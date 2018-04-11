Öğrenci bütçesiyle daha fazla seyahat etmek için öneriler

En önemlisi doğru rotayı izlemek

Genellikle Avrupa ülkelerinde veya Güneydoğu Asya’da yakın yerlerde benzer olsa da bazı ülke ve şehirlerin diğerlerinden daha pahalı oldukları bir gerçek.

Amacınız mümkün olduğunca az harcayarak daha fazla şehir ve ülke görmekse, Kuzey Avrupa veya Singapur gibi pahalılığı ile ünlenmiş rotalar yerine daha uygun fiyatlı Balkan ülkelerini veya Ukrayna’yı seçebilir, öğrenci bütçenizi fazla zorlamadan yeni kültürleri tanıyabilirsiniz. Bilet fiyatları buralara genellikle yüksek olsa da konaklama ve yeme içme gibi giderlerin son derece düşük olduğu Tayland ve Sri Lanka gibi ülkeleri de araştırabilirsiniz.

Geceleri yolculuk yapın

İki şehir veya ülke arasında seyahat etmeniz gerekiyorsa, gündüz yerine gece yolcuğunu tercih edin. Böylece yol boyunca uyuyarak dinlenebilir ve bu arada otel masraflarından kurtulabilirsiniz. Yine de otelde kalmanız gerekiyorsa, uygun fiyatlı konaklama anlarına göz atabilirsiniz.

Ücretsiz turları yakalayın

Bir şehri veya müzeyi rehberle gezmek için para ödemeniz şart değil! Önceden araştırarak müzelerin ücretsiz veya indirimli zamanlarını öğrenebilir, kapıda anladığınız dilden konuşan bir rehberli gruba rastladığınızda peşlerine takılarak hiç para ödemeden turlayabilirsiniz.

Üstelik Avrupa’nın bazı şehirlerinde tamamen ücretsiz olarak gezdiren turlar da düzenleniyor. Tek yapmanız gereken önceden biraz araştırmak ve doğru zamanda doğru yerde olmak.

Uçak biletini ucuza getirin

Uçak bileti ve konaklama seyahat ederken en fazla para harcanan kalemlerin başında geliyor. Yani bunları ne kadar ucuza getirebilirseniz, seyahat ederken diğer şeylere o kadar fazla para ayırabilirsiniz.

Ucuz uçak bileti için genellikle tek seçenek erken almak gibi düşünülse de son dakika kampanyalarıyla da cazip fırsatları yakalamak mümkün. Güncel uçak bileti kampanyalarına göz atmalısınız.

Marketler hayat kurtarır

Yurt dışında karınızı doyurmak için tek alternatifin pahalı kafeler ve restoranlar olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde bulunan süpermarketler ucuz yiyecek ve içecek alternatifleriyle her yaştan gezgin için hayat kurtarıcı olabiliyor.

Buralardan ekmek, ton balığı, peynir veya hazır çorba alabilir, daha da iyisi yola çıkmadan birkaç gün yetecek yemeğinizi evde hazırlayabilirsiniz.

Seyahat dönemini seçerken dikkat

Bazı yerler belirli dönemlerde çok daha güzeldir. Mesela Avrupa başkentlerinin bahar ve yaz aylarında tadı bir başka olur. Ancak bu durum aynı dönemde artan talebe bağlı olarak daha pahalı olduğu anlamına gelir. ,

Özellikle çok popüler şehirleri daha az tercih edilen dönemlerde ziyaret ederek neredeyse yarı fiyatına görme şansı yakalayabilirsiniz.

Az ama öz eşya ile yola çıkın

İyi hazırlanmış bir bavul iyi bir seyahatin habercisidir! Yanınıza alacağınız eşyaları dikkatli seçin ve mümkün olduğunca hafif bir bavulla yola çıkın. Bu sayede fazla bagaj parası ödemeden uçabilir ve metro gibi toplu taşıma araçlarını rahatça kullanabilirsiniz.

Yanınıza alacağınız eşyaları belirlemeden önce uçacağınız şirketin bagaj kurallarını öğrenmeyi ve buna göre hazırlık yapmayı unutmayın. Sadece birkaç gün sürecek kısa bir yolculuğa çıkıyorsanız, el bagajı ile daha ucuza seyahat edebilirsiniz.

Kaynak: Enuygun

Fotoğraflar: Tabippo, apa, mag.wodrob, mundoincrivel.