Olağanüstü müzeler kenti: Viyana

Albertina: Eski Albertina Sarayı, şimdinin en popüler müzesi. Perşembe ve Cuma günleri, akşam 21.00’e kadar, diğer günler 18.00’e dek açık. Viyana’nın sanatsal ruhuna başlangıç yapmak için akşam saatlerinde, biraz tenhalaşınca gezmek daha iyi bir alternatif olabilir. Monet’den Picasso’ya çok zengin bir seçkisi, 7 Ocak’a kadar gezici Raffel sergisi var.
Mumok: Modern Sanat Müzesi olarak geçen Mumok, resim ve heykelin yanı sıra fotoğraf, video ve film çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Her katında, Andy Warhol, Yoko Ono, Gerhard Ritcher gibi dehaların eserleri ile karşılaşacaksınız, şaşırmayın. °
Leopold Müzesi: Avusturya sanatını çok daha yakından tanımanızı sağlayacak müzede Gustav Klimt, Oscar Kokoschka, Egon Schiele gibi modern Avusturyalı sanatçıların eserlerini görmek insane yeni bir bakış açısı sağlıyor.
Freud Müzesi: Sigmund Freaud’un evine 5 çayına gitmeye var mısınız? O zaman eşyaları, kitapları, kanepesi, çalışma masası, mektupları, ilk baskı kitapları, hatta bahçesi size bekliyor.
Sanat Tarihi Müzesi: Bugüne kadar gördüğünüz tüm sanat tarihi müzelerini unutun, çünkü burası büyüleyici. Avusturya, Mısır, Yakındoğu, Yunan ve Roman Antik koleksiyonlarını bir arada görebileceğiniz bu müzenin atmosferi de inanılmaz etkileyici. 21 Ocak tarihine dek, özel bir Rubens seçkisi var.
Kaynak: Bahar AKINCI