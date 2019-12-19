Önce konser sonra tatil... Ocak ayında Kıbrıs'ı sallayacak

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Elexus Hotel; sevdikleri, ailesi ve çocuklarıyla keyifli bir yılbaşı tatili geçirmek isteyen, adanın eğlence dolu atmosferini seçkin bir ortamda yaşamak isteyen misafirlerine rüya gibi bir tatil seçeneği sunuyor. Son yılların en sevilen hit şarkılarının güçlü sesi Aleyna Tilki ile; eğlence dolu bir tatil geçirmek isterseniz, indirimli paketleri kaçırmayın.







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