Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler
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Seyahat
Hülya YERİŞ
07.03.2018 - 12:02, Son Güncelleme:

Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

İstanbul’un koşturmacasından, gürültüsünden ve yoğunluğundan azda olsa uzaklaşıp kendinizle kalmak istiyorsanız bu haber tam da size göre. Kahvenizi içip kitabınızı okuyabileceğiniz kitap kafeleri sizler için sıraladık. Bu hafta sonunu kendinize ayırıp sessizliğin tadını çıkarmaya ne dersiniz? İşte size kitap kafeler…

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Türk Alman Kitabevi Cafe
Türk Alman Kitabevi Şişhane metrosundan indikten sonra sağ tarafta kalan İsveç konsolosluğunun yanında konumlanmış harika bir mekân. Küçük bir bahçe girişine sahip olan kitapevine girer girmez kavrulan kahve çekirdeği kokusuyla büyülendiğimi hissettim. İçeriye adım attığımda ise her yanı baştan aşağı kitaplarla dolu bir mekân karşıladı beni. Girişin hemen sol tarafında küçük misafirlerine okumayı ve kitap karıştırmayı aşılayan köşe, en çok hoşuma giden detaylardan oldu.

Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

Ahşap merdivenlerden yukarıya çıkarken her köşenin kitaplıklarla harika bir şekilde değerlendirildiğini görebilirsiniz. Kafenin üst katı alt katına göre daha geniş bir alana sahip. Ders çalışabilir, keyifle kahveniz, yudumlayıp kitap okuyabilir, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz.

Şehre dönenlere özel İstanbul gece hayatı rehberi
Şehre dönenlere özel İstanbul gece hayatı rehberi

Yalnız burası hafta sonu sandığınızdan çok daha kalabalık oluyor. Sakince kitabınızı okuyup kahvenizi içmek ve keyifli dakikalar geçirmek istiyorsanız, hafta içi bir zamanı veya sabah erken saatleri tercih etmelisiniz. Benim favorim Türk kahvesi oldu, kokusu bile büyülemeye yetiyor.

Fiyat: Türk kahvesi 6 TL. Tatlılar çeşitleri; brownie, elmalı turta, ahududulu cheesecake, limonlu  cheesecake, fıstıklı cheesecake her biri 9 TL.
Adres: Şahkulu Mahallesi, İstiklal Cd. No:237, 34431 Beyoğlu/İstanbul

Minoa Bookstore Cafe

Beşiktaş’tan çıkıp, Akaretler yokuşunu tırmanırken sola doğru ilerleyip yokuşu bitirdiğimizde karşımıza çıkıyor Minoa… Girdiğim an etrafımı kitaplar kaplıyor ve harika bir karşılama oluyor. Siyah beyaz karelerden oluşan yerlerin hemen ilerisinde kafe bölümü bulunuyor. Oldukça modern bir çizgiye sahip olan kafe içeriye adım atar atmaz sizi içine çekiyor adeta. Türkçe ve İngilizce birçok kitaba ulaşabileceğiniz gibi çocuk kitaplarını da burada bulabilirsiniz.

Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler
Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

Kitabınızı seçip kafe kısmında heyecanla okumaya başlamak oldukça keyifli, üstelik zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorsunuz. Kafede oluşturulan sıcak ortam ve sakinliğiyle dinlendiğinizi hissediyorsunuz. Kahve ve soğuk-sıcak birçok içecek çeşitleri bulunduğu gibi, salata çeşitlerinden tostta kadar birçok aperatif de mevcut. Sabah saatlerinde gelmeyi tercih ederseniz oldukça doyurucu kahvaltı çeşitleri de bulunuyor. Tatlıları da unutmamak lazım sunumları harika.

 Fiyat: Tatlı çeşitleri; Orman meyveli tart, Hurmalı ve nutellalı tart, Medovik, Mozaik pasta Fiyatları 12 TL’den başlıyor. Kahvaltı için gelirseniz iki farklı seçenek bulunuyor. Minoa Fix kahvaltı ve iki kişilik Minoa kahvaltı tabağı 28 TL’den başlıyor. Ekstra yumurta peynir gibi sade kahvaltı yapmak isterseniz de fiyatlar 15 ila 21 TL arasında değişiyor.  
Adres: Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Cd. 52/A, 34357 Beşiktaş/İstanbul

Mephisto Kitabevi Cafe


İstiklal Caddesi’nin yoğun kalabalığının tam ortasında bulunan sakin bir kitap kafe. Zikzaklı iç tasarımıyla beş katlı modern bir mekân… İlk üç katında kitaptan plağa kadar istediğiniz hatta arayıp da ulaşamadığınız birçok şeye ulaşmanız mümkün.

Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

Kitapların arasında gezerken zaman kavramını kesinlikle yitiriyorsunuz. Dördüncü katında bulunan kafe bölümü ve bir üst katında bulunan bahçesiyle oldukça modern bir tasarıma sahip bir kafe.

Dünyanın en ünlü meydanları
Dünyanın en ünlü meydanları

Loş ışıkları ve arkadan kısık sesle çalan müzikle keyifle kitabınızı okuyup kahvenizi içebilirsiniz. Sessizliği ve sakinliği ile İstanbul’un göbeğinde ruhunuzu dinlendireceğiniz harika bir yer.

Fiyat: Türk kahvesi 7 TL.  Tatlı çeşitleri; Çikolatalı sufle, tıramisu, havuçlu cevizli kek, Cheesecake. Fiyatları 10TL’den başlıyor. Kahvaltı için gelirseniz iki farklı seçenek bulunuyor. Fiyatları 22 ve 44 TL.
Adres: İstiklal cad. No:125 Taksim

Fil Books 

Karaköy’ün arka sokaklarında kalan Fill Books, muhteşem iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Değişik ve bir o kadarda güzel tasarıma sahip olan bir kafe. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak bire yerde konumlanmış olması da ayrıca güzel. Özellikle sanat kitaplarını ön plana çıkaran mekân da diğer kitap kafelerde olmayan kitaplara ulaşabilirsiniz. Samimi bir ortam olan kafede çok keyifli dakikalar geçirdim. İçinizi ısıtacak ve birazda olsa kafanızı dinleyip sizi başka yerlere götürecek bir yer…

Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

Alt kattaki mutfaktan gelen kek kokularla büyülenmemek elde değil. Küçük olmasına rağmen kafenin her köşe çok iyi değerlendirilmiş. Kapısının önünde duran turkuaz renkli eski Fransız bisikleti ve üst kattaki salıncak koltukları tam ‘Instagram’lık fotoğraflar...  Gittiğinize değecek diyebilirim. Bir hafta sonunu kendinize ayırıp kafa dinlemek istiyorsanız burası size göre bir yer. Kafenin arka sokaklarda bulunması ulaşımı biraz zorlaştırıyor ama kesinlikle aramanıza değecek. 

Fiyat: Türk kahvesi 10 TL. Tatlı çeşitleri; Red velvet, havuçlu kek, çikolatalı pasta, cookie, browni. Fiyatları 12 TL’den başlıyor.
Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sk. 1/1, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Pops Balat Cafe

Balat’ın tarihi arka sokaklarında dolaşırken oturup soluklanabileceğiniz bir kafenin aksine daha çok kitabınızı ve kahvenizi alıp koltuklara yayılarak saatlerce vakit geçirebileceğiniz ev rahatlığında bir mekân diyebilirim.Dekorasyon anlayışı, yaşanmışlıkları olan mobilyalarıyla sıcak samimi bir ortam sunuyor müşterisine...

Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

İçeriye girer girmez kendinizi 80’li yıllarda hissediyorsunuz. Kahveyi çok seviyorsanız Pops Balat tam size göre diyebilirim. Oldukça değişik sunumla servis edilen kahveleri ve kokusuyla büyüleyen keklerini kesinlikle denemelisiniz. Kafede benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri ise içeride bulunan 350 yıllık tarihi bir çeşme ve ortada konumlanan soba oldu.

Fiyatlar: Türk kahvesi 5.5 TL. Tatlı çeşitleri; kek çeşitleri, Cheesecake. Fiyatları 9 TL’den başlıyor.
Adres: Balat Mahallesi, Ayhan Caddesi, No62/A Fatih/ İstanbul

Fotoğraflar: Hülya YERİŞ, Tuğçe BEYAZAY, Selin YERİŞ

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