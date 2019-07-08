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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ordu Yason Burnu Yarımadası'nda 'altın post' turizmi
Seyahat
DHA
08.07.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Ordu Yason Burnu Yarımadası'nda 'altın post' turizmi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesinin yayıldığı yarımadayı ziyaret edenler, tarihin izini sürüyor.

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'Sakin şehir' unvanına sahip Perşembe'ye bağlı Çaytepe köyü sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu Yarımadası, turist akınına uğruyor. Arkeolojik ve doğal sit alanı yarımada çevresinde, deniz altındaki batıklar ve mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. 1869 yılında yapılan kilisenin onarılarak, ziyarete açılması ve aslına uygun çevre düzenlemesi ile cazibe merkezi haline gelen yarımada, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini taşıyor.

Ordu Yason Burnu Yarımadasında altın post turizmi



"ALTIN POST EFSANESİNİ YAŞATIYORUZ"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Yunan turistler başta olmak üzere dünyanın ilgisini çeken 'altın post' efsanesini Yason Yarımadası'nda yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Tandoğan, "Perşembe'yi herkes Yason'un sayesinde biliyor. Yason ikinci derecede arkeolojik, birinci derece doğal sit alanı ile koruma altında. O nedenle yer üstü yatırımlar yapamıyoruz. 'Altın post'un oradan karaya çıktığı efsanesi var. Bunları canlandırmak gerekiyor. Bir ara Argonot kayığı yapılacaktı, maliyeti yüksek olduğu için kaldı. Bunları yaparak canlandırabiliriz. Burada aynı zamanda restorasyonu yapılmış olan bir de kilise bulunuyor. Gelen turistler hem yarımadayı hem de kiliseyi geziyor. Turistlerin buraya rağbeti büyük. Bunu daha da artırabiliriz. Bunun için projeler hazırlıyoruz" dedi.

Ordu Yason Burnu Yarımadasında altın post turizmi



"DALIŞ SPORLARINA AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yason Yarımadası'nda deniz manzaralı gün batımının çok net seyredilebildiğini, bu yönüyle ve denizdeki batık mağaralarla da bölgenin ayrı önem taşıdığını belirten Tandoğan, şöyle konuştu: "Yason'da birden fazla dikkat çeken özellikler var. Deniz altında batıklar, mağaralar var. Bunlar hala keşfedilmeyi bekliyor. Orayı dalış sporlarına açmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de proje hazırladık, çalışmamız var. Üniversiteler oralarda araştırma yapıyor. ' Altın post' efsanesini özellikle Yunanlar iyi biliyor. Yunan turistler ağırlıklı olmak üzere dünyanın her yerinden buraya ziyaretçi akını var. 'Altın post'un sadece Yason Burnu'nda değil, Gürcistan Batum'a kadar giden efsanesi var. Onu burada canlandırmak gerekiyor. Karadeniz'de el değmemiş sahil bizde, onu da avantaja çevirmek gerekiyor"

Ordu Yason Burnu Yarımadasında altın post turizmi




HOYNAT ADASI İÇİN DE ÇALIŞMA VAR

Başkan Tandoğan, ayrıca Yason Yarımadası yakınındaki sahil şeridinde, Türkiye'de tepeli karabatakların yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası'nın da bulunduğunu, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı bu adanın da turizme kazandırılması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Ordu Yason Burnu Yarımadasında altın post turizmi


ALTIN POST EFSANESİ

Efsaneye göre, Herakles döneminde, aralarında güç tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup, 'altın post'u ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılır. Bir sürü serüvenden sonra 'altın post'un saklı olduğuna inanılan, Karadeniz'deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası'na çıkılır; ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır. Herkül'ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar, bu adalara yerleşmiştir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak, saldırıya geçer. Argonotlar, kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamaz. Sonunda kuşları öldürür ve 'altın post'u aramaya koyulurlar; ancak bulamayınca da adaları lanetleyerek, ayrılırlar. Giresun Adası'nda, önceki yıllarda, 'altın post' efsanesinin yaşatılması için etkinlikler düzenlenmişti.

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