Ocak ayında gitmeniz gereken yerler
Survivor ülkesi Dominik Cumhuriyeti
Her ne kadar adını Survivor ile duysanız da Dominik Cumhuriyeti’nin, Karayipler’in en cazip tatil lokasyonlarından biri olduğunu bilmelisiniz. Bembeyaz kumsalları, el değmemiş denizi, doğal güzellikleri, canlı çeşitliliği ve botanik zenginliği ile dikkat çeken ülke, av meraklılarına da özel turlar vadediyor. Türkiye’den vize almadan gidilebilen ülkede ocak ayında da yılın her zamanı olduğu üzere yaz yaşanıyor.
Tropikal iklimin hüküm sürdüğü ülke, haziran-eylül ayları arasında fırtınalar sebebiyle tatil için uygun görülmüyor. Santo Domingo’da Santa Maria la Menor Catedral (Primada de America), Alcazar de Colon, Forteleza Ozama (Las Damas), Las Casas Reales Museum, Plaza Espana, EL Malecon, Museo del Ambar, National Palace, Colombus Lighthouse (Faro e Colon) ve Los Tres Ojos’u gezebilirsiniz. Punta Cana’da denize girebilir, Le Vega’da yakalayabilirseniz dans festivaline katılabilirsiniz.
Tapınakların diyarı Tayland
Ocak ayında yaz mevsimini yaşamak isteyenlerdenseniz rotanızı Tayland’a çevirebilirsiniz. Mistik atmosferi, doğası, deniz, tapınakları ve masajları ile ünlü olan ülkeyi vize almadan 30 güne kadar ziyaret edebilirsiniz. Phuket ve Patatya’da denizin keyfini sürebilir, başkent Bangkok’ta Budizm’in kutsal yerlerini hayran kalarak ziyaret edebilirsiniz.
Kültür gezisi isteyenlerle, deniz tatili sevenlerin buluşma noktası olan Tayland’da keşif isteğinizi karşılayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bangkok’tan gece treni ile Chiang Mai’ye giderek kendinizi doğanın kucağında bulabilir, Pai köyünde spa deneyimi edinebilir, Ko Lipe’nin ıssız kumsallarında romantizmin tadına varabilirsiniz.
Kuzey ışıkları ile ünlü Norveç
İskandinav ülkelerinin meşhur kuzey ışıklarını gözlemlemeye hazır mısınız? İyonize parçacıkların atmosferin üst katmanları ile çarpışması sonucu oluşan ışıkları izleyerek benzersiz bir deneyime erişebilirsiniz.
Kültür gezilerinin gözdesi Oslo’yu turlayabilir, Tromso ve Svalbar ile gezinize devam edebilirsiniz. Schengen vizesi ile ziyaret edebileceğiniz Norveç’i, kış tatiliniz için mükemmel bir seçim olarak düşünebilirsiniz. Diğer alternatiflere göre biraz daha pahalı bir seçim olsa da, asla pişman olmayacağınızı bilmelisiniz.
Kral’ın Şehri Hırvatistan
Hırvatistan’da yılın en soğuk ayı ocak ama yine de ocak tatilinde ilginç bir keşif yapmak istiyorsanız, kışın en soğuk günlerinde Hırvatistan gezisi imkansız değil. Game of Thrones dizisi hayranlarının akınına uğrayan Dubrovnik’i hava soğuk olsa da doyasıya gezebilirsiniz. Kral’ın Şehri’nde savaşların yapıldığı kaleyi yakından görebilir, Cersei Lannister’ın utanç yürüyüşüne tanıklık eden sokaklarda ilerleyebilirsiniz.
Dizinin çekildiği üç ülkeden biri olan Hırvatistan’da, yedi krallığın başkentinde gönlünüzce dolaşabilirsiniz. Yaz ayları olmadığı için deniz keyfi vadetmese de, şehrin tepelerinden mükemmel bir manzara izleyebilirsiniz. Üstelik sezon kalabalığından uzakta, huzurun sessizliğini de dinleyebilirsiniz.
Hindistan’da yenilenmek
Aralık ve ocak aylarında bu mistik ülkeye bir seyahat planlayabilirsiniz. Jaipur’da Jantar Mahar, Amber Forth, City Palace, Hawa Mahal ve Monkey Temple’ı gezerek seyahatinize başlayabilir, Varanasi’de ölü yakma törenlerini izleyerek kültür keşfine çıkabilirsiniz. Hindistan vizesi ile gidebileceğiniz ülkede Ganj nehrinin unutulmaz atmosferini soluyarak, beklediğiniz yeniliği bulabilirsiniz.
Tac Mahal’i de görmeden dönmemelisiniz. Eğer sinema aşıklarından biriyseniz kentin varoşlarına uzanarak kendinizi Slum Dog Millionaire filminin sahnelerinde gibi hissedebilirsiniz. Birçok dinin ve kültürün iç içe yaşadığı Hindistan’da geleneklere yakından tanık olarak hayatınızdaki birçok ilki deneyimleyebilirsiniz. Muson yağmurlarının bittiği dönem olan ocak için şimdiden biletlerinizi alarak gezi detaylarını belirlemeye başlayabilirsiniz.
Kaynak: Tatilsepeti
Fotoğraflar: Alamy, panaromio
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