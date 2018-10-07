Orada bir cennet var, bir buçuk saat uzakta

Şirinler köyü Alberobello

Bari’ye 1 saat uzaklıktaki Alberobello’ya gitmek unutulmaz bir keyifti. Çünkü birbirinden güzel antika araçlarla çıktık yola. Bir kez daha anladım ki eskinin karizmasına da kırmızıya da gönül vermemek mümkün değil. Sokaklar adeta Noel zamanı gibi ışıl ışıl süslerle dolu Alberobello, dünyanın en sıradışı mimarilerinden birine sahip. Zaten 1996’dan bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde... Çatısı konik biçimde, harçsız örülmüş beyaz–gri renkli turilli evleri, kasabanın simgesi gibi. Bu evlerin benzeri Fransa’nın Avingnon kasabasında ve bizde de Urfa Harran’da bulunuyor. 1300’lü yıllarda yapılan bu evlerin ardında farklı hikâyeler anlatılıyor. Ama yaygın kanı, fakir halkın vergi korkusu nedeniyle ürettiği bir çözüm olması. Çatıları kolay sökülebilir ve sonra tekrar yapılabilir olduğu için tercih edilmiş. Geçmişte tek tük yapı ile başlamış ama bugün 1500’ü aşkın konik ev var.





Noel Baba’nın çalınan kemikleri

İtalya 20 bölgeye sahip. Onlardan biri de Puglia; başkenti ise Bari. Haftanın 5 günü İstanbul – Bari arasında direkt uçuş var. Adriyatik’e kıyısı olan bu küçük şehirde görülecek yerlerin başında Aziz Nikola Bazilikası var. Hıristiyanlığın en önemli azizlerinden olan ve dünyanın Noel Baba efsanesi ile bildiği Nikola bizim topraklarımızda doğmuş, bizim topraklarımızda da ölmüş. Demre’deki kemikleri 1087 yılında korsanlar tarafından çalınıp Bari’ye getirilmiş. Sonra o kemiklerin saklandığı, adını taşıyan bazilika yapılmış. İlginç olan, gittiğinizde göreceğiniz açıklamada kemiklerin bizden alındığı söyleniyor. Çalındı yerine politik davranıp getirildi demişler ama durum ortada. Kimse izin almadığına göre nasıl götürüldüğü belli!

Tanıdık detaylar

Bari’nin kalesi 11. yüzyıldan kalma. Normanlar tarafından inşa edilmiş. Kalenin arka sokakları, tanıdık detaylarla karşıladı beni. Sokaklarda hamur işleri görebiliyorsunuz, çoğu tabii ki makarna türü. Balkonlardan, binaların aralarından iplere gerilmiş çamaşırlar sarkıyor. Gözünüzün gördüğü her şey estetik olmasa da bir temizlik ve inceden bir tertip dikkat çekmiyor değil...

‘Bu başka’ listeme yeni madde

Şimdiye kadar kaldığım otel sayısını ben bile bilmiyorum. Ama 1500’e yakın şehir gördüğüme göre otel sayısını varın siz tahmin edin. Bu kadar gezince, kendimce oluşturduğum ve sıradışı adreslerin yer aldığı “Bu başka” listem var. İşte o listeye yeni bir otel ekledim: Borgo Egnazia. Bir köy gibi kurulmuş ve içinde çan kulesinden kilisesine kadar her detayın olduğu müthiş bir otel. Dekorasyondaki detaycılığa, mimarisinin güzelliğine bakmaya doyamadım. Ben bir balık burcuyum; estetik ve romantizm hayatın her alanında mühimdir. İşte o yüzden otelin gecesine ayrı bayıldım! Adeta bir peri masalı filmi çekiliyor, otel de plato olarak yapılmış gibiydi.

‘Çizme’nin topuğu

Puglia Bölgesi İtalya’nın çizmeye benzeyen haritasında topuk kısmı. İşte ben o topuğun da ucuna kadar indim; yani Güney İtalya’nın en güneyine... Ve iki kasabaya hayran kaldım. Polignano a Mare onlardan biri. Deniz ve dalgaların esas ev sahibi olduğu bu kasabanın makyajsız güzelliğini sevdim. Birkaç bina dışında hepsine dış cephesinin beyaz olma zorunluluğunu getirmişler. Bir de her yıl kıştan çıkarken binaları yıkayıp dezenfekte ediyorlarmış. Yani evlerde değil kasabanın tümünde bahar temizliği yapılıyor. Ana meydan Piazza Vittorio Emanuele’yi turlamak keyifli. Ulaşım içinse 3 tekerlekli ‘tuktuk’lar kullanılıyor.

Bunlara dikkat edin!

- İtalya denince akla hemen lüks markalar, pahalı butikler, görkemli tarihi yapılar gelir. Bunlara alternatif bir İtalya keşfi için Puglia’ya gidebilirsiniz. Nostaljisini, kimliğini ve sadeliğini korumayı başarmış bir yer.

- Nefis deniz ürünlerini tatmak ve İtalyanların pizza ve makarnaya teslim olmadığı bir lezzet haritası keşfetmek için ideal. Taze balıkların başrolde olduğu bir mutfağı var. Yok illa makarna yerim derseniz de küçük bir kulağa benzeyen şekliyle bölgeye özgü ‘orecchiette’ tadın.

- Rengârenk seramikler arasında tercih yaparken zorlanacaksınız ama mutlaka birkaç parça alın. ‘Pumo’ dedikleri ve uğur getirdiğine inandıkları seramik tomurcuklara özellikle dikkat kesilin.



