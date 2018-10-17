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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ölüdeniz uçuş pilotlarını büyülüyor
Seyahat
Durmuş GENÇ - Ali Rıza AKKIR / Anadolu Ajansı
17.10.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Ölüdeniz uçuş pilotlarını büyülüyor

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Babadağ’dan uçuşları, AA muhabiri, Malezyalı pilot Azizan Mohd Noor ile havadan görüntüledi. Babadağ’dan yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı aksiyon hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

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Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasından gösterilen Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden uçuş için gelen paraşüt pilotlarını büyülüyor.

Ölüdeniz uçuş pilotlarını büyülüyor

Fethiye ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde 56 ülkeden 900 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor. 1700 metre rakımdaki pistten uçan paraşütçülerin gökyüzü şovu, ilgiyle izleniyor.

Babadağ’dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı aksiyon hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uçuş yaptığı merkezde maceraseverler gökyüzünde bir yandan adrenalin dolu dakikalar yaşarken bir yandan da Ölüdeniz'in farklı tonlardaki mavisini seyre dalıyor. 

Ölüdeniz uçuş pilotlarını büyülüyor

Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nin  1700 metredeki pistinden, yamaç paraşütü pilotu Malezyalı Azizan Mohd Noor ile birlikte uçuş yapan AA muhabiri, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını, gökyüzünde süzülen paraşütleri, sahilde denize giren turistleri ve mavi yolculuğa çıkan tekneleri görüntüledi. Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu Mete Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'in Fethiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi. Avrupa’da 1900 metre yüksekliğe çıkarak denizin üzerine atlanan tek yerin Babadağ olduğunu vurgulayan Atay, Babadağ ve Ölüdeniz'in doğal manzarasıyla muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Ölüdeniz uçuş pilotlarını büyülüyor

Günde yaklaşık 900 kişi atlıyor

Babadağ’da 2019 sezonunda açılması planlanan teleferik ve pistlerdeki sosyal tesisler sayesinde yerli ve yabancı turistlerin muhteşem bir manzarayla karşılaşacağını vurgulayan Atay şöyle konuştu:

Ölüdeniz uçuş pilotlarını büyülüyor

"Bu yılki festivale önceki yıllara oranla daha yüksek bir katılım var. Günlük yaklaşık 900 kişi atlayış yapıyor. Geçen yıl biz bu sayıyı bir haftada yakalayamamıştık. Ölüdeniz artık Fethiye'nin bir markası. Dünyanın belirli yerlerinde atlayış noktaları var, ama doğal güzellik olarak 1900 metreden atlayıp plaja inilen hiçbir yer yok. Bundan dolayı her geçen yıl buraya ilgi daha da artıyor. Babadağ'dan geçen sene 120 binden fazla bir atlayış olmuştu ama bu sene bu rakam 150 bini geçecek."

Atay, Babadağ'da son yıllarda ölümlü kazaların yaşanmadığını, uçuşların güvenli ve sıkı bir denetimde gerçekleştiğini anlattı. AA muhabiri ile uçuş yapan Malezyalı pilot Azizan Mohd Noor, dört yıldır uçuş yapmak için Ölüdeniz'e geldiğini söyledi. Ölüdeniz’in dünyanın en güzel yerlerinden birisi olduğunu, herkesin hayatında bir kez de olsa Babadağ’dan uçması gerektiğini vurgulayan Noor, "Dünyanın farklı ülkelerinde birçok uçuş gerçekleştirdim ama en iyisi burası. Ölüdeniz harika.Türkiye eşsiz güzelliklere sahip.'' dedi.

Ölüdeniz uçuş pilotlarını büyülüyor

Kuş cenneti gibi

Babadağ'dan uçuş yapan sanatçı Hayko Cepkin ise Zeytinli'den yaptığı uçuştan sonra Ölüdeniz'in mükemmel olduğunu ifade etti. Gökyüzünden Ölüdeniz'in kuş cenneti gibi göründüğünü belirten Cepkin, "Daha önce çok sayıda aletle atladım ama sadece yamaç uçuşu yapmamıştım. Onu da Ölüdeniz'de yaptım ve mükemmel bir duygu. Ciddi muhteşem bir görüntü var. Kendim de atlayış yaparken çekim yaparak sosyal medya hesabımdan yayınladım. Gerçekten burası harika." dedi.

Ölüdeniz uçuş pilotlarını büyülüyor

Rus pilot Katarina Zaparossova da Babadağ'dan üçlü atlayış gerçekleştirdiklerini ve bunun muhteşem bir duygu olduğunu anlattı. Festival süresince tandem pilot olarak Ölüdeniz'de bulunacağını dile getiren Zaparossova, birçok gösteri uçuşu da gerçekleştireceğini aktardı. Ölüdeniz'in sahip olduğu güzellikler ve uçuş imkanlarıyla paraşüt pilotlarını büyülediğini vurgulayan Zaparossova, pistin her seviyeden pilot için uygun olduğunu dile getirdi.

Ölüdeniz uçuş pilotlarını büyülüyor

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