colorado eyaletinin başkenti olan Denver 1885 yılında kurulmuştur. Şehir adını ABD’li devlet adamı James Denver’den alıyor. Denver şehri Güney Platte Nehri Vadisi’nin batısına kuruluyor ve rakım olarak ABD’nin en yüksek şehirlerinden birisi olma konumunda. Nüfusu ise 682.545’tir. Denver geçmiş yıllarda kovboy ve madencileri ile ünlüydü. ABD’nin yeni yeni kalkınmaya başladığı zamanlarda en önemli şehirlerinden olmuştur. Şehir bunların yanında günümüzde sanata ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Canlı sanat ve sahne sanatlarıyla, açık hava festivalleriyle, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda şehre sadece 20 kilometre uzaklıkta olan Rocky Dağları’nın muhteşem görüntüsü şehrin atmosferini tamamen değiştiriyor ve görsel bir şölen sunuyor.

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

Denver yazın güzeldir

Denver dört mevsimin de yaşandığı bir şehir. Şehirde genel olarak güneşli gün sayısı fazla olsa da şehrin ortalama sıcaklığı 15-18 derece arasında. ABD’nin en yüksek şehirlerinden birisi olduğu için Ekim ve Nisan ayları arasında kar yağışları etkili oluyor ve kış ayları soğuk geçiyor. Gerek sıcaklıklar olsun gerek de şehri ve civarı daha iyi gezebilme olanakları olsun Colorado Denver’e seyahat etmek istiyorsanız bunu Haziran – Ağustos ayları arasında yapmanızda fayda var.

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

Denver doğal alanları

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız topraklarındaki tek metropol Denver’dir. Rocky Dağları’nın eteklerinde, büyük Platt Nehri’nin kıyısında kurulmuş ve etkileyici bir doğal güzelliğe sahip olan bu şehirde parklar, göller ve doğal alanları gezebilirsiniz. Rocky Dağları’nın hemen hemen her mevsim karlı zirvesini ya da gökdelenler arasında şehri gezebilirsiniz.

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

Yerel yemekler ve Amerikan lezzetleri

Denver yerel lezzetlerin yanında Meksika mutfağının etkisi altındadır. Yeşilbiberi çok ünlü olan Denver’da tamales, chorizo, domuz eti, pueblo, hatch ve bunla beraber birçok acı sos kullanılıyor. Ayırca angus eti, manda, çıngıraklı yılan, alabalık ve istiridye gibi besinle de tüketiliyor. Özellikle istiridye oldukça tüketilir ve en sevilen yemektir.

Orta Amerika’nın uçsuz bucaksız toprakları

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