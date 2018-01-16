Ocak ayında gitmeniz gereken yerler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Hürriyet Haber
16.01.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Ocak ayında gitmeniz gereken yerler

Ocak ayında tatile gidecek ilginç rotalar arıyorsanız ve keşif yapmak istiyorsanız bu haber tam da size göre. Dünyanın dört bir yanından sizler için derlediğimiz tatil yerlerinden dilediğinizi alternatif olarak değerlendirerek yola çıkabilirsiniz. İşte ocak ayında keşfedebileceğiniz ilginç yerler…
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Survivor ülkesi Dominik Cumhuriyeti 

Her ne kadar adını Survivor ile duysanız da Dominik Cumhuriyeti’nin, Karayipler’in en cazip tatil lokasyonlarından biri olduğunu bilmelisiniz. Bembeyaz kumsalları, el değmemiş denizi, doğal güzellikleri, canlı çeşitliliği ve botanik zenginliği ile dikkat çeken ülke, av meraklılarına da özel turlar vadediyor. Türkiye’den vize almadan gidilebilen ülkede ocak ayında da yılın her zamanı olduğu üzere yaz yaşanıyor.

Ocak ayında gitmeniz gereken yerler

Tropikal iklimin hüküm sürdüğü ülke, haziran-eylül ayları arasında fırtınalar sebebiyle tatil için uygun görülmüyor. Santo Domingo’da Santa Maria la Menor Catedral (Primada de America), Alcazar de Colon, Forteleza Ozama (Las Damas), Las Casas Reales Museum, Plaza Espana, EL Malecon, Museo del Ambar, National Palace, Colombus Lighthouse (Faro e Colon) ve Los Tres Ojos’u gezebilirsiniz. Punta Cana’da denize girebilir, Le Vega’da yakalayabilirseniz dans festivaline katılabilirsiniz.

Tapınakların diyarı Tayland

Ocak ayında yaz mevsimini yaşamak isteyenlerdenseniz rotanızı Tayland’a çevirebilirsiniz. Mistik atmosferi, doğası, deniz, tapınakları ve masajları ile ünlü olan ülkeyi vize almadan 30 güne kadar ziyaret edebilirsiniz. Phuket ve Patatya’da denizin keyfini sürebilir, başkent Bangkok’ta Budizm’in kutsal yerlerini hayran kalarak ziyaret edebilirsiniz.

Ocak ayında gitmeniz gereken yerler

Kültür gezisi isteyenlerle, deniz tatili sevenlerin buluşma noktası olan Tayland’da keşif isteğinizi karşılayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bangkok’tan gece treni ile Chiang Mai’ye giderek kendinizi doğanın kucağında bulabilir, Pai köyünde spa deneyimi edinebilir, Ko Lipe’nin ıssız kumsallarında romantizmin tadına varabilirsiniz.

Kuzey ışıkları ile ünlü Norveç

İskandinav ülkelerinin meşhur kuzey ışıklarını gözlemlemeye hazır mısınız? İyonize parçacıkların atmosferin üst katmanları ile çarpışması sonucu oluşan ışıkları izleyerek benzersiz bir deneyime erişebilirsiniz.

Bu ülkelerde bunları yapmak bedava
Bu ülkelerde bunları yapmak bedava!

Kültür gezilerinin gözdesi Oslo’yu turlayabilir, Tromso ve Svalbar ile gezinize devam edebilirsiniz. Schengen vizesi ile ziyaret edebileceğiniz Norveç’i, kış tatiliniz için mükemmel bir seçim olarak düşünebilirsiniz. Diğer alternatiflere göre biraz daha pahalı bir seçim olsa da, asla pişman olmayacağınızı bilmelisiniz.

Kral’ın Şehri Hırvatistan

Hırvatistan’da yılın en soğuk ayı ocak ama yine de ocak tatilinde ilginç bir keşif yapmak istiyorsanız, kışın en soğuk günlerinde Hırvatistan gezisi imkansız değil. Game of Thrones dizisi hayranlarının akınına uğrayan Dubrovnik’i hava soğuk olsa da doyasıya gezebilirsiniz. Kral’ın Şehri’nde savaşların yapıldığı kaleyi yakından görebilir, Cersei Lannister’ın utanç yürüyüşüne tanıklık eden sokaklarda ilerleyebilirsiniz.

Ocak ayında gitmeniz gereken yerler

Dizinin çekildiği üç ülkeden biri olan Hırvatistan’da, yedi krallığın başkentinde gönlünüzce dolaşabilirsiniz. Yaz ayları olmadığı için deniz keyfi vadetmese de, şehrin tepelerinden mükemmel bir manzara izleyebilirsiniz. Üstelik sezon kalabalığından uzakta, huzurun sessizliğini de dinleyebilirsiniz.

Hindistan’da yenilenmek

Aralık ve ocak aylarında bu mistik ülkeye bir seyahat planlayabilirsiniz. Jaipur’da Jantar Mahar, Amber Forth, City Palace, Hawa Mahal ve Monkey Temple’ı gezerek seyahatinize başlayabilir, Varanasi’de ölü yakma törenlerini izleyerek kültür keşfine çıkabilirsiniz. Hindistan vizesi ile gidebileceğiniz ülkede Ganj nehrinin unutulmaz atmosferini soluyarak, beklediğiniz yeniliği bulabilirsiniz.

Damadın nikaha fille geldiği bir düğün hikâyesi...
Damadın nikaha fille geldiği bir düğün hikâyesi...

Tac Mahal’i de görmeden dönmemelisiniz. Eğer sinema aşıklarından biriyseniz kentin varoşlarına uzanarak kendinizi Slum Dog Millionaire filminin sahnelerinde gibi hissedebilirsiniz. Birçok dinin ve kültürün iç içe yaşadığı Hindistan’da geleneklere yakından tanık olarak hayatınızdaki birçok ilki deneyimleyebilirsiniz. Muson yağmurlarının bittiği dönem olan ocak için şimdiden biletlerinizi alarak gezi detaylarını belirlemeye başlayabilirsiniz.

Kaynak: Tatilsepeti
Fotoğraflar: Alamy, panaromio



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