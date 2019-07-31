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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Off Road'cuların gözde mekanı Kazdağları
Seyahat
İHA
31.07.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Off Road'cuların gözde mekanı Kazdağları

Kazdağları, eşsiz doğası ve zorlu parkurları ile birçok doğa sporunun yanı sıra 'off road' gibi motor sporlarına da ev sahipliği yapıyor.

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Kazdağları, eşsiz doğası ve zorlu parkurları ile birçok doğa sporunun yanı sıra "off road" gibi motor sporlarına da ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen off roada 15 araç katıldı.

Off Roadcuların gözde mekanı Kazdağları


Kilometrelerce uzunluğunda parkurlara sahip Kazdağları'nda "off road" etkinliğini düzenleyen off-roat pilotları, kimi zaman patika yollarda, kimi zaman dere geçişlerinde araçlarının sınırlarını zorlayarak, izlemeye değer bir performans sergiledi. Zaman zaman parkurları geçmekte zorlanan araçlar, çeşitli yöntemlerle kurtarıldı ve "off road" sporcuları, meşakkatli bir parkurun sonunda Kazdağları'nın eşsiz güzellikleri arasında kamp yapma imkanı buldular.

Off Roadcuların gözde mekanı Kazdağları


Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Kalkım beldesinden yola çıkan 15 araçlık konvoy Akçakoyun Köyü, Aşağıçavuş Köyü, Kirise Alanı, Dalaksuyu mevkii, Tavşanoynağı Kule, Koçara Deresi üzerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinin Zeytinli bölgesine ulaştı. Kazdağı'nın kuzey yamacından tırmanarak güney yamacına inen ekipler daha sonra güney yamacından ilerleyerek Küçükkuyu Asos yoluna ulaştılar.

Off Roadcuların gözde mekanı Kazdağları


Off-road pilotu Onur Sezer, “Kazdağları eşsiz güzellikleri ile binlerce yıldır insanlığa hizmet ediyor. Tarihi değiştiren Truva savaşı gibi, İstanbul'un fethi gibi olaylarda Kazdağları'nın imzası var. Bizler doğa tutkunu off roadçular olarak Kazdağları'nda doğaya saygı çerçevesinde bir etkinlik düzenledik. Kazdağları doğası ile çok değerli. Bunun asla unutulmamasını istiyoruz” dedi.

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