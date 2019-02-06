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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Orhan Pamuk'tan sergi: Balkon Fotoğraflar
Seyahat
Anadolu Ajansı
06.02.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Orhan Pamuk'tan sergi: Balkon Fotoğraflar

Yazar Orhan Pamuk'un İstanbul'daki evinin balkonundan çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Alman yayıncı Gerhard Steidl'ın üstlendiği ‘Orhan Pamuk - Balkon Fotoğraflar’ sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat binasında açıldı.

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Sergi, Pamuk'un geçen yıl Steidl Yayınları etiketiyle çıkardığı ‘Balkon’ kitabından yola çıkıyor ve İstanbul'un incelikli manzarasını yansıtıyor. İstanbul Boğazı'nın, Haliç'in, Marmara Denizi'nin, adaların, gemilerin, kuşların ışık ve ortam etkisiyle çerçevelendiği bir panoramik manzara oluşturan sergide, 8 bin 500'e yakın fotoğraf arasından seçilmiş 600'den fazla fotoğraf yer alıyor.

Orhan Pamuktan sergi: Balkon Fotoğraflar

Serginin basın turunda küratör Steidl’le birlikte fotoğrafları anlatan Orhan Pamuk, "Ben güzellik düşledim, o da (Steidl) güzelliği süzerek daha da güzel yaptı." dedi. Konuşmasına açılış sonrası gerçekleştirilen söyleşide devam eden Pamuk, "Çocukluğumdan beri fotoğraf çekiyorum. Dijital fotoğraf çıktıktan sonra da tekrar yeni bir heyecanla fotoğraf çekmeye sarıldım." diye konuştu.

Orhan Pamuktan sergi: Balkon Fotoğraflar

Pamuk, kitap için seçki yaparken arkadaşlarının yardım ettiğini belirterek, "Fotoğraf çekiyordum ama niçin çektiğimi bilmediğim gibi bir gün bir fotoğraf kitabı çıkarırım gibi bir fikrim de yoktu. Yavaş yavaş onları da düşe kalka yapmaya başladım ve gördüm ki dijital çağda fotoğraf çekmek kadar onları ayıklamak, bir kitap içinde nasıl göreceğimizi, hangisinin en anlamlı, hangilerinin yan yana geleceğini düşünmek epey vakit aldı." ifadelerini kullandı.

Orhan Pamuktan sergi: Balkon Fotoğraflar

Fotoğraf çekme nedenlerinden ve kitabın içeriğinden bahseden Orhan Pamuk, genellikle yazmakta zorluk çektiği zamanlarda fotoğraf çektiğini sözlerine ekledi. Aynı zamanda kitabın yayıncısı olan Gerhard Steidl’se Orhan Pamuk'la tanışma sürecini ve fotoğrafları kitaplaştırmaya nasıl karar verdiklerini anlattı.

Orhan Pamuktan sergi: Balkon Fotoğraflar

Sergiden detaylar da veren Steidl, şunları kaydetti: "Fotoğrafların sıralamasına baktığınızda bir öyküyü ya da romanı andırdığını göreceksiniz. Görsel açıdan da değerlendirdiğinizde adeta bir çizgi roman gibi… Fotoğrafların kitaptaki sunuş formatının aynısını sergide de görebilirsiniz. Orhan Pamuk'un kitapta oluşturduğu tasarım unsurlarını da sergiye taşıdım."

Orhan Pamuktan sergi: Balkon Fotoğraflar

Steidl, fotoğrafları heyecan verici bulduğunu vurgulayarak, fotoğraflarda küçük değişikliklerin izinin sürülebileceğini dile getirdi. Kitap ve sergide bulunan bütün fotoğraflar, balkonun tek bir noktasından farklı lensler kullanılarak çekilmiş kareleri yansıtıyor.

Yeniden boyutlandırma, renk değişikliği ve çerçeve değişikliği yapılmayan, çekildiği haliyle sergilenen fotoğrafların çoğunluğunu Aralık 2012 ve Nisan 2013 arasında çekilenler oluşturuyor. Kitaba koyulmamış fotoğrafların da yer aldığı sergi, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Orhan Pamuktan sergi: Balkon Fotoğraflar

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