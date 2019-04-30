One Love Festival 15’inci yılında evine dönüyor
Arkasında günlük güneşlik anılar, önünde umut dolu bir yazla dönen One Love Festival, 15. yılında da müzikseverlere şehir hayatında festival özgürlüğünü, aşkı, müziği, umudu ve birlikteliği yaşatmak için geri sayıma başladı.
20 Temmuz Cumartesi günü, Parkorman’da başlayacak deneyim, günün ilk ışıklarını karşılayana kadar Volkswagen Arena’da sürecek. Bugüne kadar yüzden fazla grup ve 1600’den fazla sanatçıyı, toplamda 220 bini aşkın müzikseverle buluşturan One Love Festival, iyi müzikle eğlenme ve şehrin içinde özgürleşme zevkini, eğlence ve festival deneyimi ile bir kez daha yaşatacak. Festival programının çok yakında açıklanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle