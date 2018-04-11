Öğrenci bütçesiyle daha fazla seyahat etmek için öneriler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Öğrenci bütçesiyle daha fazla seyahat etmek için öneriler
Seyahat
Hürriyet Haber
11.04.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

Öğrenci bütçesiyle daha fazla seyahat etmek için öneriler

Özellikle üniversite yıllarında farklı kültürlere seyahat etmek herkesin hayali. Bu hayalleri kuran öğrencileri zorlayan konuların başında ekonomik kaynakların yetersizliği geliyor. İşte, bu engelleri aşmak ve sınırlı bir bütçeyle yeni kültürler görmek isteyenler için tüyolar…

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En önemlisi doğru rotayı izlemek

Genellikle Avrupa ülkelerinde veya Güneydoğu Asya’da yakın yerlerde benzer olsa da bazı ülke ve şehirlerin diğerlerinden daha pahalı oldukları bir gerçek.

Öğrenci bütçesiyle daha fazla seyahat etmek için öneriler

Amacınız mümkün olduğunca az harcayarak daha fazla şehir ve ülke görmekse, Kuzey Avrupa veya Singapur gibi pahalılığı ile ünlenmiş rotalar yerine daha uygun fiyatlı Balkan ülkelerini veya Ukrayna’yı seçebilir, öğrenci bütçenizi fazla zorlamadan yeni kültürleri tanıyabilirsiniz. Bilet fiyatları buralara genellikle yüksek olsa da konaklama ve yeme içme gibi giderlerin son derece düşük olduğu Tayland ve Sri Lanka gibi ülkeleri de araştırabilirsiniz.

Geceleri yolculuk yapın

İki şehir veya ülke arasında seyahat etmeniz gerekiyorsa, gündüz yerine gece yolcuğunu tercih edin. Böylece yol boyunca uyuyarak dinlenebilir ve bu arada otel masraflarından kurtulabilirsiniz. Yine de otelde kalmanız gerekiyorsa, uygun fiyatlı konaklama anlarına göz atabilirsiniz.

Ücretsiz turları yakalayın

Bir şehri veya müzeyi rehberle gezmek için para ödemeniz şart değil! Önceden araştırarak müzelerin ücretsiz veya indirimli zamanlarını öğrenebilir, kapıda anladığınız dilden konuşan bir rehberli gruba rastladığınızda peşlerine takılarak hiç para ödemeden turlayabilirsiniz.

Öğrenci bütçesiyle daha fazla seyahat etmek için öneriler

Üstelik Avrupa’nın bazı şehirlerinde tamamen ücretsiz olarak gezdiren turlar da düzenleniyor. Tek yapmanız gereken önceden biraz araştırmak ve doğru zamanda doğru yerde olmak.

Uçak biletini ucuza getirin

Uçak bileti ve konaklama seyahat ederken en fazla para harcanan kalemlerin başında geliyor. Yani bunları ne kadar ucuza getirebilirseniz, seyahat ederken diğer şeylere o kadar fazla para ayırabilirsiniz.

Seyahati sevenler için 7 harika hediye
Seyahati sevenler için 7 harika hediye

Ucuz uçak bileti için genellikle tek seçenek erken almak gibi düşünülse de son dakika kampanyalarıyla da cazip fırsatları yakalamak mümkün. Güncel uçak bileti kampanyalarına göz atmalısınız.

Marketler hayat kurtarır

Yurt dışında karınızı doyurmak için tek alternatifin pahalı kafeler ve restoranlar olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde bulunan süpermarketler ucuz yiyecek ve içecek alternatifleriyle her yaştan gezgin için hayat kurtarıcı olabiliyor.

Öğrenci bütçesiyle daha fazla seyahat etmek için öneriler

Buralardan ekmek, ton balığı, peynir veya hazır çorba alabilir, daha da iyisi yola çıkmadan birkaç gün yetecek yemeğinizi evde hazırlayabilirsiniz.

 

Seyahat dönemini seçerken dikkat

Bazı yerler belirli dönemlerde çok daha güzeldir. Mesela Avrupa başkentlerinin bahar ve yaz aylarında tadı bir başka olur. Ancak bu durum aynı dönemde artan talebe bağlı olarak daha pahalı olduğu anlamına gelir. ,

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120 TLye doğanın içinde hafta sonu tatili Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız...
120 TL'ye doğanın içinde hafta sonu tatili! Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız...

Özellikle çok popüler şehirleri daha az tercih edilen dönemlerde ziyaret ederek neredeyse yarı fiyatına görme şansı yakalayabilirsiniz.

Az ama öz eşya ile yola çıkın

İyi hazırlanmış bir bavul iyi bir seyahatin habercisidir! Yanınıza alacağınız eşyaları dikkatli seçin ve mümkün olduğunca hafif bir bavulla yola çıkın. Bu sayede fazla bagaj parası ödemeden uçabilir ve metro gibi toplu taşıma araçlarını rahatça kullanabilirsiniz.

Öğrenci bütçesiyle daha fazla seyahat etmek için öneriler

Yanınıza alacağınız eşyaları belirlemeden önce uçacağınız şirketin bagaj kurallarını öğrenmeyi ve buna göre hazırlık yapmayı unutmayın. Sadece birkaç gün sürecek kısa bir yolculuğa çıkıyorsanız, el bagajı ile daha ucuza seyahat edebilirsiniz.

Kaynak: Enuygun

Fotoğraflar: Tabippo, apa, mag.wodrob, mundoincrivel.

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