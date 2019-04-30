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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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One Love Festival 15’inci yılında evine dönüyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat
30.04.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

One Love Festival 15’inci yılında evine dönüyor

Arkasında günlük güneşlik anılar, önünde umut dolu bir yazla dönen One Love Festival, 15. yılında da müzikseverlere şehir hayatında festival özgürlüğünü, aşkı, müziği, umudu ve birlikteliği yaşatmak için geri sayıma başladı.

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20 Temmuz Cumartesi günü, Parkorman’da başlayacak deneyim, günün ilk ışıklarını karşılayana kadar Volkswagen Arena’da sürecek. Bugüne kadar yüzden fazla grup ve 1600’den fazla sanatçıyı, toplamda 220 bini aşkın müzikseverle buluşturan One Love Festival, iyi müzikle eğlenme ve şehrin içinde özgürleşme zevkini, eğlence ve festival deneyimi ile bir kez daha yaşatacak. Festival programının çok yakında açıklanacak.

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