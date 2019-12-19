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Önce konser sonra tatil... Ocak ayında Kıbrıs'ı sallayacak
Seyahat
Hürriyet Seyahat
19.12.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Önce konser sonra tatil... Ocak ayında Kıbrıs'ı sallayacak

Türkiye’nin en sevilen pop sanatçılarından Aleyna Tilki eşliğinde muhteşem bir konsere ve de Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan görkemli bir otelde 5 yıldızlı bir tatile ne dersiniz?

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Akdeniz’in en büyük adalarından biri olan Kıbrıs, yanı başımızdaki ikinci evimiz. Gezip görmek için bu zamana kadar vakit bulamadıysanız ya da tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorsanız bu muhteşem tatil planı tam size göre. Size özel indirimlerle sunulan paketlere göz atmak için buraya tıklayın.

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Önce konser sonra tatil... Ocak ayında Kıbrısı sallayacak


Kıbrıs Elexus Hotel’de 25 Ocak’ta gerçekleşecek olan Aleyna Tilki galasına katılım, konaklama, uçak biletleri ve hatta transferleri de içinde tatil paketlerini çok seveceksiniz. Size özel indirimli fiyatları incelemek için hemen tıklayın.

Önce konser sonra tatil... Ocak ayında Kıbrısı sallayacak



Elexus Hotel; sevdikleri, ailesi ve çocuklarıyla keyifli bir yılbaşı tatili geçirmek isteyen, adanın eğlence dolu atmosferini seçkin bir ortamda yaşamak isteyen misafirlerine rüya gibi bir tatil seçeneği sunuyor. Son yılların en sevilen hit şarkılarının güçlü sesi Aleyna Tilki ile; eğlence dolu bir tatil geçirmek isterseniz, indirimli paketleri kaçırmayın.

Önce konser sonra tatil... Ocak ayında Kıbrısı sallayacak


Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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