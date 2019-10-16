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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Obruk Hanı' turizme kazandırılmayı bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 16.10.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

'Obruk Hanı' turizme kazandırılmayı bekliyor

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Kızören Obruğu'nun yanı başındaki Obruk Hanı'nın, yapılması planlanan restorasyonun ardından turizme kazandırılması hedefleniyor

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Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu ve yanı başındaki Obruk Hanı, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan tarihi Sultanhanı'nın da yer aldığı İpek Yolu güzergahındaki Obruk Hanı, Konya kent merkezine 75 kilometre uzakta, Konya-Aksaray kara yolunun 4 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Obruk Hanı turizme kazandırılmayı bekliyor

13'üncü yüzyıl Anadolu Selçuklu eseri olarak nitelendiriliyor
Yaptıranı ve mimarı bilinmeyen Obruk Hanı, tarihçiler tarafından 13'üncü yüzyıl Anadolu Selçuklu eseri olarak nitelendiriliyor. Selçuklu kervansaraylarının karakteristik özelliği olan, kervanların 9 saatte alacağı 30-40 kilometrelik menzile uygun konumlandırılan Obruk Hanı, adını yanı başındaki Kızören Obruğu'ndan alıyor. Kapadokya'ya yolculuk edenlerin ve turist kafilelerinin zaman zaman uğradığı bir mekan olsa da henüz yeterli ilgiyi görmeyen hanın, bölge ekonomisine ve ülke turizmine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Obruk Hanı turizme kazandırılmayı bekliyor

''Çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek"

Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünce 1996'da kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilen han, yakın zamanda yapılması planlanan kapsamlı restorasyonun ardından, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme kazandırılmayı bekliyor. Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu söyledi.

Obruk Hanı turizme kazandırılmayı bekliyor

Obruk Hanı'nın tescilli kültür varlığı olduğunu dile getiren Genç, şöyle konuştu: "Turizm firmaları Obruk Hanı'na geliyor ama bunun yeterli olmadığını görüyoruz. 13. yüzyıl kervansaraylarından Obruk Hanı gibi yerler, uzun süreliğine kiraya verilen yerlerdir. Biz de bu hanı 49 yıllığına Karatay Belediyesine kiraya vererek buranın turizme kazandırılması için çok önemli bir adım attık. Belediyenin yapacağı restorasyon ve çevre düzenlemesiyle inşallah han, çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek."

 

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