Obruk Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Obruk Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Obruk Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Obruk Şelalesi, bahar ayının da gelmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal güzelliğiyle birçok turisti kendine çeken Obruk Şelalesi, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin akınına uğradı.

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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi, bahar ayındaki coşkusu ve doğal güzelliği ile ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Adana’ya 157 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuktan sonra ulaşılan Obruk Şelalesi, Seyhan Nehri'nin bir kolu olarak Göksu'ya dökülüyor.

Obruk Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Baharın gelmesi ve havaların ısınması ile gürül gürül akan şelale, tatilcilerin, turistlerin, piknikçilerin, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların adeta akınına uğradı.

36 saatte Viktorya Şelaleleri (Zimbabwe tarafı)
36 saatte Viktorya Şelaleleri (Zimbabwe tarafı)

Obruk Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Çam ve çınar ağaçlarının gölgelediği kayalardan akıp gelen şelalenin çevresinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan tesis ve piknik alanları ziyaretçileri ayrıca mutlu ediyor. Mesire yeri olarak düzenlenen bölge, başta il merkezi olmak üzere çevre ilçelerden gelen çok sayıda ziyaretçinin sezon boyunca ilgi odağı oluyor.

Obruk Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Fotoğraflar: İHA

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