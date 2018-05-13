Önce enginar, sonra Urla...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriÖnce enginar, sonra Urla...
GeriSeyahat Önce enginar, sonra Urla...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Önce enginar, sonra Urla...
Seyahat
Nuray BABACAN / nbabacan@hurriyet.com.tr
13.05.2018 - 00:19, Son Güncelleme:

Önce enginar, sonra Urla...

Assolistin enginar olduğu festivali geride bırakıp, Urla’yı keşfe çıktık. Burayı özel yapan tüm hikâyelerin arkasında kadınlar olduğunu gördük. Kenti tanımak için girdiğimiz her sokakta, pişirilen her yemekte, işletilen her otelde, enginar tarlasında, bu tanıtıma katkı sağlayan kadınları görürsünüz. Dördüncüsü geçen hafta yapılan Uluslararası Urla Enginar Festivali de aslında bir kadınlar topluluğu yapımı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Öneren, Beğendik Abi Lokantası’nı eşiyle birlikte işleten Handan Kaygusuzer, hayata geçiren ise Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar. Enginarın assolist olduğu yerde, konu başlığı da elbetteki yemek olur. Enginar dolma, enginar salatası, enginarlı levrek, baklalı enginar, enginar tatlısı sizi kolaylıkla baştan çıkarır. Enginardan 80 çeşit yemek yapma iddiasında olan Urlalıların, enginarlı suşi ve çiğ köftesi şaşkınlık yaratmıyor değil. Hayal gücünüzü enginarla sınırlandırmayın, ekmek dolması, ıspanak balığı, bal kabaklı sinkonta ve bamya kızartması gibi isimlerini ilk kez duyduğum ilginç yerel tatları es geçmeyin. O yüzden bu festival, ünlülerin konserlerinden başka birşeyin konuşulmadığı bazı benzerlerinden çok farklı. Zaten festivalin yazarı, çizeri, sanatçısı, ünlüsü de orada yaşadığı için, asla enginardan rol çalmıyorlar. Başkan Uyar da bu durumu “Bizim festivalde assolist göremezsiniz. Festivalin assolisti enginardır...” sözleriyle özetliyor.

Önce enginar, sonra Urla...


Şarap, enginar, ot...

Festival heyecanını geride bırakıp, yarımadayı tanımaya karar verdiğimizde, hızla gündem oluşturan bir tatil yöresi görüyorsunuz. Sunulanlar bu kadar güzel ve cazip olunca, Urla da artık ‘geçilen değil’, ‘görülen yer’ statüsüne kavuşmuş. İzmir’den gelen araçların hızla Çeşme’ye geçtiğini gören yöre halkı için durum farklılaşmış... İskele Mahallesi (Ben Urla’nın merkezini burası sanıyordum. Bir Ankaralı olarak sahilden içerde olduğunu sonradan keşfettim) Demircili Plajı, Bademler Köyü, Barbaros Köyü, Özbek, Balıklıova ve Gülbahçe yeşil bir yol rotasıyla ziyaret edip, daha bakir mekânlara yelken açabilirsiniz. Altınköy plajı ise Ege coğrafyasında pek rastlamayacağınız ince kumla tropik etki yaratıyor. Tabi serin sularını hariç tutarsanız.

Önce enginar, sonra Urla...


Urla’nın yeni konukları

Buranın hikâyesi sadece sakız enginarla bitmiyor. Urla’nın yeni planları var. Önce bölge için çok özel olan hurma zeytinin gen haritası çıkartıldı. Sırada, çilek ve kuşkonmaz üretimini planlayıp arttırmak var. Yerel otlarıyla yapılan lezzetleri yeterince tanıtamamaktan şikayetçiler. Urla şarapları ise iddiasını hepsinden önce ıspatlamış. Butik üretimle başlayan, daha sonra market raflarına giren, uluslararası ödüller alan Urla’nın en ünlü yedi üreticisi, Urla’nın bağ yolu haritasını çıkarmış. Urlice Şarapçılık, Urla Şarapcılık, Mozaik Şarapcılık, MMG Şarapçılık, USCA Şarapcılık, Limantepe Şarapçılık ve Urla Bağevi’ne elinizdeki haritayla ulaşıp, nefis şaraplar tadabilir ve bağ manzaları lokantalarda yemek yiyebilirsiniz.

Önce enginar, sonra Urla...

Kadınlar her yerde

Urla’nın kadınları, bütün bu anlatılanların merkezinde duruyor. Enginar tarlasında, ilçedeki tüm lokantalardaki nefis yemeklerde, bağların kurulmasında, pazardaki satışta, Urla Sanat Sokağı’ndaki tüm atölyelerde, semarik kurslarında, Malgaca pazarında, bunu kimsesiz çocuklara yardıma dönüştürmek için kurulan tüm derneklerde kadınlar başrol üstleniyor.

Önce enginar, sonra Urla...


İzmir, İstanbul ve Ankaralıların yaşam için tercih ettiği Urla’nın hızla artan nüfusunun, yörenin doğallığının bozulacağı endişesini yaşayanlar, gelenlerin alışkanlıklarını da ilçeye getirme korkusunu ifade ediyorlar.  AVM’lerden, towerlardan rezidanslardan kaçan bu kitle, ilçenin kötü yapılaşmasından endişe ediyor. Urla Belediyesi ise imar ve kat sınırı konusunda koydukları kurallara sıkı sıkı sadık olmayı vaadediyor. Umarız, Urla’nın üretici ve yaratıcı kadınları bu başdöndüren göçü yönetmeyi başarabilirler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

En popüler üç Yunan adası hakkında bilmeniz gereken her şey!

Önce enginar, sonra Urla...

36 saatte Montgomery

SPONSORLU

Şehrin merkezinde mutlu bir gün geçirmenin yolları