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Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda yarı yıl tatili yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 27.01.2020 - 15:15,Son Güncelleme:/

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda yarı yıl tatili yoğunluğu

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından yoğunluk yaşanıyor.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nda kayak merkezinin ardından hayata geçirilen bungalov projesinin, bölgeye ilgiyi artırdığı belirtildi.

Ordunun Çambaşı Yaylasında yarı yıl tatili yoğunluğu


Yarıyıl tatili başladığı günden itibaren yaklaşık 60 bin kişinin kayak tesisi ve bungalov projesinden yararlandığı kaydedilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in görüşlerine yer verildi.

Ordunun Çambaşı Yaylasında yarı yıl tatili yoğunluğu

Güler, Çambaşı Yaylası'ndaki tesislerin 7'den 70'e herkes tarafından ilgi gördüğünü ifade ederek, yayladaki tesislerin sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getirdiğini belirtti.

Ordunun Çambaşı Yaylasında yarı yıl tatili yoğunluğu


Kış turizmini geliştirmek ve Ordu'yu her mevsim yaşanılabilir hale getirmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

Ordunun Çambaşı Yaylasında yarı yıl tatili yoğunluğu


"Kayak merkezinde 5 kayak pisti vardı, bu sayıyı 11'e, 5 kilometrelik pist uzunluğunu da 17 kilometreye çıkardık. Bu kapsamda Ordu'nun yaz ve kış mevsiminde gözde mekanlarından biri olan Çambaşı yaylamızda bungalovlar inşa ettik. Burası özenle dizayn edildi. Konforuna da diyecek yok."

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