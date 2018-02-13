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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Duygu ŞAR/ Instagram: @bizevdeyokuz
13.02.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Ölüleri yakma seremonisi

Hindistan’da en ilgi çekici ritüellerden biri hiç şüphesiz ölüleri yakma seremonisi. Ölüm ve yaşımın iç içe yaşandığı Hindistan, çok değişik ve bir o kadar da farklı bir ülke. İşte size Hindistan’da ölüleri yakma seremonisi…

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Gün aydınlanırken yanmakta olan insan bedenlerinin kokusu havayı kaplamıştı.  Önümde ateşe verilirken 3 cesetin kokusu genzime doldu. Korkunçtu. Hindistan’a önyargılarla değil, anlamaya çalışarak bakmaya çalışıyorum ama bunun gibi sarsıcı durumlarda psikoloji insanın mantığını tökezletebiliyor işte.  Burası Varanasi: Hinduizm’de yıkım tanrısı Şiva’nın şehri, yani ölümün başkenti.

Ölüleri yakma seremonisi

Hindular eğer burada ölürlerse tekrar tekrar dünyaya gelme döngüsünden kurtulup, ruhlarının azad olacağına inanıyorlar. Reankarnasyondan kurtuldukları zaman ruhları tanrı ile bir olacak. Bu sebeple birçok insan yaşlanıp, elden ayaktan düştüğünde buraya ölümünü beklemeye geliyor.

Hindistanın gizemli halkı Öyle bir hayatları var ki...
Hindistan'ın gizemli halkı! Öyle bir hayatları var ki...

Burada ölecek kadar şanslı olmayanların cesetleri en azından burada yakılmaları için Varanasi’ye getiriliyor ya da yollanıyor, tabi ailenin imkanları el verirse. Kutsal sayılan Ganj’ın kenarında her gün yüzlerce insan yakılıyor. Şehir, içinde işlek pazarları, turistlerle dolu otelleri, 30 bin öğrencili bir üniveritesi olan dev bir morg ve krematoryum. Hayat ve ölüm iç içe. İnsanın inancı ne olursa olsun, burada ürpermemesi mümkün değil. Gözünüzde canlandırmaya çalışın; Sabahın ilk ışıkları. Etrafınızı, 10 adım ötenizi göremediğiniz kalın bir sis sarmış... Sanki dünya boş bir vakum. Bir yandan güneşin yokluğunda sinsi sinsi ısıran fırsatçı bir soğuk. Uzak bir yerde yapılan ayinlerden gelen çan sesleri. Ve bu bembeyaz karanlığın içinde gözünüzün tek seçebildiği şey dizi dizi yükseltilmiş odunların içinde yanan beyaz kefende bir insan bedeni. Kafanızda çanların hükmettiği sonsuz bir sessizlik.

Ölüleri yakma seremonisi

Halbuki sisin içinde sizin göremediğiniz ama çok yakınızda bir yerde Ganj’da erkekler yıkanıyor, az ötesinde çamaşırcılar otel çarşaflarını çitiliyor, birileri yavru sokak köpeklerine mama veriyor, sokak kahvaltıcıları çıkmış dal kachori kızartıyor, çay kaynatıyor, çocuklar gözlerini ovuşturuyor… Az sonra güneş çıkıp, sisi dağıtacak, dünyayı ve içlerimizi ısıtacak…

8 ülke 8 ilginç kural
8 ülke 8 ilginç kural

Elbette her yerde olduğu gibi burada da bu ruhani duyguları suistimal edenler var: Sokakta kocaman sakallı, yüzü boyalı “ermişler” göreceksiniz. Fotoğrafımı çek deyip, sonra zorla para isteyenler çok. Keza, kremasyon sırasında zorla “bağış” toplayan, kim olduğu belirsiz insanlar da var. Sokakta yürürken alnınıza kırmızı bir boya sürüp, “Kutsandın, bağış ver” diye tuzak kuranlar da.

Ölüleri yakma seremonisi

Siz yine de ne benim acemice tökezleyişimin, ne de bu suistimalcilerin kalbinizi karartmasına izin vermeyin. Ölüm şu dünyada herkesin hemfikir olduğu belki de tek mutlak gerçek. Dünyadaki herkesin eşitlendiği tek an. Belki de ayırıcı olduğu kadar kalın siste görünmeyen insanlar gibi gizliden bir birleştirici. Varanasi’de sizi sarmasına ve güneşle birlikte yenilemesine izin verin.

Hindistan ve dğer ülkelerdeki ilginç bilgiler için www.bizevdeyokuz.com adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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