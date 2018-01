 Okyanus’un büyüleyen şehri: Sidney

Dünyanın bir ucunda olduğundan dolayı Avustralya’ya gitmeyi çoğu kişi erteleyebiliyor. Siz de onlardan biriyseniz, lütfen acele edin! Çünkü havalimanına iner inmez, ben buraya daha önce neden gelmedim?’ sorusu kafanızı kurcalamaya başlıyor. Sidney’e gelince, kendimi bu büyülü şehir manzaralarından mahrum bıraktığım için inanın bin pişman oldum. Dünya’da ölmeden önce görülmesi gereken yerlerin arasında olmalı Sidney… Sidney’in en güzel yerlerinden birisi de Manly. Şehir de Kendinizi Yabancı Hissetmiyorsunuz! Çünkü Türk Nüfusu Oldukça Fazla… Hatta mahallelerimiz bile var!

Sidney’e Nasıl Gidilir?

İstanbul’dan Katar Havayolları ile İstanbul-l Katar arası uçuş süresi yaklaşık 4 saat. Kısa bir bekleme süresinin ardından Katar- Sidney arası uçuş ise 14 saat sürüyor. Eğlenceli filmler, sıra dışı menüler, internet hizmetleri ile zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorsunuz.

Sidney’de Ne Zaman Gidilir?

Avustralya güney yarımkürede yer aldığından dolayı, ülkemizde kış mevsimi yaşanırken, Sidney’de yaz mevsimi başlıyor. Aralık, Ocak, Şubat ayları Sidney’de yaz mevsimine denk geliyor. Soğuk kış aylarında Sidney’e giderek içinizi ısıtabilirsiniz. Kış aylarında bile Sidney’de sıcaklıklar, 10 derecenin altına inmiyor. Mayıs ayında sıcaklıklar 20-23 derece arasında seyrediyor. Sidney’de hava her zaman güzel. Sonbaharı bile insanın içini ısıtıyor.





Sidney’de Nereler Gezilmeli?

Sidney Opera Binası: Her sene yılbaşı kutlamaları ve havai fişek gösterileriyle hafızamıza kazınan Sidney Opera Binası, görkemiyle sizi adeta büyülüyor. Sydney Opera Binası,1957 yılında yapılmaya başlanmış fakat 1973 yılında tamamlanmış. 20. Yüzyıl’ın en önemli eserlerinden biri olan yapı, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Bu eşsiz yapının her sene 4.5 milyon ziyaretçisi olduğunu biliyor muydunuz?

Şehrin en yüksek binalarından biri Centre Point diğer adı ise Sidney Tower görülmeye değer. Yeşillerin içinde kendinizi huzurlu hissedeceğiniz Hyde Park, Anzak ve Harbour Bridge, Royal Botanic Garden, Sydney Fish Market, Sidney Tower, Taronga Zoo, Australian Museum, Sidney Olimpic Park, Scenic World Katoomba, LG IMAX Theatre, Manly ve Bondi beach Sidney’in en gözde yerleri arasında yer alıyor.

Darling Harbour: Darling Harbour, Sidney’de sizi en çok etkileyecek bölgelerden biri. Liman da yan yana sıralanmış olan restoran ve kafeler, dönme dolaplar muhteşem görüntüsüyle sizi içine çekiyor. Darling Harbour’un gece manzaraları ise size eşsiz kareler sunuyor. Darling Harbour’da bulunan Sydney Akvaryumu, Wild Life Sydney Zoo, Ulusal Denizcilik Müzesi, Madame Tussauds, Çin Bahçeleri ve Tumbalong Parkı birbirine çok yakın mesafede ve çocuklar için çok eğlendirici. Darling Harbour’da duvarlarında ‘Dünya’da Sidney gibi başka bir yer yok!’ yazıyor. Gittiğinizde siz de eminim bu sözlere hak vereceksiniz. King Street ve Cockle Bay’de bulunan restoranlar ise dünya mutfaklarından seçkiler sunuyor.

The Rocks: Sidney Harbour Köprüsünün altında bulunan, eskiden gecekondu mahallesi olarak bilinirken, şimdilerde labirent sokakları, kafeleri ve restoranlarıyla ünlü bir semt.

King’s Cross: Şık restoranları, seçkin butikleri ile keyif alabileceğiniz bir bölge. Eskiden kötü bir bölge olarak bilinirken, şimdilerde ise yenilenmiş ve turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri.

The Royal Botanic Garden : Dünya’da görmediğiniz birçok bitkiye ve ağaç türüne rastlayabileceğiniz, ambiansı ile nefesinizi kesecek harika bir yer.



Harbour Bridge: 1932 yılında açılan ve yapımı 8 yılda tamamlanan köprü134 metre yüksekliğinde, Sidney’in simgelerinden biri. 3 saat’e yakın bir sürede köprüye tırmanarak Sidney’in eşsiz manzaralarına şahit olabiliyorsunuz.

Manly : Sidney’e yaklaşık 30 dakika uzaklıkta eşsiz kumsalları, renkli hayatı ile hayran olacağınız bir yer.

Hugos: Sidneyliler’in ve Manly halkının tercih ettiği, hafta sonu yer bulmakta zorlanacağınız, manzarasıyla sizi etkileyecek harika bir restoran.

Manly Pavilion: Deniz kenarındaki konumu, seçkin menüsü ile Sidney’in en güzel restoranlarından biri Manly Pavilion.

Taronga Zoo : Sidney Circular Quay’den feribotla 15 dakika içinde ulaşabileceğiniz, tepeye teleferikle çıkarak, Avustralya’nın yerel hayvanlarla yakınlaşabileceğiniz harika bir hayvanat bahçesi. Taronga Zoo, 28 hektar arazi içinde, 2000’den fazla hayvanın evi. Belki de dünya da görebileceğiniz en güzel hayvanat bahçesi. Manzaranın ise tarifi imkânsız. Okaliptüs ağaçları üzerinde uyuyan koalalar, birbiriyle şakalaşan kangurular, bakıcılarıyla şakalaşan şirin filler, şirin Tazmanya canavarları sizleri kendilerine hayran bırakacak.

Bondi Beach: Şehrin en ünlü plajlarından biri olan Bondi Beach de hayat farklı akıyor. Eline sörf bordunu alan, nefesi dalgaların arasında alıyor. Yanınızdan rüzgâr gibi geçen patenli gençlere de imrenerek bakmadan yapamıyorsunuz. Köpekler sahiplerinin çantalarını taşıyor. Avustralyalı en küçük çocuktan tutun da, en yaşlısına kadar yüzlerinde mutluluk hâkim. Her an mutlu insan görmekten siz de onların arasında yerinizi alıyorsunuz.





Sidney Plajları: Manly’deki Shelly beach sörfçülerin keyif noktası. Şehrin her bölgesinde farklı bir beach’de yüzebilirsiniz. Palm, Whale, Balmoral, Bronte, Lady Martins, Foty Baskets Plajları en güzel plajlar arasında yer alıyor.

Sidney’de Alışveriş Zamanı

Avustralya dekoratif eşyalar konusunda tam bir cennet. Şık ve sofistike alışveriş merkezleri Sidney’de oldukça fazla. Westfied Sidney, Myers, The Queen Victoria Building en keyifli alışveriş merkezlerinden. Eğer Avustralyalı tasarımcıların butiklerini arıyorsanız, istikamet Paddington’ın büyülü dünyası. Oxford Street üzerinde bulunan mağazalarda gerçekten de sıra dışı ürünler sizleri bekliyor.





Sidney’de Nerede Kalmalı?



Swisshotel, Four Season’s, Shangri-La, Park Hyatt, Sofitel ise seçkin Sidney otelleri arasında yer alıyor.

Gastronomi’nin Kalbi Burada da Atıyor!

Sidney çok kültürü bir arada tutması nedeniyle gastronomik zenginliğe sahip. Sidney, yeme içme meraklıları için adeta bir cennet. Et restoranlarından füzyon mutfaklarına kadar bulabileceğiniz, gastronomik yolculuğa çıkabileceğiz harika bir destinasyon. Deniz mahsülleri konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Avustralya'da somon, ıstakoz ve karidesler neredeyse her restoranda karşınıza çıkıyor. İngilizlerin fish &cipsi ise menüler de baş sırada yer alıyor.

Sidney’in Gastronomi Durakları

360, Anason, Bentley, Nomad, Efendy, Ester, Izakaya Fujima, Porteno, Quay, 4Fourteen, Doyles on the beach, Henry Deane, Movida, The Potting Shed, Bennelong, Sepia, Aria, Margue, Longrain, Firedo, Waterman’s Lobster Co ve Bondi Icebergs seçkin Sidney restoranları arasında yer alıyor.Lindt Chocolate Cafe ve Haigh’s Chocolates ise Sidney’in eşsiz çikolatalarıyla size hizmet veriyor.









