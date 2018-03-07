Okuma alışkanlığınızı dışarı taşıyacağınız kitap kafeler

Türk Alman Kitabevi Cafe

Türk Alman Kitabevi Şişhane metrosundan indikten sonra sağ tarafta kalan İsveç konsolosluğunun yanında konumlanmış harika bir mekân. Küçük bir bahçe girişine sahip olan kitapevine girer girmez kavrulan kahve çekirdeği kokusuyla büyülendiğimi hissettim. İçeriye adım attığımda ise her yanı baştan aşağı kitaplarla dolu bir mekân karşıladı beni. Girişin hemen sol tarafında küçük misafirlerine okumayı ve kitap karıştırmayı aşılayan köşe, en çok hoşuma giden detaylardan oldu.

Ahşap merdivenlerden yukarıya çıkarken her köşenin kitaplıklarla harika bir şekilde değerlendirildiğini görebilirsiniz. Kafenin üst katı alt katına göre daha geniş bir alana sahip. Ders çalışabilir, keyifle kahveniz, yudumlayıp kitap okuyabilir, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz.

Yalnız burası hafta sonu sandığınızdan çok daha kalabalık oluyor. Sakince kitabınızı okuyup kahvenizi içmek ve keyifli dakikalar geçirmek istiyorsanız, hafta içi bir zamanı veya sabah erken saatleri tercih etmelisiniz. Benim favorim Türk kahvesi oldu, kokusu bile büyülemeye yetiyor.

Fiyat: Türk kahvesi 6 TL. Tatlılar çeşitleri; brownie, elmalı turta, ahududulu cheesecake, limonlu cheesecake, fıstıklı cheesecake her biri 9 TL.

Adres: Şahkulu Mahallesi, İstiklal Cd. No:237, 34431 Beyoğlu/İstanbul

Minoa Bookstore Cafe

Beşiktaş’tan çıkıp, Akaretler yokuşunu tırmanırken sola doğru ilerleyip yokuşu bitirdiğimizde karşımıza çıkıyor Minoa… Girdiğim an etrafımı kitaplar kaplıyor ve harika bir karşılama oluyor. Siyah beyaz karelerden oluşan yerlerin hemen ilerisinde kafe bölümü bulunuyor. Oldukça modern bir çizgiye sahip olan kafe içeriye adım atar atmaz sizi içine çekiyor adeta. Türkçe ve İngilizce birçok kitaba ulaşabileceğiniz gibi çocuk kitaplarını da burada bulabilirsiniz.









Kitabınızı seçip kafe kısmında heyecanla okumaya başlamak oldukça keyifli, üstelik zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorsunuz. Kafede oluşturulan sıcak ortam ve sakinliğiyle dinlendiğinizi hissediyorsunuz. Kahve ve soğuk-sıcak birçok içecek çeşitleri bulunduğu gibi, salata çeşitlerinden tostta kadar birçok aperatif de mevcut. Sabah saatlerinde gelmeyi tercih ederseniz oldukça doyurucu kahvaltı çeşitleri de bulunuyor. Tatlıları da unutmamak lazım sunumları harika.

Fiyat: Tatlı çeşitleri; Orman meyveli tart, Hurmalı ve nutellalı tart, Medovik, Mozaik pasta Fiyatları 12 TL’den başlıyor. Kahvaltı için gelirseniz iki farklı seçenek bulunuyor. Minoa Fix kahvaltı ve iki kişilik Minoa kahvaltı tabağı 28 TL’den başlıyor. Ekstra yumurta peynir gibi sade kahvaltı yapmak isterseniz de fiyatlar 15 ila 21 TL arasında değişiyor.

Adres: Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Cd. 52/A, 34357 Beşiktaş/İstanbul

Mephisto Kitabevi Cafe



İstiklal Caddesi’nin yoğun kalabalığının tam ortasında bulunan sakin bir kitap kafe. Zikzaklı iç tasarımıyla beş katlı modern bir mekân… İlk üç katında kitaptan plağa kadar istediğiniz hatta arayıp da ulaşamadığınız birçok şeye ulaşmanız mümkün.

Kitapların arasında gezerken zaman kavramını kesinlikle yitiriyorsunuz. Dördüncü katında bulunan kafe bölümü ve bir üst katında bulunan bahçesiyle oldukça modern bir tasarıma sahip bir kafe.

Loş ışıkları ve arkadan kısık sesle çalan müzikle keyifle kitabınızı okuyup kahvenizi içebilirsiniz. Sessizliği ve sakinliği ile İstanbul’un göbeğinde ruhunuzu dinlendireceğiniz harika bir yer.

Fiyat: Türk kahvesi 7 TL. Tatlı çeşitleri; Çikolatalı sufle, tıramisu, havuçlu cevizli kek, Cheesecake. Fiyatları 10TL’den başlıyor. Kahvaltı için gelirseniz iki farklı seçenek bulunuyor. Fiyatları 22 ve 44 TL.

Adres: İstiklal cad. No:125 Taksim

Fil Books



Karaköy’ün arka sokaklarında kalan Fill Books, muhteşem iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Değişik ve bir o kadarda güzel tasarıma sahip olan bir kafe. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzak bire yerde konumlanmış olması da ayrıca güzel. Özellikle sanat kitaplarını ön plana çıkaran mekân da diğer kitap kafelerde olmayan kitaplara ulaşabilirsiniz. Samimi bir ortam olan kafede çok keyifli dakikalar geçirdim. İçinizi ısıtacak ve birazda olsa kafanızı dinleyip sizi başka yerlere götürecek bir yer…

Alt kattaki mutfaktan gelen kek kokularla büyülenmemek elde değil. Küçük olmasına rağmen kafenin her köşe çok iyi değerlendirilmiş. Kapısının önünde duran turkuaz renkli eski Fransız bisikleti ve üst kattaki salıncak koltukları tam ‘Instagram’lık fotoğraflar... Gittiğinize değecek diyebilirim. Bir hafta sonunu kendinize ayırıp kafa dinlemek istiyorsanız burası size göre bir yer. Kafenin arka sokaklarda bulunması ulaşımı biraz zorlaştırıyor ama kesinlikle aramanıza değecek.

Fiyat: Türk kahvesi 10 TL. Tatlı çeşitleri; Red velvet, havuçlu kek, çikolatalı pasta, cookie, browni. Fiyatları 12 TL’den başlıyor.

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sk. 1/1, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Pops Balat Cafe

Balat’ın tarihi arka sokaklarında dolaşırken oturup soluklanabileceğiniz bir kafenin aksine daha çok kitabınızı ve kahvenizi alıp koltuklara yayılarak saatlerce vakit geçirebileceğiniz ev rahatlığında bir mekân diyebilirim.Dekorasyon anlayışı, yaşanmışlıkları olan mobilyalarıyla sıcak samimi bir ortam sunuyor müşterisine...

İçeriye girer girmez kendinizi 80’li yıllarda hissediyorsunuz. Kahveyi çok seviyorsanız Pops Balat tam size göre diyebilirim. Oldukça değişik sunumla servis edilen kahveleri ve kokusuyla büyüleyen keklerini kesinlikle denemelisiniz. Kafede benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri ise içeride bulunan 350 yıllık tarihi bir çeşme ve ortada konumlanan soba oldu.

Fiyatlar: Türk kahvesi 5.5 TL. Tatlı çeşitleri; kek çeşitleri, Cheesecake. Fiyatları 9 TL’den başlıyor.

Adres: Balat Mahallesi, Ayhan Caddesi, No62/A Fatih/ İstanbul

Fotoğraflar: Hülya YERİŞ, Tuğçe BEYAZAY, Selin YERİŞ